Какие требования к маркировке сливочного масла предъявляют специалисты

Как правильно выбрать качественное масло? Основные нюансы, на которые следует обращать внимание при выборе, описали эксперты на примере одной покупки, сообщает Zakon.kz.

Самые важные цифры на упаковке – это жирность масла. Настоящее начинается от 72% жирности. Это в унисон говорят и диетологи, и нутрициологи.

19 июня 2024 года на рынке "Алаш" Шымкента представитель общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей" приобрел методом тайного покупателя масло сливочное крестьянское высшего сорта торговой марки "ВАМИН" без добавления растительных масел массой нетто 500 грамм.

Фото: Жанна Биятан

Купленный товар был сдан в аккредитованную испытательную лабораторию Южно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" на комплексное исследование всем требованиям безопасности законодательства Республики Казахстан, то есть на соответствие техническим регламентам Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" ТР ТС 024/2011 и "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211.

В ходе исследований были выявлены несоответствия об отсутствии:

данных о составе пищевой продукции;

сведений о дате изготовления;

срока годности;

сведений об условиях хранения, установленных изготовителем;

сведений о показателе пищевой ценности;

сведения о наличии единого знака обращения ЕАС;

информации на казахском языке;

сведений о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция.

В чем опасность данных несоответствий:

Срок годности: без даты изготовления и срока годности потребители не могут знать, свежий ли продукт и безопасен ли он для употребления. Употребление просроченных продуктов может привести к пищевым отравлениям и другим серьезным проблемам со здоровьем. Условия хранения: не зная условий хранения, потребители могут неправильно хранить продукт, что может привести к его порче. Например, некоторые продукты требуют хранения в прохладном месте или в холодильнике, а неправильное хранение может привести к росту бактерий и грибков. Прослеживаемость и ответственность: информация на упаковке помогает прослеживать продукт до производителя. В случае обнаружения проблем с качеством или безопасностью можно определить производителя и принять соответствующие меры, включая отзыв продукции с рынка. Аллергены и специальные диеты: некоторые люди нуждаются в точной информации о составе и условиях хранения продуктов из-за аллергий или специальных диет. Отсутствие такой информации может привести к серьезным аллергическим реакциям или другим медицинским проблемам. Аллергические реакции: без указания на присутствие ГМО потребители не могут избегать продуктов, вызывающих аллергические реакции у людей, чувствительных к определенным веществам, которые могут быть опасны для них. Правовая защита: Законодательство многих стран, в т.ч. Казахстана, требует предоставления этой информации для защиты потребителей. Отсутствие такой информации может означать нарушение законов и стандартов, что ставит под угрозу безопасность потребителей. Вред в экономическом, политическом и социальном плане: не только развивающиеся, но и развитые страны страдают от использования контрафактной продукции. Движение контрафактных товаров по территории страны наносит огромный хозяйственный ущерб. Выпуская фальсифицированную продукцию, пираты поставляют ее на рынок по заниженным ценам, так как не платят при этом налогов. При этом, отдельные виды контрафактной продукции не только подрывают законные интересы официальных производителей и имидж Казахстана в выстраивании взаимовыгодных экономических отношений с государствами-партнерами, но и могут служить угрозой для безопасности наших граждан, их здоровья и жизни.

Все материалы, полученные в ходе данного исследования, направлены в органы контроля.

Совет от эксперта

Всегда проверяйте наличие полной и достоверной информации на упаковке, чтобы защитить свое здоровье и избежать неприятностей.

Требуйте фискальный либо товарный чек, подтверждающий факт приобретения продукции.

Требуйте сертификат/декларацию, подтверждающую безопасность и качество товара.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП"), действуя в интересах потребителей, заботится о здоровье и жизни казахстанцев, защищая их права. Организация в рамках социального проекта исследует товары народного потребления, проводит исследования в аккредитованных лабораториях и делится их объективными и достоверными результатами через СМИ, способствуя людям лучше понимать и защищать свои права.