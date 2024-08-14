Сметанный продукт с сомнительной маркировкой продавался в магазинах Петропавловска

Сметанный продукт "с заменителем молочного жира" под брендом "Деревенские мотивы" массовой долей жира 10% эксперт общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" приобрел в одном из магазинов Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

ОО "МОО по ЗПП" реализует по государственному заказу социальный проект, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).

Фото: Жанна Биятан

Продукт был сдан для проведения комплексного исследования по всем требованиям безопасности пищевой продукции в аккредитованную лабораторию испытательного центра филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения по Северо-Казахстанской области.

Лабораторное исследование показало, что нарушены ключевые требования к маркировке, что ставит под угрозу безопасность потребителей.

Наименование, указываемое в маркировке, недостоверно ее характеризует и не позволяет отличать от другой пищевой продукции. Это затрудняет идентификацию продукта, что может привести к путанице и ошибкам при покупке.

Фото: Жанна Биятан

"Недостаточная информация в наименовании продукта создает потенциальные риски для потребителей, которые могут ошибочно выбрать продукт, не соответствующий их ожиданиям или потребностям". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Законодательство и ответственность: что нужно знать?

Производители обязаны предоставлять полную и точную информацию о своей продукции, включая ее корректное наименование. ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" устанавливает требования к пищевой продукции в части ее маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно обеспечения реализации прав потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции. Согласно ТР ТС 022/2011, наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой продукции.

На основании Технического регламента ТР РК "Требования к маркировке продукции" изготовитель и (или) уполномоченное изготовителем лицо и (или) импортер при выпуске в обращение продукции обеспечивает полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, назначения, а также других сведений прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора.

Нарушение этих требований может привести к следующим последствиям:

Штрафы и другие меры административных взысканий предусмотрены Кодексом РК об административных правонарушениях.

ОО "МОО по ЗПП" направило результаты и материалы исследований в компетентные органы для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

"Отсутствие корректного наименования на упаковке подрывает доверие к продукту и нарушает права потребителей. Производители и продавцы должны соблюдать все требования технических регламентов, чтобы обеспечить точность информации и безопасность продукции. Потребителям важно проверять информацию о товаре и сообщать о несоответствиях". Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова

Рекомендации для потребителей

Для защиты своих интересов и обеспечения безопасности эксперты рекомендуют следующее:

Проверяйте упаковку на наличие корректного наименования товара. Сообщайте о любых нарушениях в контролирующие органы, если информация на упаковке вызывает сомнения. Будьте внимательны при выборе продуктов, особенно если маркировка не содержит полной информации о товаре.