Тайный покупатель: проверка иранских напитков в Павлодаре

Что скрывает отсутствие маркировки на государственном и русском языках, рассказали правозащитники общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Маркировка на товарах – это не просто набор слов, это важная информация, которая позволяет потребителям сделать осознанный выбор и защитить свое здоровье. В особенности это касается продуктов питания, где важно знать состав, пищевую ценность и возможное наличие аллергенов. Именно поэтому общественные организации по защите прав потребителей уделяют особое внимание соблюдению требований к маркировке товаров на казахском и русском языках. Одним из таких случаев стала проверка напитков иранского производства, обнаруженных на полках павлодарского магазина.

В июле 2024 года в одном из магазинов Павлодара внимание общественника из ОО "МОО по ЗПП" привлекли напитки иранского производства. Заинтересовавшись ассортиментом, он решил приобрести их методом тайного покупателя, чтобы выяснить, насколько данные товары соответствуют требованиям безопасности и стандартам, установленным законодательством Республики Казахстан и Таможенного союза.

Были закуплены два вида напитков объемом по 330 мл каждый, и, согласно договору о сотрудничестве, переданы на экспертизу в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области:

Безалкогольный напиток с семенами овощей Ebish original peach (протокол № РО- 24-03468/230 от 17.07.2024); Напиток с базиликом и черникой Mac Lin Basil seed blueberry (протокол № РО-24- 03468/231 от 17.07.2024).

Результаты экспертизы: что не так с маркировкой

Фото: Жанна Биятан

1. Ebish original peach:

Отсутствует информация на государственном языке о рекомендациях и ограничениях по использованию пищевого продукта, о наличии ГМО-компонентов, также нет сведений на государственном языке о наименовании производителя и его месте нахождения.

Не указан знак ЕАС.

На упаковке отсутствуют пиктограммы и символы, наносимые на маркировку упаковки, а также информация о возможности утилизации использованной упаковки.

Фото: Жанна Биятан

2. Mac Lin Basil seed blueberry:

Полное отсутствие информации как на государственном, так и на русском языках о наименовании продукта, составе, условиях хранения, пищевой ценности, о рекомендациях и ограничениях по использованию продукта, а также сведений о наличии компонентов, полученных с применением ГМО, и о наименовании производителя и его месте нахождения.

Нет знака ЕАС.

Упаковка не содержит символов и пиктограмм, наносимых на маркировку упаковки, а также информации о возможности утилизации использованной упаковки.

Напитки также исследовались на наличие в составе концентрации солей тяжелых металлов.

Обнаруженная концентрация солей тяжелых металлов – бензоат натрия, амарант, азорубин, татразин, сорбат калия, кадмий, свинец, мышьяк, аспартам, ацесульфам калия, сахарин в двух видах напитков не превышали допустимого уровня.

Последствия несоответствий для потребителей и предпринимателей

Эксперты ОО "МОО по ЗПП" подчеркивают, что отсутствие маркировки на казахском и русском языках не соответствует требованиям закона РК "О языках". Они также напоминают, что недостаток информации на маркировке может создать риски для потребителей, особенно для тех, кто следит за составом продуктов из-за аллергий или диетических ограничений. По словам эксперта Алибековой Алии, отсутствие данных о пищевой ценности и составе может привести к приобретению продуктов, потенциально опасных для здоровья.

Жанна Урметхановна Биятан, правозащитник из ОО "МОО по ЗПП", отмечает, что в соответствии с законом РК производители обязаны предоставлять полную и достоверную информацию о товарах, к ней в том числе относится и маркировка товара, регламентируемая требованиями ТР ТС "Пищевая продукция в части ее маркировки". Несоблюдение законодательства РК в области технического регулирования может привести к административным санкциям для предпринимателей, включая штрафы в размере от девяноста до шестисот месячных расчетных показателей в зависимости от категории субъекта предпринимательства, при повторном совершении в течение года после наложения административного взыскания в размере от ста тридцати пяти до тысячи двухсот месячных расчетных показателей, с приостановлением деятельности или без такового, с конфискацией продукции или без таковой.

На заметку потребителям города Павлодара

В целях широкого информирования и распространения информации о результатах исследований качества и продукции в Павлодарской области были закуплены не только вышеуказанные напитки. В перечень закупленных товаров вошли различные продукты народного потребления, в том числе два вида молока, цельные сгущенные с сахаром российских производителей ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат" и АО "Верховский молочноконсервный комбинат", результаты комплексных исследований соответствуют требованиям безопасности и качества технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013).

Наша цель – способствовать реализации законных прав и интересов потребителей, а также информировать о результатах исследований по выявленным нарушениям и обеспечить информацией по безопасным продуктам питания.

Публикуемые общественными объединениями потребителей результаты исследований качества продукции не являются рекламой.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность самих граждан. Потребители должны внимательно проверять маркировку товаров: каждый человек имеет право на получение полной информации о продукции, которую он приобретает, и на защиту своего здоровья и безопасности.

Отметим, что при возникновении вопросов по данному факту вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ, либо по телефону + 7 705 422 27 39.