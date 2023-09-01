Специалисты рассказали, как выбрать безопасные молочные продукты

Специалисты Комитета санэпидемконтроля рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке молочных продукции и как выбрать качественные и натуральные молочные продукты, сообщает Zakon.kz

В ведомстве отметили, что каждый потребитель вправе получить полную и достоверную информацию о закупаемой пищевой продукции и о производителе. Все необходимые сведения должны быть указаны на упаковке продукции, то есть должна быть обозначена маркировка.

Информация, подлежащая маркировке, указана в требованиях технического регламента Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Есть также порядок выбора молочных продуктов, которые мы потребляем ежедневно.

Молочный продукт – это особо ценная пищевая продукция, которой нет равных.

Состав молочных продуктов очень богат белками, жирами и углеводами, которые легко усваиваются в организме человека. Еще одним свойством молочного продукта является то, что он прекрасно сочетается с различными продуктами питания, повышая биологическую ценность пищи.

Как выбрать молочные продукции?

перед покупкой молочной продукции в торговых точках проверьте дату выпуска и срок годности;



не покупайте молочные продукты у случайных продавцов;

при выборе продукции всегда обращайте внимание на целостность упаковки;

если упаковка не целая, товар не следует покупать;

внимательно прочитайте маркировку, обратите внимание на состав продукции;

обратите внимание на внешний вид продукции;

не покупайте молочные продукты, если они не хранятся в холодильнике;

если информация о товаре отсутствует или написана нечитаемым, слишком мелким шрифтом, лучше не покупать товар.

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