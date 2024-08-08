Эксперты Общества защиты прав потребителей объяснили, почему трудно провести экспертизу некоторых продуктов

Обманчивая маркировка угрожает здоровью, предупреждают специалисты общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Ранее эксперт общества купил на алматинском рынке печенье, сообщает Zakon.kz.

Вся информация на упаковке была указана исключительно на иностранном языке, что не соответствует требованиям законодательства.

При покупке печенья сертификат о соответствии товара продавцом предоставлен не был. Продукт передали на проверку в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) по городу Алматы.

Фото: Жанна Биятан

Согласно п. 3 ст. 27 Закона РК "О защите прав потребителей", не допускается реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующих сертификатов соответствия или декларации о соответствии.

По результатам лабораторной проверки выявлено, что отсутствует дата выработки пищевой продукции, срок годности, номер партии, единый знак обращения ЕАС, а также вся информация на маркировке указана исключительно на иностранном языке (протокол исследования образцов пищевой продукции №1240001022885923 от 10.07.2024 года).

По словам экспертов ОО "МОО по ЗПП", отсутствие информации на казахском и русском языках, в частности, о составе продукта, дате выработки, сроке годности и номере партии, значительно усложняет идентификацию товара и не позволяет провести всестороннюю объективную проверку его качества и безопасности.

Нарушения технических регламентов

Согласно п. 2 ст. 4.1 Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза. Это требование важно для обеспечения возможности идентификации продукта и его отнесения к объектам технического регулирования. Нарушение данного положения препятствует проведению качественной экспертизы и ставит под угрозу здоровье потребителей, так как невозможно определить соответствие продукции установленным стандартам безопасности.

Опасности для потребителей

Отсутствие информации на официальных языках Казахстана лишает потребителей возможности узнать о составе продукта, его сроках годности и условиях хранения. Это особенно опасно в случае наличия в составе потенциально аллергенных ингредиентов или других веществ, которые могут быть противопоказаны определенным группам людей. Кроме того, отсутствие единого знака обращения продукции на рынке ЕАС (Евразийское экономическое пространство) означает, что продукт не прошел обязательные процедуры подтверждения соответствия и не гарантирует свою безопасность.

Ответственность производителей и продавцов

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О защите прав потребителей" изготовители и продавцы обязаны предоставить полную и достоверную информацию о товаре, текст информации, а также сведения должны соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан". За нарушение законов и технических регламентов Таможенного союза, продавцы (изготовители) несут ответственность в виде немалых штрафов, а также изъятия продукции из оборота. В случае серьезных нарушений возможна отзывная кампания и уничтожение некачественных товаров.

"При выборе продуктов питания всегда обращайте внимание на наличие информации на государственном и русском языках. Если информация указана только на иностранном языке, вы имеете полное право требовать у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество товара. Ваше здоровье – ваша ответственность, и его нельзя доверять продуктам с неполной или недостоверной информацией". Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова

Памятка для потребителей:

Изучайте этикетки: проверяйте наличие информации на казахском и русском языках. Требуйте чек: обязательно сохраняйте кассовый или товарный чек. Спрашивайте сертификаты: убедитесь в наличии документа о подтверждении соответствия. Потребителям доступен информационный ресурс единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции, а также казахстанский реестр.