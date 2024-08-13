Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты предупреждают об опасности китайской лапши без маркировки

Эксперты предупреждают об опасности китайской лапши без маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 16:16 Фото: pxhere
Покрытые иероглифами разноцветные упаковки лапши быстрого приготовления – частые гости на казахстанских прилавках. Они опасны уже тем, что покупатель не может прочитать, из чего состоит продукт. Одну такую упаковку в Конаеве приобрел эксперт ОО "МОО по ЗПП", сообщает Zakon.kz.

Продукт был передан в Национальный центр экспертизы по городу Алматы, где сразу же нашли несоответствия.

Эксперты предупреждают об опасности китайской лапши без маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 16:16

Фото: Жанна Биятан

Соли тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк и кадмий, в составе продукта не присутствуют, но согласно данным протокола комплексного исследования по техническому регламенту "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211 №1240001023061293 от 02 августа 2024 года установлено, что отсутствует информация на казахском и русском языках. Это значит, что нет сведений:

  • о наименовании;
  • о составе пищевой продукции;
  • об объеме (массе);
  • о сроках годности и дате выработки;
  • об условиях хранения пищевой продукции;
  • о наименовании и месте нахождения изготовителя;
  • о показателях пищевой ценности пищевой продукции;
  • об Едином знаке обращения продукции ЕАС.

О продукте, который не имеет информации на русском и государственном языках, а также знака ЕАС, можно предположить, что он является фальсификатом.

Эксперты предупреждают об опасности китайской лапши без маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 16:16

Фото: Жанна Биятан

По данному факту материалы направлены в соответствующие органы для принятия соответствующих мер.

Информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной (пункт 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей").

Что нужно знать предпринимателям

Изготовитель при выпуске в обращение продукции должен обеспечить полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, назначения, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора.

К тому же, к продавцам, выпустившим в обращение продукцию, не обеспеченную полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора, предусмотрена административная ответственность.

Что нужно знать потребителям при продаже им товаров небезопасного и ненадлежащего качества

В соответствии с законодательством Казахстана продавец несет ответственность за качество и безопасность товара, который он продает.

Если товар оказывается небезопасным и ненадлежащего качества, потребитель вправе обратиться к продавцу с требованием обмена или возврата товара, а также требовать возмещения убытков, причиненных ему из-за покупки данного товара.

Под ненадлежащим качеством товара понимается товар, который не соответствует условиям договора купли-продажи, не обладает свойствами, необходимыми для его использования в соответствии с назначением или не соответствует общепринятым требованиям и стандартам.

Под небезопасным товаром понимается товар, не имеющий документов производителя (поставщика), подтверждающих его прослеживаемость, безопасность; товар, маркировка которого не соответствует требованиям нормативных правовых актов; продукция с неустановленным или истекшим сроком годности, а также фальсифицированная продукция.

Куда можно подать обращение о нарушении потребительских прав

Самым удобным на сегодняшний день сервисом по защите прав потребителей можно назвать eOtinish, через который можно легко направить жалобу в соответствующий орган по защите прав потребителей.

Так же можно обратиться за защитой в общественные организации по защите прав потребителей, которые ведут активную работу по решению проблем потребителей.

Рекомендации потребителям!

  1. Проверяйте упаковку: убедитесь, что упаковка содержит всю необходимую информацию, включая срок годности, состав и условия хранения.
  2. Не покупайте просроченные продукты: употребление таких товаров может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
  3. Требуйте информацию на государственных языках: все товары должны иметь информацию на русском и казахском языках для обеспечения прозрачности и доступности информации.
  4. Требуйте фискальные чеки. Они помогут вернуть некачественный небезопасный товар либо возместить ущерб.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей и носит рекомендательный характер.

При возникновения вопросов по данному факту вы можете обратиться по ссылке в Instagram, либо по телефону +8 705 422 27 39.

Айсулу Омарова
Китай 2024 год Бизнес Торговля Еда Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: