Напиток, который не соответствовал техническим регламентам

Эксперт-правозащитник общественного объединения Жанна Биятан в июне 2024 года купила фруктовые напитки "Лето" производства ООО "Компания "Фруктолайн" ( Россия) и Pinapple Juice (Иран) и сдала их на проверку в аккредитованную лабораторию, сообщает Zakon.kz.

Продукцию проверяли специалисты испытательного центра филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по Жамбылской области. Они выявили следующее.

В продукте №1 установлено, что нет сведений:

О рекомендациях или ограничениях по использованию пищевой продукции.

Фото: Жанна Биятан

В продукте №2 установлено, что нет сведений:

о составе пищевой продукции; о количестве пищевой продукции; о дате изготовления пищевой продукции; о сроках годности; об условиях хранения пищевой продукции; о наименование и место нахождений изготовителя; о рекомендациях или ограничениях по использованию продукта; о показателях пищевой ценности пищевой продукции; о сведениях наличии в продукте генно-модифицированных организмов; об едином знаке обращения ЕАС; о сведениях, позволяющих идентифицировать партию продукции.

Фото: Жанна Биятан

Согласно п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30661723 – информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной, тем более в Казахстане, где казахский язык имеет статус государственного, потребители обладают правом получать информацию о товарах на своем родном языке.



Неправильные или неполные данные могут привести к недопониманию или неправильному использованию продукта.

В случае нарушения их прав потребители Жамбылской области имеют право обратиться с помощью сайта https://eotinish.kz/kk в компетентные органы по охране здоровья граждан и по защите прав потребителей.

А также можно обратиться в общественные организации по защите прав потребителей, которые грамотно проконсультируют, либо помогут защитить от недобросовестных предпринимателей.

Ответственность предпринимателей: что грозит нарушителям

По законам Республики Казахстан ответственность за продажу просроченной продукции несут торговые точки, реализующие такие товары. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, за продажу продуктов с истекшим сроком годности предусмотрены штрафы и другие меры воздействия. Продавцы обязаны немедленно изъять такую продукцию из продажи.

"Нарушение правил маркировки – это не просто формальная ошибка, это пренебрежение здоровьем потребителей. Несоблюдение стандартов безопасности может привести к серьезным последствиям. Очень важно, чтобы предприниматели соблюдали все требования законодательства, а контрольные органы следили за выполнением норм. Потребители должны быть информированными, а предприниматели – соблюдать все нормы и правила для обеспечения безопасности реализуемой продукции", – считает эксперт в области защиты прав потребителей Жанна Биятан.

"Будьте бдительны и не бойтесь отстаивать свои права. Ведь только совместными усилиями можно обеспечить высокий уровень качества и безопасности товаров на рынке", – добавила она.



Рекомендации потребителям от эксперта-правозащитника

Внимательно проверяйте сроки годности на упаковке товаров перед покупкой. Изучайте информацию о продукте на упаковке, включая наличие данных на государственном языке. Сообщайте о нарушениях в соответствующие органы, если обнаружите просроченные или неправильно маркированные товары.

Цель – проведение комплексного исследования и проверки на соответствие требованиям законодательства РК о безопасности товаров, то есть на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

