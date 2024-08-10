Осторожно, фальсификат! Как выбрать безопасные для здоровья чипсы в Казахстане?

Как правильно выбрать чипсы и не стать жертвой опасных для здоровья продуктов? Основные нюансы, на которые следует обращать внимание при выборе, описали эксперты на примере одной покупки, сообщает Zakon.kz.

Вы знали о том, что чипсы случайно придумал Джорж Крам из Нью-Йорка – шеф-поваром одного из ресторана? По легенде, одним из фирменных рецептов ресторана был картофель фри. Однажды на ужине железнодорожный магнат вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он "слишком толстый". Шеф-повар, Крам, решив подшутить над магнатом, нарезал картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Но блюдо понравилось магнату и его друзьям. Через некоторое время чипсы стали самым популярным фирменным блюдом ресторана.

В мире есть ряд споров о вредности чипсов. Одни говорят, что чипсы не являются картофельным изделием, так как содержание картофеля в них составляет не более 42% (в процессе производства используется дрожжевое тесто, что позволяет их ассоциировать скорее с пирогами или печеньем). Другие говорят, что при быстром нагревании во время изготовления чипсов из крахмала образуется акриламид, являющийся очень опасным канцерогеном, регулярное потребление которого в больших количествах приводит к раку.

ОСТОРОЖНО, ФАЛЬСИФИКАТ!

Еще опаснее, если чипсы завезены в Казахстан, без соответствующих документов и маркировки на казахском и русском языках.

В целях обеспечения безопасности и качества товаров, реализуемых в Абайской области, общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" проводит информационно-просветительскую работу, помогая людям лучше понимать и защищать свои права потребителей. Организация осуществляет исследования товаров народного потребления и распространяет их результаты через средства массовой информации, предоставляя полезную информацию и поддерживая граждан в вопросах защиты их прав.

Представитель общества по защите прав потребителей под видом тайного покупателя приобрел в одном из магазинов города Семея Чипсы Сорico неизвестного происхождения. Как рассказывает представитель общества Биятан Жанна, при покупке, по ее по просьбе, была предъявлена декларация о соответствии продукции техническим регламентам.

Фото: Жанна Биятан

Для проведения комплексных исследований по всем требованиям безопасности приобретенный продукт был сдан в аккредитованную лабораторию исследований филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по ВКО (протокола исследования образцов пищевой продукции №№221/15226 от 09.07.2024 года, 58/15226 от 11.07.2024 года, и еще таким же номером 58/15226 от 11.07.2024 года на определение пестицидов).

Протоколом проведенных исследований в части на определения соответствия техническому регламенту "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211 указано, что отсутствует информация на государственном и русском языках:

о наименования пищевой продукции; о составе пищевой продукции; о количестве пищевой продукции; о сроке годности пищевой продукции; об условиях хранения пищевой продукции; о наименование и место нахождений изготовителя; о рекомендациях или ограничениях по использованию продукта; о показателях пищевой ценности пищевой продукции; о сведениях наличии в продукте генно-модифицированных организмов; об едином знаке обращения ЕАС.

При определении соответствию техническому регламенту "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) технический регламент выявлено, что:

Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в соответствии с Приложением 3 и должна содержать символы в соответствии с Приложением 4:

рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией),

рисунок 2 (возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) – петля Мебиуса) и информация отсутствует.

Символ о предназначении упаковки для контакта с пищевой продукцией отсутствует.

Фото: Жанна Биятан

Внимание на маркировку товара!

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 пищевая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического регламента и (или) иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, в том числе пищевая продукция с истекшими сроками годности, подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности (владельцем пищевой продукции) самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов государственного контроля (надзора) государства-члена Таможенного союза.

На основании п.1 ст.40 ТР ТС 021/2011 государства-члены ЕАЕС (ранее ТС) обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории ЕАЕС (ранее ТС) пищевой продукции, не соответствующей требованиям техническим регламентам, а также ее изъятию из обращения.

Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан отмечает, что изготовитель и (или) уполномоченное изготовителем лицо и (или) импортер при выпуске в обращение продукции обеспечивает полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, назначения, изготовителя и (или) уполномоченного изготовителем лица и (или) импортера, условия хранения, перевозки, эксплуатации, утилизации, способа изготовления (производства) и употребления (применения), даты изготовления (производства), энергопотребления (для энергопотребляющего оборудования), происхождения, срока годности, массы, объема, количества, а также других сведений прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора. (ст.6 ТР "Требования к маркировке продукции", утвержденного Приказом Министра торговли и интеграции РК от 21 мая 2021 года № 348-НҚ).

Для принятия соответствующих мер за нарушение законодательства РК в области технического регулирования, материалы исследований будут направлены в компетентные органы.

Потребитель, знай свои права!

Согласно Закона РК "О защите прав потребителей":

1. Потребитель имеет право применять фото-, видеосъемку, товара и магазина, в качестве доказательства

2. Предприниматель, не предоставивший потребителю кассовый, фискальный и/или товарный чек, нарушает права потребителей;

3. Потребители имеют право на получение документа, подтверждающего покупку и содержащего информацию о товаре, его цене и продавце.

4. Отсутствие такого документа лишает потребителя возможности предъявить претензии в случае выявления недостатков товара, получить возврат средств или обменять товар.