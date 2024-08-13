Эксперты предупреждают об опасности китайской лапши без маркировки

Покрытые иероглифами разноцветные упаковки лапши быстрого приготовления – частые гости на казахстанских прилавках. Они опасны уже тем, что покупатель не может прочитать, из чего состоит продукт. Одну такую упаковку в Конаеве приобрел эксперт ОО "МОО по ЗПП", сообщает Zakon.kz.

Продукт был передан в Национальный центр экспертизы по городу Алматы, где сразу же нашли несоответствия.

Фото: Жанна Биятан

Соли тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк и кадмий, в составе продукта не присутствуют, но согласно данным протокола комплексного исследования по техническому регламенту "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211 №1240001023061293 от 02 августа 2024 года установлено, что отсутствует информация на казахском и русском языках. Это значит, что нет сведений:

о наименовании;

о составе пищевой продукции;

об объеме (массе);

о сроках годности и дате выработки;

об условиях хранения пищевой продукции;

о наименовании и месте нахождения изготовителя;

о показателях пищевой ценности пищевой продукции;

об Едином знаке обращения продукции ЕАС.

О продукте, который не имеет информации на русском и государственном языках, а также знака ЕАС, можно предположить, что он является фальсификатом.

Фото: Жанна Биятан

По данному факту материалы направлены в соответствующие органы для принятия соответствующих мер.

Информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной (пункт 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей").

Что нужно знать предпринимателям

Изготовитель при выпуске в обращение продукции должен обеспечить полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, назначения, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора.

К тому же, к продавцам, выпустившим в обращение продукцию, не обеспеченную полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора, предусмотрена административная ответственность.

Что нужно знать потребителям при продаже им товаров небезопасного и ненадлежащего качества

В соответствии с законодательством Казахстана продавец несет ответственность за качество и безопасность товара, который он продает.

Если товар оказывается небезопасным и ненадлежащего качества, потребитель вправе обратиться к продавцу с требованием обмена или возврата товара, а также требовать возмещения убытков, причиненных ему из-за покупки данного товара.

Под ненадлежащим качеством товара понимается товар, который не соответствует условиям договора купли-продажи, не обладает свойствами, необходимыми для его использования в соответствии с назначением или не соответствует общепринятым требованиям и стандартам.

Под небезопасным товаром понимается товар, не имеющий документов производителя (поставщика), подтверждающих его прослеживаемость, безопасность; товар, маркировка которого не соответствует требованиям нормативных правовых актов; продукция с неустановленным или истекшим сроком годности, а также фальсифицированная продукция.

Куда можно подать обращение о нарушении потребительских прав

Самым удобным на сегодняшний день сервисом по защите прав потребителей можно назвать eOtinish, через который можно легко направить жалобу в соответствующий орган по защите прав потребителей.

Так же можно обратиться за защитой в общественные организации по защите прав потребителей, которые ведут активную работу по решению проблем потребителей.

Рекомендации потребителям!

Проверяйте упаковку: убедитесь, что упаковка содержит всю необходимую информацию, включая срок годности, состав и условия хранения. Не покупайте просроченные продукты: употребление таких товаров может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Требуйте информацию на государственных языках: все товары должны иметь информацию на русском и казахском языках для обеспечения прозрачности и доступности информации. Требуйте фискальные чеки. Они помогут вернуть некачественный небезопасный товар либо возместить ущерб.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".