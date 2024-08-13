Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Напиток, который не соответствовал техническим регламентам

потребительская проверка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 21:09 Фото: pixabay
Эксперт-правозащитник общественного объединения Жанна Биятан в июне 2024 года купила фруктовые напитки "Лето" производства ООО "Компания "Фруктолайн" ( Россия) и Pinapple Juice (Иран) и сдала их на проверку в аккредитованную лабораторию, сообщает Zakon.kz.

Продукцию проверяли специалисты испытательного центра филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по Жамбылской области. Они выявили следующее.

В продукте №1 установлено, что нет сведений:

  1. О рекомендациях или ограничениях по использованию пищевой продукции.
потребительская проверка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 21:09

Фото: Жанна Биятан

В продукте №2 установлено, что нет сведений:

  1. о составе пищевой продукции;
  2. о количестве пищевой продукции;
  3. о дате изготовления пищевой продукции;
  4. о сроках годности;
  5. об условиях хранения пищевой продукции;
  6. о наименование и место нахождений изготовителя;
  7. о рекомендациях или ограничениях по использованию продукта;
  8. о показателях пищевой ценности пищевой продукции;
  9. о сведениях наличии в продукте генно-модифицированных организмов;
  10. об едином знаке обращения ЕАС;
  11. о сведениях, позволяющих идентифицировать партию продукции.
потребительская проверка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 21:09

Фото: Жанна Биятан

Согласно п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30661723 – информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной, тем более в Казахстане, где казахский язык имеет статус государственного, потребители обладают правом получать информацию о товарах на своем родном языке.

Неправильные или неполные данные могут привести к недопониманию или неправильному использованию продукта.

В случае нарушения их прав потребители Жамбылской области имеют право обратиться с помощью сайта https://eotinish.kz/kk в компетентные органы по охране здоровья граждан и по защите прав потребителей.

А также можно обратиться в общественные организации по защите прав потребителей, которые грамотно проконсультируют, либо помогут защитить от недобросовестных предпринимателей.

Ответственность предпринимателей: что грозит нарушителям

По законам Республики Казахстан ответственность за продажу просроченной продукции несут торговые точки, реализующие такие товары. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, за продажу продуктов с истекшим сроком годности предусмотрены штрафы и другие меры воздействия. Продавцы обязаны немедленно изъять такую продукцию из продажи.

"Нарушение правил маркировки – это не просто формальная ошибка, это пренебрежение здоровьем потребителей. Несоблюдение стандартов безопасности может привести к серьезным последствиям. Очень важно, чтобы предприниматели соблюдали все требования законодательства, а контрольные органы следили за выполнением норм. Потребители должны быть информированными, а предприниматели – соблюдать все нормы и правила для обеспечения безопасности реализуемой продукции", – считает эксперт в области защиты прав потребителей Жанна Биятан.

"Будьте бдительны и не бойтесь отстаивать свои права. Ведь только совместными усилиями можно обеспечить высокий уровень качества и безопасности товаров на рынке", – добавила она.

Рекомендации потребителям от эксперта-правозащитника

  1. Внимательно проверяйте сроки годности на упаковке товаров перед покупкой.
  2. Изучайте информацию о продукте на упаковке, включая наличие данных на государственном языке.
  3. Сообщайте о нарушениях в соответствующие органы, если обнаружите просроченные или неправильно маркированные товары.

Цель – проведение комплексного исследования и проверки на соответствие требованиям законодательства РК о безопасности товаров, то есть на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

потребительская проверка
Нарушения в маркировке продукции: как это влияет на ваше здоровье и права
Предпринимателей Кызылорды уличили в продаже продуктов с неточной маркировкой
Предпринимателей Кызылорды уличили в продаже продуктов с неточной маркировкой
Как выбрать, рассказали эксперты
Как выбрать колбасу, рассказали эксперты Мангистауского областного общества по защите прав потребителей
Елена Беляева
Жамбылская область Мангистауская область Тараз 2024 год Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: