Эксперты рассказали, как выбрать мясо птицы и не купить контрафактную продукцию

Представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан посетила один из магазинов Павлодара и приобрела голень цыпленка-бройлера. Покупка стала примером того, на что обратить внимание при покупке мясо птицы, сообщает Zakon.kz.

Эксперт купила замороженный продукт "Qualiko" весом 2 500 граммов, изготовителем которого выступает филиал "Перерабатывающий комплекс", ООО "Винницкая птицефабрика", город Ладыжин, Украина.

Для проведения комплексного анализа на соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза голень отправили в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарного-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Павлодарской области.

Целью исследования образца продукта являлось определение соответствия продукта техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки".

Фото: Жанна Биятан

Протоколами исследований пищевых продуктов выявлено:

отсутствие информации о составе продукции;

отсутствие показателей пищевой ценности;

отсутствие информации по рекомендации или ограничении по использованию пищевой продукции;

отсутствие единого знака обращения ЕАС;

отсутствие сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО;

отсутствие пиктограммы и символов наносимых на маркировку упаковки;

отсутствие информации по утилизации использованной упаковки;

отсутствие информации на государственном языке.

(Протокол исследования: №РО-24-03468/239 от 17.07.2024 года)

Фото: Жанна Биятан

Эксперты напомнили, что маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей, при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.

Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения.

"При покупке данного продукта мною была запрошена декларация о соответствии, но на месте мне ее не предъявили. Позже посредством мессенджера WatsApp сотрудники магазина направили в качестве документа, подтверждающего качество и безопасность продукта, ветеринарную справку, хотя по требованию законодательства мне необходима была декларацию о соответствии продукта", – утверждает покупатель Жанна Урметхановна.

Декларация о соответствии – это документ, которым изготовитель, импортер, уполномоченное изготовителем лицо или продавец удостоверяют соответствие выпускаемой в обращение продукции, процессов и услуги требованиям технических регламентов и документов по стандартизации.

Декларация о соответствии должна содержать следующие сведения:

Наименование и место нахождения заявителя. Наименование и место нахождения изготовителя. Информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект. Наименование технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция. Заявление заявителя о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

По данному факту материалы исследования направлены в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер.

Фальсификат продали или нет, могут определить соответствующие органы, которым направлены обращения через сайт https://eotinish.kz/kk.

Что грозит предпринимателям?

Согласно законодательству Казахстана, за несоблюдение требований к маркировке пищевых продуктов предусмотрены штрафы и другие санкции.

Нарушение норм может привести к изъятию продукции из оборота и наложению штрафов. Вдобавок, потеря доверия потребителей может нанести серьезный ущерб бизнесу и повлиять на его устойчивость на рынке.

Для предпринимателей, занимающихся реализацией таких продуктов, выявленные нарушения несут не только репутационные риски, но и финансовые и юридические последствия.

Таким образом, правильная и полная маркировка пищевой продукции – это не просто формальное требование, но и важный аспект защиты прав потребителей и обеспечения их безопасности. Предприниматели должны строго соблюдать стандарты маркировки, чтобы избежать негативных последствий и поддерживать доверие со стороны своих клиентов.