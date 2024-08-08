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Законодательство РК

Специалист перечислил требования, предъявляемые к натуральному меду

Специалист перечислил требования, предъявляемые к натуральному меду, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 17:47 Фото: pxhere
Эксперты общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" перечислили требования к меду на примере одной покупки, сообщает Zakon.kz.

Представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрел в одной из торговых точек Актобе мед подсолнуховый, производитель: ООО "Мусихин. Мир меда", Россия, город Оренбург.

Специалист перечислил требования, предъявляемые к натуральному меду, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 17:47

Фото: Жанна Биятан

Далее, руководствуясь пунктами 8 и 14 статьи 41 Закона РК "О защите прав потребителей", он передал для проведения комплексных исследовании на соответствие технических регламентов в аккредитованную лабораторию санитарно-гигиенических исследований РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Актюбинской области.

Согласно протоколу исследований образцов пищевой продукции №740 от 09 июля 2024 года выявлены следующие нарушения:

  1. на маркировке указаны разные – дата сбора 2023 год и дата изготовления 29 мая 2024 года;
  2. не указаны рекомендации и ограничения по использованию продукции;
  3. не полностью указана маркировка на государственном языке.

Для определения, имеется ли декларация о соответствии, и принятия мер по устранению фактов нарушения технических регламентов материалы общественным объединением направлены в соответствующие органы.

В случае подтверждения фактов проверяющими органами субъекту предпринимательства грозит штраф.

Мед должен соответствовать требованиям безопасности согласно техническому регламенту.

Требования, предъявляемые к натуральному меду и продуктам пчеловодства

К обращению допускаются натуральный мед и продукты пчеловодства, полученные из хозяйств (пасек) и административной территории в соответствии с регионализацией, свободных от опасных заразных болезней сельскохозяйственных и домашних животных, а также: американского гнильца, европейского гнильца, нозематоза – в течение последних трех месяцев на территории хозяйства.

К обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства:

  • имеющие измененные органолептические, физико-химические показатели;
  • содержащие натуральные или синтетические эстрогенные гормональные вещества, тиреостатические препараты.

Также не допускается наличие в натуральном меде и продуктах пчеловодства остатков таких лекарственных препаратов, как хлорамфеникол, хлорфармазин, колхицин, дапсон, диметридазол, нитрофураны, ронидазол, а также кумафос – не более 100 мкг/кг и амитраз – не более 200 мкг/кг.

Не допускается в меде и продуктах пчеловодства содержание остатков других лекарственных препаратов,  применявшихся для лечения и обработки пчел. Производитель должен указывать все пестициды, которые были использованы в ходе сбора меда и производства продуктов пчеловодства.

Мед можно хранить до двух лет, если он в закрытой таре

Согласно Закону РК "О защите прав потребителей".

  1. Потребитель имеет право применять фото-, видеосъемку товара и магазина в качестве доказательства.
  2. Потребитель имеет право на получение документа, подтверждающего покупку и содержащего информацию о товаре, его цене и продавце.
  3. Отсутствие такого документа лишает потребителя возможности предъявить претензии в случае выявления недостатков товара, получить возврат средств или обменять товар.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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