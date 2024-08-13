Эксперты предупреждают об опасности китайской лапши без маркировки
Продукт был передан в Национальный центр экспертизы по городу Алматы, где сразу же нашли несоответствия.
Фото: Жанна Биятан
Соли тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк и кадмий, в составе продукта не присутствуют, но согласно данным протокола комплексного исследования по техническому регламенту "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211 №1240001023061293 от 02 августа 2024 года установлено, что отсутствует информация на казахском и русском языках. Это значит, что нет сведений:
- о наименовании;
- о составе пищевой продукции;
- об объеме (массе);
- о сроках годности и дате выработки;
- об условиях хранения пищевой продукции;
- о наименовании и месте нахождения изготовителя;
- о показателях пищевой ценности пищевой продукции;
- об Едином знаке обращения продукции ЕАС.
О продукте, который не имеет информации на русском и государственном языках, а также знака ЕАС, можно предположить, что он является фальсификатом.
Фото: Жанна Биятан
По данному факту материалы направлены в соответствующие органы для принятия соответствующих мер.
Информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной (пункт 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей").
Что нужно знать предпринимателям
Изготовитель при выпуске в обращение продукции должен обеспечить полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, назначения, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора.
К тому же, к продавцам, выпустившим в обращение продукцию, не обеспеченную полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора, предусмотрена административная ответственность.
Что нужно знать потребителям при продаже им товаров небезопасного и ненадлежащего качества
В соответствии с законодательством Казахстана продавец несет ответственность за качество и безопасность товара, который он продает.
Если товар оказывается небезопасным и ненадлежащего качества, потребитель вправе обратиться к продавцу с требованием обмена или возврата товара, а также требовать возмещения убытков, причиненных ему из-за покупки данного товара.
Под ненадлежащим качеством товара понимается товар, который не соответствует условиям договора купли-продажи, не обладает свойствами, необходимыми для его использования в соответствии с назначением или не соответствует общепринятым требованиям и стандартам.
Под небезопасным товаром понимается товар, не имеющий документов производителя (поставщика), подтверждающих его прослеживаемость, безопасность; товар, маркировка которого не соответствует требованиям нормативных правовых актов; продукция с неустановленным или истекшим сроком годности, а также фальсифицированная продукция.
Куда можно подать обращение о нарушении потребительских прав
Самым удобным на сегодняшний день сервисом по защите прав потребителей можно назвать eOtinish, через который можно легко направить жалобу в соответствующий орган по защите прав потребителей.
Так же можно обратиться за защитой в общественные организации по защите прав потребителей, которые ведут активную работу по решению проблем потребителей.
Рекомендации потребителям!
- Проверяйте упаковку: убедитесь, что упаковка содержит всю необходимую информацию, включая срок годности, состав и условия хранения.
- Не покупайте просроченные продукты: употребление таких товаров может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
- Требуйте информацию на государственных языках: все товары должны иметь информацию на русском и казахском языках для обеспечения прозрачности и доступности информации.
- Требуйте фискальные чеки. Они помогут вернуть некачественный небезопасный товар либо возместить ущерб.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей и носит рекомендательный характер.
При возникновения вопросов по данному факту вы можете обратиться по ссылке в Instagram, либо по телефону +8 705 422 27 39.