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События

Чиновники лишили троих детей-сирот очереди на жилье из-за абсурдного повода

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 00:31 Фото: freepik
В Риддере трем детям-сиротам вернули право на льготное жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом 21 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Нарушения жилищных прав социально уязвимой категории граждан прокуроры выявили в ходе специального анализа.

Как выяснилось, поводом для исключения несовершеннолетних из списка стало их временное отсутствие в городе, а также утеря документов, подтверждающих первоначальную постановку на учет.

Реагируя на ситуацию, надзорный орган внес акт прокурорского надзора.

"Все трое несовершеннолетних восстановлены на учете с сохранением первоначальной даты постановки в очередь", – говорится в сообщении.

Это не первый подобный случай. Ранее в Мангистауской области чиновники исключили из очереди на жилье сироту, который потерял родителей более 20 лет назад.

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Канат Болысбек
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