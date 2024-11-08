Неопознанные джинсы: что скрывают ошибки в маркировке одежды для детей
Товар был передан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Алматы для проведения комплексной экспертизы на соответствие требованиям безопасности и маркировки, установленным техническим регламентом Таможенного союза.
Экспертиза показала, что на ярлыке джинсов отсутствовали данные на казахском и русском языках, такие как: наименование продукции, наименование страны-изготовителя, информация о производителе и его юридическом адресе, состав материала, размер изделия, дата изготовления; к тому же отсутствовал знак ЕАС.
Проблемы с маркировкой, казалось бы, незначительная деталь, но в реальности это важный показатель качества и безопасности. Родители часто ориентируются на стоимость, полагая, что дети быстро растут, и одежда не будет использоваться долго. Однако, экономя на детских вещах, можно столкнуться с опасными последствиями.
Фото: Жанна Биятан
Как отмечает эксперт Алия Алибекова, одежда, не соответствующая нормам техрегламента о безопасности, может не только потерять внешний вид, но и представлять опасность для здоровья ребенка. Неподходящий состав ткани или использование химических красителей может вызвать аллергию и раздражение, особенно у детей с чувствительной кожей.
"Главная функция одежды – защищать. При отсутствии данных о составе ткани потребители не могут оценить, насколько безопасен материал для кожи ребенка. Это особенно важно для детей с аллергией или чувствительностью к определенным компонентам, таким как синтетика или агрессивные красители. При нарушениях требований маркировки потребитель лишен возможности сделать правильный выбор и купить одежду, действительно подходящую и безопасную".Алия Алибекова
Важно отметить, что требования технического регламента Таможенного союза распространяются не только на детскую одежду, но и на любую продукцию легкой промышленности.
Взрослая одежда, постельные принадлежности, текстильные изделия для дома – вся эта продукция также должна соответствовать определенным стандартам и нормам.
Нарушения маркировки – это сигнал о том, что на каком-то этапе производственного процесса производитель не уделил достаточно внимания деталям. Если несоответствия касаются детских товаров, это особенно тревожно, но не стоит забывать, что подобные ошибки опасны и для взрослых. Например, ткань, содержащая определенные химические вещества, может вызвать раздражение кожи у взрослых.
Как отмечает Алия Расбековна, в подобных ситуациях потребители имеют полное право обратиться к продавцу или производителю с требованием предоставить полную информацию о товаре:
"Если на этикетке нет данных о составе или изготовителе, а продавец не может дать внятных ответов, стоит задуматься о целесообразности покупки. Потребитель вправе запросить документы, подтверждающие происхождение продукции, а в случае отказа или получения неполных данных – обратиться в контролирующие органы. Важно помнить, что безопасность всегда должна стоять на первом месте, даже если речь идет о детских вещах, которые, как может показаться, будут использоваться совсем недолго".
Эксперты рекомендуют:
- Проверяйте маркировку и этикетку товара. Убедитесь, что указаны все необходимые данные на понятном вам языке: наименование продукции, страна-изготовитель, состав материала, дата изготовления и т.д.
- Если информация на ярлыке отсутствует, спросите у продавца. В случае сомнений вы имеете право требовать документы, подтверждающие соответствие продукции техническим регламентам.
- Не ориентируйтесь только на цену. Дешевая одежда может не выдержать стирок, линять или быстро терять форму. Но что еще хуже – в ее составе могут оказаться вредные химические вещества, которые могут нанести вред здоровью.
- Сообщайте о нарушениях. Если вы обнаружили товары без соответствующей маркировки или с нарушениями требований, лучше сразу сообщить об этом в организации по защите прав потребителей или уполномоченные органы.
Соблюдение требований маркировки – это гарантия безопасности и качества продукции. Неважно, идет ли речь о детской одежде или взрослых изделиях, потребители имеют право на достоверную информацию. И в этом заключается основная цель технического регламента – защитить здоровье и безопасность граждан.
Надеемся, что эта информация поможет вам сделать правильный выбор в следующий раз, когда вы будете выбирать одежду для себя или своих близких. Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
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