Неправоту акима Риддера доказала горожанка в судах

Жительница Риддера попросила акима предоставить ей участки в 50 га для выпаса скота и 15 га для сенокоса в селе Поперечное. Но получила отказ и через суды доказала его неправомерность, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной Верховным судом РК информации, аким отказал в заявлении со ссылкой на решения земельной комиссии. Женщина обжаловала отказ и решения в суде.

Суд первой инстанции указал на:

отсутствие обоснованности административного акта (ст. 79 АППК);

проведение одного голосования членов земельной комиссии при рассмотрении двух заявлений истца и вынесении при этом двух протокольных решений, что также противоречит закону.

"При таком положении невозможно определить, по каким основаниям земельной комиссией отказано в заявлении истца, то есть обращено внимание на нарушения порядка голосования, несоответствие выводов членов земельной комиссии содержанию протокола, отсутствие оснований отказа и окончательного решения в протоколе", – сообщили в ВС РК.

В итоге местные суды удовлетворили требования истца: отменили протокольное решение земельной комиссии, обязали акима города пересмотреть заявления горожанки и принять благоприятный административный акт.

Но эти решения оспорили в Верховном суде. Судебная коллегия по административным делам ВС, рассмотрев дело, посчитала, что оспариваемые судебные акты вынесены, в целом, законно и обоснованно.

"Представители акима города и отраслевых райотделов признали незаконность протокольного решения земельной комиссии. Кассация указала на необходимость корректировки правовой позиции в части возложения обязанности на акима города принять благоприятный административный акт о предоставлении истцу спорных участков. В связи с тем, что оспоренный истцом протокол признан незаконным и отменен, административная процедура по рассмотрению двух заявлений истца должна быть возобновлена со стадии их рассмотрения на заседании земельной комиссии", – отметили в ВС РК.

При отсутствии положительного заключения земельной комиссии возложение обязанности на местный исполнительный орган является ошибочным, так как имеются предусмотренные законом процедуры разрешения заявлений.