Эксперты проверили мясную продукцию, продающуюся в Шымкенте

В июле 2024 года представители общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") провели проверку мясных продуктов в одном из магазинов Шымкента.

Методом тайного покупателя были приобретены два вида варено-копченого колбасного изделия – "Сервелат Австрийский" от производителя ООО "МПК Атяшевский" (Республика Мордовия, Россия) весом 600 г с разными датами производства: 10.05.2024 год и 22.06.2024 год.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" продолжает выполнять свою миссию по обеспечению безопасности и информированности граждан, проводя тщательные исследования продуктов питания и делясь результатами через СМИ, чтобы помочь потребителям и продавцам быть осведомленными о стандартах качества и безопасности продуктов.

В условиях современного рынка, где выбор продуктов огромен, внимание к маркировке и срокам годности становится ключевым фактором для защиты здоровья потребителей. Точная маркировка и соблюдение стандартов безопасности позволяют избежать рисков, связанных с пищевой продукцией.

Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", продукция, представляющая опасность для жизни и здоровья населения, – это состояние продукции, свидетельствующее о наличии риска, связанного с вредным воздействием на здоровье человека при ее применении или употреблении, признанной не соответствующей требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, гигиеническими нормативами, продукция, маркировка которой не соответствует требованиям нормативных правовых актов, а также с неустановленным или истекшим сроком годности.

Значение маркировки и сроков годности

Маркировка продуктов питания – это не просто часть упаковки, а важный элемент, который обеспечивает безопасность и информированность потребителей. В ней должны быть указаны в том числе состав, сроки годности, возможные аллергены и условия хранения. Недостатки маркировки или продажа просроченных продуктов могут создать угрозу для здоровья.

Закупленная колбаса была направлена на экспертизу в аккредитованную лабораторию филиала Шымкентского городского отделения РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области. Проверка проводилась на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и законодательства Республики Казахстан (протоколы исследований № РО-24-02597/2024-2326/184, РО-24-02597 №632 и РО-24-02597/2024-2326/185 от 16 июля 2024 года).

Фото: Жанна Биятан

Результаты экспертизы: что было выявлено?

Экспертиза обнаружила следующие несоответствия:

Отсутствие рекомендаций и ограничений по использованию продукта: На обоих образцах не была указана информация о возможных ограничениях по употреблению. Это особенно важно для потребителей с диетическими ограничениями.

Просроченный срок годности: Один из образцов, произведенный 10.05.2024 года, с установленным сроком хранения 40 суток, на момент покупки и проведения экспертизы был просрочен. Просроченные продукты могут стать причиной пищевых отравлений и других серьезных последствий для здоровья.

Просроченная продукция: реальная угроза здоровью

Продукция с истекшим сроком годности — это прямой риск для потребителей. Колбаса "Сервелат Австрийский", просроченная на момент покупки, могла бы стать источником отравлений и аллергических реакций. В соответствии с законодательством, продавцы обязаны следить за сроками годности товаров. Статья 32 Закона РК "О защите прав потребителей" устанавливает, что товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать потребителям с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности.

Экспертное мнение

"Просроченная продукция – это не только нарушение, но и реальная угроза для здоровья потребителей. Производители и продавцы обязаны строго контролировать сроки годности товаров". Она также добавила: "Употребление просроченной пищевой продукции может привести к пищевым отравлениям и серьезным проблемам со здоровьем из-за возможного роста патогенных микроорганизмов и ухудшения качества продукта. Это может вызвать симптомы от простого расстройства желудка до более опасных инфекций!". Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова

"Безопасность потребителей — это приоритет. Продавцы должны уделять внимание не только срокам годности, но и точности маркировки, чтобы избежать негативных последствий". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан