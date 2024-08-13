Напиток, который не соответствовал техническим регламентам
Продукцию проверяли специалисты испытательного центра филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по Жамбылской области. Они выявили следующее.
В продукте №1 установлено, что нет сведений:
- О рекомендациях или ограничениях по использованию пищевой продукции.
Фото: Жанна Биятан
В продукте №2 установлено, что нет сведений:
- о составе пищевой продукции;
- о количестве пищевой продукции;
- о дате изготовления пищевой продукции;
- о сроках годности;
- об условиях хранения пищевой продукции;
- о наименование и место нахождений изготовителя;
- о рекомендациях или ограничениях по использованию продукта;
- о показателях пищевой ценности пищевой продукции;
- о сведениях наличии в продукте генно-модифицированных организмов;
- об едином знаке обращения ЕАС;
- о сведениях, позволяющих идентифицировать партию продукции.
Фото: Жанна Биятан
Согласно п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30661723 – информация, предоставленная на
одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной, тем более в Казахстане, где казахский язык имеет статус государственного,
потребители обладают правом получать информацию о товарах на своем родном
языке.
Неправильные или неполные данные могут привести к недопониманию или неправильному использованию продукта.
В случае нарушения их прав потребители Жамбылской области имеют право обратиться с помощью сайта https://eotinish.kz/kk в компетентные органы по охране здоровья граждан и по защите прав потребителей.
А также можно обратиться в общественные организации по защите прав потребителей, которые грамотно проконсультируют, либо помогут защитить от недобросовестных предпринимателей.
Ответственность предпринимателей: что грозит нарушителям
По законам Республики Казахстан ответственность за продажу просроченной продукции несут торговые точки, реализующие такие товары. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, за продажу продуктов с истекшим сроком годности предусмотрены штрафы и другие меры воздействия. Продавцы обязаны немедленно изъять такую продукцию из продажи.
"Нарушение правил маркировки – это не просто формальная ошибка, это пренебрежение здоровьем потребителей. Несоблюдение стандартов безопасности может привести к серьезным последствиям. Очень важно, чтобы предприниматели соблюдали все требования законодательства, а контрольные органы следили за выполнением норм. Потребители должны быть информированными, а предприниматели – соблюдать все нормы и правила для обеспечения безопасности реализуемой продукции", – считает эксперт в области защиты прав потребителей Жанна Биятан.
"Будьте
бдительны и не бойтесь отстаивать свои права. Ведь только совместными усилиями
можно обеспечить высокий уровень качества и безопасности товаров на рынке",
– добавила она.
Рекомендации потребителям от эксперта-правозащитника
- Внимательно проверяйте сроки годности на упаковке товаров перед покупкой.
- Изучайте информацию о продукте на упаковке, включая наличие данных на государственном языке.
- Сообщайте о нарушениях в соответствующие органы, если обнаружите просроченные или неправильно маркированные товары.
Цель – проведение комплексного
исследования и проверки на соответствие требованиям законодательства РК о
безопасности товаров, то есть на соответствие техническим регламентам Таможенного
союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 021/2011
"О безопасности пищевой продукции".
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.