Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты рассказали, как выбрать мясо птицы и не купить контрафактную продукцию

мясо птицы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 15:21 Фото: pixabay
Представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан посетила один из магазинов Павлодара и приобрела голень цыпленка-бройлера. Покупка стала примером того, на что обратить внимание при покупке мясо птицы, сообщает Zakon.kz.

Эксперт купила замороженный продукт "Qualiko" весом 2 500 граммов, изготовителем которого выступает филиал "Перерабатывающий комплекс", ООО "Винницкая птицефабрика", город Ладыжин, Украина.

Для проведения комплексного анализа на соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза голень отправили в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарного-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Павлодарской области.

Целью исследования образца продукта являлось определение соответствия продукта техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки".

мясо птицы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 15:21

Фото: Жанна Биятан

Протоколами исследований пищевых продуктов выявлено:

  • отсутствие информации о составе продукции;
  • отсутствие показателей пищевой ценности;
  • отсутствие информации по рекомендации или ограничении по использованию пищевой продукции;
  • отсутствие единого знака обращения ЕАС;
  • отсутствие сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО;
  • отсутствие пиктограммы и символов наносимых на маркировку упаковки;
  • отсутствие информации по утилизации использованной упаковки;
  • отсутствие информации на государственном языке.

(Протокол исследования: №РО-24-03468/239 от 17.07.2024 года)

мясо птицы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 15:21

Фото: Жанна Биятан

Эксперты напомнили, что маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей, при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.

Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения.

"При покупке данного продукта мною была запрошена декларация о соответствии, но на месте мне ее не предъявили. Позже посредством мессенджера WatsApp сотрудники магазина направили в качестве документа, подтверждающего качество и безопасность продукта, ветеринарную справку, хотя по требованию законодательства мне необходима была декларацию о соответствии продукта", – утверждает покупатель Жанна Урметхановна.

Декларация о соответствии – это документ, которым изготовитель, импортер, уполномоченное изготовителем лицо или продавец удостоверяют соответствие выпускаемой в обращение продукции, процессов и услуги требованиям технических регламентов и документов по стандартизации.

Декларация о соответствии должна содержать следующие сведения:

  1. Наименование и место нахождения заявителя.
  2. Наименование и место нахождения изготовителя.
  3. Информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект.
  4. Наименование технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция.
  5. Заявление заявителя о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
  6. Сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

По данному факту материалы исследования направлены в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер.

Фальсификат продали или нет, могут определить соответствующие органы, которым направлены обращения через сайт https://eotinish.kz/kk.

Что грозит предпринимателям?

Согласно законодательству Казахстана, за несоблюдение требований к маркировке пищевых продуктов предусмотрены штрафы и другие санкции.

Нарушение норм может привести к изъятию продукции из оборота и наложению штрафов. Вдобавок, потеря доверия потребителей может нанести серьезный ущерб бизнесу и повлиять на его устойчивость на рынке.

Для предпринимателей, занимающихся реализацией таких продуктов, выявленные нарушения несут не только репутационные риски, но и финансовые и юридические последствия.

Таким образом, правильная и полная маркировка пищевой продукции – это не просто формальное требование, но и важный аспект защиты прав потребителей и обеспечения их безопасности. Предприниматели должны строго соблюдать стандарты маркировки, чтобы избежать негативных последствий и поддерживать доверие со стороны своих клиентов.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

сладости,
Опасные сладости обнаружили эксперты на прилавках Павлодара
Какие требования к маркировке сливочного масла предъявляют специалисты
Какие требования к маркировке сливочного масла предъявляют специалисты
Астанчанин признался в краже велосипедов
51-летний астанчанин признался в краже велосипедов
Андрей Дюсупов
Павлодар 2024 год Мясо Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
погода в Алматы летом
Долгожданное похолодание придет в Алматы в выходные
Ограничение деятельности коллекторов
Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов
в Бразилии разбился самолет, рассчитанный на 68 пассажиров
В Бразилии разбился самолет, в котором находилось более 60 человек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: