Эксперты рассказали, как выбрать мясо птицы и не купить контрафактную продукцию
Эксперт купила замороженный продукт "Qualiko" весом 2 500 граммов, изготовителем которого выступает филиал "Перерабатывающий комплекс", ООО "Винницкая птицефабрика", город Ладыжин, Украина.
Для проведения комплексного анализа на соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза голень отправили в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарного-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Павлодарской области.
Целью исследования образца продукта являлось определение соответствия продукта техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки".
Фото: Жанна Биятан
Протоколами исследований пищевых продуктов выявлено:
- отсутствие информации о составе продукции;
- отсутствие показателей пищевой ценности;
- отсутствие информации по рекомендации или ограничении по использованию пищевой продукции;
- отсутствие единого знака обращения ЕАС;
- отсутствие сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО;
- отсутствие пиктограммы и символов наносимых на маркировку упаковки;
- отсутствие информации по утилизации использованной упаковки;
- отсутствие информации на государственном языке.
(Протокол исследования: №РО-24-03468/239 от 17.07.2024 года)
Фото: Жанна Биятан
Эксперты напомнили, что маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей, при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.
Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения.
"При покупке данного продукта мною была запрошена декларация о соответствии, но на месте мне ее не предъявили. Позже посредством мессенджера WatsApp сотрудники магазина направили в качестве документа, подтверждающего качество и безопасность продукта, ветеринарную справку, хотя по требованию законодательства мне необходима была декларацию о соответствии продукта", – утверждает покупатель Жанна Урметхановна.
Декларация о соответствии – это документ, которым изготовитель, импортер, уполномоченное изготовителем лицо или продавец удостоверяют соответствие выпускаемой в обращение продукции, процессов и услуги требованиям технических регламентов и документов по стандартизации.
Декларация о соответствии должна содержать следующие сведения:
- Наименование и место нахождения заявителя.
- Наименование и место нахождения изготовителя.
- Информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект.
- Наименование технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция.
- Заявление заявителя о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
- Сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
По данному факту материалы исследования направлены в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер.
Фальсификат продали или нет, могут определить соответствующие органы, которым направлены обращения через сайт https://eotinish.kz/kk.
Что грозит предпринимателям?
Согласно законодательству Казахстана, за несоблюдение требований к маркировке пищевых продуктов предусмотрены штрафы и другие санкции.
Нарушение норм может привести к изъятию продукции из оборота и наложению штрафов. Вдобавок, потеря доверия потребителей может нанести серьезный ущерб бизнесу и повлиять на его устойчивость на рынке.
Для предпринимателей, занимающихся реализацией таких продуктов, выявленные нарушения несут не только репутационные риски, но и финансовые и юридические последствия.
Таким образом, правильная и полная маркировка пищевой продукции – это не просто формальное требование, но и важный аспект защиты прав потребителей и обеспечения их безопасности. Предприниматели должны строго соблюдать стандарты маркировки, чтобы избежать негативных последствий и поддерживать доверие со стороны своих клиентов.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.