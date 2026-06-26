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Происшествия

Подозреваемый в серии краж велосипедов задержан в области Жетысу

Подозреваемого в кражах велосипедов задержали в области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:45 Фото: magnific
Во время ночного патрулирования полицейский наряд обратил внимание на пожилого мужчину, который соответствовал ориентировке по делу о кражах велосипедов. Инспекторы доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщает Zakon.kz.

По предварительной версии следствия, 61-летний житель региона похищал велосипеды, оставленные в местах общего пользования. Уже доказана его причастность как минимум к трем кражам. Общая сумма ущерба превысила 160 тысяч тенге, рассказали в пресс-службе МВД РК 26 июня 2026 года.

При задержании в сумке подозреваемого обнаружили огнестрельное оружие и патроны, которые мужчина хранил и перевозил незаконно. Таким образом, полицейские не только пресекли серию имущественных преступлений, но и выявили нелегальное владение "огнестрелом". Какой именно ствол был в обращении, не уточняется.

Следователи проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям. Полицейские призывают граждан более внимательно следить за своим имуществом. Рекомендуют парковать велосипеды в закрытых помещениях и обязательно использовать надежные противоугонные устройства.

Нежелательно оставлять дорогую технику без присмотра в подъездах, во дворах и тем более на улице. А если вы заметили подозрительных людей рядом или узнали о хранении оружия, боеприпасов – немедленно сообщите об этом по номеру 102.

Ранее мы писали, как угоняют машины в Казахстане и какие ошибки автовладельцев помогают угонщикам.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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