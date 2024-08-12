Как неправильная маркировка шоколадных трюфелей может угрожать вашему здоровью

Эксперты общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей" объяснили, что неправильная маркировка шоколадных трюфелей может угрожать вашему здоровью, сообщает Zakon.kz.

Сладкие угощения, такие как шоколадные трюфели, всегда привлекают внимание любителей сладостей. Однако когда такая продукция продается без надлежащей информации, она может стать серьезной угрозой для здоровья. Мы рассмотрим, какие риски могут скрываться за отсутствием ключевых данных на упаковке шоколадных трюфелей DELAFAILLE CHOKOLAITER-BELGIUM Coffee Fancy cocoa dusted truffles, приобретенных представителем ОО "МОО по ЗПП" в июле текущего года в одном из супермаркетов Кокшетау.

Фото: Жанна Биятан

Несмотря на высокое качество внешней упаковки, она оказалась непригодной для ПОЛНОЙ оценки безопасности продукта потребителем. Вследствие этого трюфели, массой 200 г, согласно заключенному договору, были сданы на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области. Исследования проводились на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" (протоколы исследований №РО-24-08771/280 от 05.07.24, №РО-24-08572/180 от 01.07.24, №РО-24-08756/70 от 09.07.24, №РО-24-08756/166 от 09.07.24).



Выявленные нарушения и их опасности

Отсутствие даты изготовления пищевой продукции: Эта информация критична для оценки свежести и срока хранения продукта. Без даты выработки потребитель не может быть уверенным в том, что продукт безопасен для употребления, особенно если упаковка была повреждена или условия хранения нарушены.

Отсутствие Единого знака обращения пищевой продукции на рынке государств – членов ТС (ЕАС). Этот знак подтверждает соответствие товара требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и его безопасность для потребителей. Отсутствие такого знака может свидетельствовать о том, что продукт не прошел необходимую проверку или сертификацию.

Неправильная маркировка: в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 022/2011 маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском и государственном языке. В данном случае упаковка содержит информацию только на иностранном языке, что затрудняет понимание и использование продукта потребителями в Казахстане. Это может привести к непониманию инструкций по использованию и возможным негативным последствиям для здоровья.

Фото: Жанна Биятан

Согласно ст. 21 Закона РК "О языках в Республике Казахстан" и п. 3 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация на упаковке должна быть доступна на казахском и русском языках. Отсутствие информации на официальных языках затрудняет понимание и использование продукта, и согласно ст. 7 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается не предоставленной.



Отсутствие цифрового, буквенного обозначения материала, из которого изготовлена упаковка, а также пиктограмм и символов. Эта информация необходима для правильной утилизации упаковки и минимизации воздействия на окружающую среду. Некорректная или отсутствующая информация может повлиять на безопасность и экологичность продукта.

"Отсутствие ключевой информации на упаковке не только нарушает законодательные требования, но и создает риски для здоровья потребителей. Продукты, не имеющие необходимой маркировки, могут стать причиной аллергических реакций, пищевых отравлений или других негативных последствий. Потребителям следует внимательно проверять упаковку и отказываться от покупки продуктов с неполной или недостоверной информацией". Юрист и эксперт в области прав потребителей Алия Алибекова

Рекомендации для потребителей:

Проверяйте упаковку. Убедитесь, что на упаковке указаны дата выработки, срок годности, условия хранения и информация о материале упаковки.

Избегайте продукции без надлежащей маркировки. Не покупайте товары, которые не соответствуют требованиям маркировки на государственном и русском языках.

Храните чеки и документы. Это поможет в случае необходимости возврата товара или предъявления претензий.

Для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана, материалы исследований и их результаты направлены в компетентные органы.

ОО "МОО по ЗПП" согласно п.п. 8 и 14 ст. 41 Закона РК "О защите прав потребителей" имеет право исследовать и распространять информацию по проблемам и правам потребителей в средствах массовой информации, а также распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг) и иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей.