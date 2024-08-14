Сметанный продукт с сомнительной маркировкой продавался в магазинах Петропавловска
ОО "МОО по ЗПП" реализует по государственному заказу социальный проект, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).
Фото: Жанна Биятан
Продукт был сдан для проведения комплексного исследования по всем требованиям безопасности пищевой продукции в аккредитованную лабораторию испытательного центра филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения по Северо-Казахстанской области.
Лабораторное исследование показало, что нарушены ключевые требования к маркировке, что ставит под угрозу безопасность потребителей.
Наименование, указываемое в маркировке, недостоверно ее характеризует и не позволяет отличать от другой пищевой продукции. Это затрудняет идентификацию продукта, что может привести к путанице и ошибкам при покупке.
Фото: Жанна Биятан
"Недостаточная информация в наименовании продукта создает потенциальные риски для потребителей, которые могут ошибочно выбрать продукт, не соответствующий их ожиданиям или потребностям". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан
Законодательство и ответственность: что нужно знать?
Производители обязаны предоставлять полную и точную информацию о своей продукции, включая ее корректное наименование. ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" устанавливает требования к пищевой продукции в части ее маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно обеспечения реализации прав потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции. Согласно ТР ТС 022/2011, наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой продукции.
На основании Технического регламента ТР РК "Требования к маркировке продукции" изготовитель и (или) уполномоченное изготовителем лицо и (или) импортер при выпуске в обращение продукции обеспечивает полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, назначения, а также других сведений прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора.
Нарушение этих требований может привести к следующим последствиям:
Штрафы и другие меры административных взысканий предусмотрены Кодексом РК об административных правонарушениях.
ОО "МОО по ЗПП" направило результаты и материалы исследований в компетентные органы для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
"Отсутствие корректного наименования на упаковке подрывает доверие к продукту и нарушает права потребителей. Производители и продавцы должны соблюдать все требования технических регламентов, чтобы обеспечить точность информации и безопасность продукции. Потребителям важно проверять информацию о товаре и сообщать о несоответствиях". Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова
Рекомендации для потребителей
Для защиты своих интересов и обеспечения безопасности эксперты рекомендуют следующее:
- Проверяйте упаковку на наличие корректного наименования товара.
- Сообщайте о любых нарушениях в контролирующие органы, если информация на упаковке вызывает сомнения.
- Будьте внимательны при выборе продуктов, особенно если маркировка не содержит полной информации о товаре.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.