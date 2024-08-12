В Алматы начали изучать будущих призывников в армию

В преддверии осеннего призыва в Алматы началась активная работа по предварительному изучению молодых людей, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Более 4800 алматинцев в возрасте от 18 до 27 лет пройдут оценку и отбор, из которых более 1600 будут призваны этой осенью, рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона.

"В рамках предварительного изучения проводится тщательная проверка данных призывников, включая анкетирование, личные беседы с должностными лицами, а также консультации с родителями или опекунами. Этот этап позволяет военным органам определить готовность и пригодность молодых людей к службе в различных родах и видах войск", – отметили в ведомстве.

Как рассказал заместитель начальника Департамента по делам обороны Алматы подполковник Ержан Хамитов, особое внимание уделяется профессиональным навыкам, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке призывников.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Изучение кандидатов на службу проводится с участием представителей Комитета национальной безопасности, органов внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения. Особое внимание уделяется выявлению среди призывников тех, кто ранее привлекался к административной или уголовной ответственности, состоит под следствием, либо является членом незарегистрированных партий, общественных объединений или нетрадиционных религиозных течений.

После завершения всех процедур призывников направляют на медицинское освидетельствование, после чего они будут распределены в части Вооруженных сил Казахстана, Пограничной службы КНБ, службы Государственной охраны, МЧС и Национальной гвардии МВД.

Ожидается, что по итогам года на службу будут призваны порядка 3 тыс. алматинцев, которые пополнят ряды защитников Отечества.