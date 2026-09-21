Чиновники лишили троих детей-сирот очереди на жилье из-за абсурдного повода
Фото: freepik
В Риддере трем детям-сиротам вернули право на льготное жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом 21 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Нарушения жилищных прав социально уязвимой категории граждан прокуроры выявили в ходе специального анализа.
Как выяснилось, поводом для исключения несовершеннолетних из списка стало их временное отсутствие в городе, а также утеря документов, подтверждающих первоначальную постановку на учет.
Реагируя на ситуацию, надзорный орган внес акт прокурорского надзора.
"Все трое несовершеннолетних восстановлены на учете с сохранением первоначальной даты постановки в очередь", – говорится в сообщении.
Это не первый подобный случай. Ранее в Мангистауской области чиновники исключили из очереди на жилье сироту, который потерял родителей более 20 лет назад.
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