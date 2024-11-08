Неопознанные джинсы: что скрывают ошибки в маркировке одежды для детей

В конце июня 2024 года в одной из торговых точек Конаева правозащитники из общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") приобрели детские джинсы методом тайного покупателя.

Товар был передан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Алматы для проведения комплексной экспертизы на соответствие требованиям безопасности и маркировки, установленным техническим регламентом Таможенного союза.

Экспертиза показала, что на ярлыке джинсов отсутствовали данные на казахском и русском языках, такие как: наименование продукции, наименование страны-изготовителя, информация о производителе и его юридическом адресе, состав материала, размер изделия, дата изготовления; к тому же отсутствовал знак ЕАС.

Проблемы с маркировкой, казалось бы, незначительная деталь, но в реальности это важный показатель качества и безопасности. Родители часто ориентируются на стоимость, полагая, что дети быстро растут, и одежда не будет использоваться долго. Однако, экономя на детских вещах, можно столкнуться с опасными последствиями.

Фото: Жанна Биятан

Как отмечает эксперт Алия Алибекова, одежда, не соответствующая нормам техрегламента о безопасности, может не только потерять внешний вид, но и представлять опасность для здоровья ребенка. Неподходящий состав ткани или использование химических красителей может вызвать аллергию и раздражение, особенно у детей с чувствительной кожей.

"Главная функция одежды – защищать. При отсутствии данных о составе ткани потребители не могут оценить, насколько безопасен материал для кожи ребенка. Это особенно важно для детей с аллергией или чувствительностью к определенным компонентам, таким как синтетика или агрессивные красители. При нарушениях требований маркировки потребитель лишен возможности сделать правильный выбор и купить одежду, действительно подходящую и безопасную". Алия Алибекова

Важно отметить, что требования технического регламента Таможенного союза распространяются не только на детскую одежду, но и на любую продукцию легкой промышленности.

Взрослая одежда, постельные принадлежности, текстильные изделия для дома – вся эта продукция также должна соответствовать определенным стандартам и нормам.

Нарушения маркировки – это сигнал о том, что на каком-то этапе производственного процесса производитель не уделил достаточно внимания деталям. Если несоответствия касаются детских товаров, это особенно тревожно, но не стоит забывать, что подобные ошибки опасны и для взрослых. Например, ткань, содержащая определенные химические вещества, может вызвать раздражение кожи у взрослых.

Как отмечает Алия Расбековна, в подобных ситуациях потребители имеют полное право обратиться к продавцу или производителю с требованием предоставить полную информацию о товаре:

"Если на этикетке нет данных о составе или изготовителе, а продавец не может дать внятных ответов, стоит задуматься о целесообразности покупки. Потребитель вправе запросить документы, подтверждающие происхождение продукции, а в случае отказа или получения неполных данных – обратиться в контролирующие органы. Важно помнить, что безопасность всегда должна стоять на первом месте, даже если речь идет о детских вещах, которые, как может показаться, будут использоваться совсем недолго".

Эксперты рекомендуют:

Проверяйте маркировку и этикетку товара. Убедитесь, что указаны все необходимые данные на понятном вам языке: наименование продукции, страна-изготовитель, состав материала, дата изготовления и т.д. Если информация на ярлыке отсутствует, спросите у продавца. В случае сомнений вы имеете право требовать документы, подтверждающие соответствие продукции техническим регламентам. Не ориентируйтесь только на цену. Дешевая одежда может не выдержать стирок, линять или быстро терять форму. Но что еще хуже – в ее составе могут оказаться вредные химические вещества, которые могут нанести вред здоровью. Сообщайте о нарушениях. Если вы обнаружили товары без соответствующей маркировки или с нарушениями требований, лучше сразу сообщить об этом в организации по защите прав потребителей или уполномоченные органы.

Соблюдение требований маркировки – это гарантия безопасности и качества продукции. Неважно, идет ли речь о детской одежде или взрослых изделиях, потребители имеют право на достоверную информацию. И в этом заключается основная цель технического регламента – защитить здоровье и безопасность граждан.

Надеемся, что эта информация поможет вам сделать правильный выбор в следующий раз, когда вы будете выбирать одежду для себя или своих близких. Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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