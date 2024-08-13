Маркировка обманула: в варено-копченом рулете из мяса птицы обнаружена ДНК свиньи

В июне 2024 года в одном из супермаркетов Атырау представитель общественного объединения купил варено-копченый охлажденный рулет из мяса птицы и отправил его для проверки в лабораторию. С какими результатами столкнулся эксперт, в материале Zakon.kz.

В современном супермаркете потребители сталкиваются с огромным разнообразием продуктов, особенно когда речь идет о колбасных изделиях. Сегмент колбасной продукции предлагает широкий выбор: от традиционных вареных и копченых колбас до специализированных рулетов и колбасок, каждый из которых имеет свои особенности в составе и способах приготовления.

Однако, как показало недавнее исследование, проведенное общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП"), информация на упаковке не всегда оказывается полной и достоверной, что в соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" нарушает права потребителей.

Фото: Жанна Биятан

В июне текущего года в одном из супермаркетов Атырау представитель общественного объединения, используя метод тайного покупателя, приобрел российский продукт – варено-копченый охлажденный рулет "Гурман" из мяса птицы, произведенный ООО ПКФ "ПИКАНТ".



Продукт был направлен в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) по Атырауской области для проверки на соответствие техническим регламентам Таможенного союза, включая ТР ТС "О безопасности упаковки", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности мяса и мясной продукции". Результаты исследований выявили несколько значительных несоответствий (протоколы №4 (РО-24-23581) от 26.06.2024 года, №267 от 24.06.2024 года, №253 (РО-24-23581) от 28.06.2024 года). Ниже приводятся основные из них.

Обнаружена ДНК свиньи, не заявленная в маркировке

Без точной информации на упаковке потребители не могут сделать осознанный выбор. Это может привести к покупке продукта, который не соответствует их ожиданиям и предпочтениям, а также отсутствие информации о составе на упаковке может привести к тому, что религиозные потребители приобретут продукт, который не соответствует их диетическим ограничениям.

Отсутствие рекомендаций и ограничений по использованию

Это может привести к неправильному употреблению, что особенно важно для людей с особыми медицинскими потребностями и ограничениями. Например, отсутствие информации о возможных аллергических реакциях или противопоказаниях может стать причиной нежелательных последствий для здоровья потребителей.

Отсутствие маркировки на казахском языке

Согласно законодательству, потребители имеют право на полную и доступную информацию о продуктах. Непредоставление информации на государственном языке нарушает это право, ограничивая возможности потребителей принимать осознанные решения о покупке.

Не указан способ обработки для многооборотной упаковки:

Отсутствие данной информации затрудняет соблюдение правильных условий хранения, транспортировки и использования продукта.

Фото: Жанна Биятан

Своими рекомендациями для потребителей поделилась эксперт-правозащитник Жанна Биятан.



"Законодательство требует точного указания всех ингредиентов на упаковке продуктов. Непредоставление полной информации нарушает права потребителей на получение достоверной информации о продуктах, которые они покупают. Ситуации, когда производители вводят потребителей в заблуждение, скрывая информацию о составе продукции или вообще не предоставляя ее, могут создавать чувство беспомощности и недоверия. Хотя изучение маркировки является важным шагом, в условиях возможного сокрытия информации необходимо проявлять особую осторожность при покупке. Если вы заметили какие-либо несоответствия или сомнительные детали на упаковке, лучше воздержаться от покупки такого товара". Биятан Жанна

Также существует ряд общих рекомендаций

Проверяйте маркировку продуктов: убедитесь, что на упаковке указана полная информация, включая состав, дату изготовления, срок годности и рекомендации по использованию. Это поможет избежать потребления продуктов, которые могут быть опасными или не соответствовать вашим потребностям.

Обращайте внимание на языковую доступность информации: упаковка должна содержать информацию на языке, понятном вам. Это важно для правильного понимания продукта и его особенностей.

Избегайте покупки продуктов с неполной маркировкой: продукты, у которых отсутствует важная информация, могут представлять риск для здоровья. Всегда проверяйте маркировку на наличие всех необходимых данных перед покупкой.

Ответственность и возможные последствия для предпринимателей (производителей)

Несоответствия установленным стандартам могут повлечь за собой серьезные последствия для производителей. Продавцы (производители), не соблюдающие требования технических регламентов, могут быть подвергнуты проверкам и санкциям. Согласно Кодексу РК "Об административных правонарушениях", нарушение требований технических регламентов может привести к административным мерам, включая штрафы и запрет на продажу продукции до устранения выявленных недостатков.