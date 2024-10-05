На прилавках Туркестана продавали просроченное молоко

В июле 2024 года представитель ОО «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» приобрел в одном из магазинов Туркестана литровую упаковку стерилизованного молока казахстанского производства Айс МОЛОКО с массовой долей жира 3,2%. Оказалось, что продукт был просрочен.

Товар был закуплен методом "тайного покупателя" в рамках информационно-просветительской работы по повышению осведомленности потребителей о безопасности и качестве продукции на казахстанском рынке.

Молоко направили на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию Туркестанского городского отделения РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области. Протокол исследований № 2024/544/112 от 14 июля 2024 года зафиксировал, что срок годности продукта истек 3 июня 2024 года, то есть на момент покупки товар был просрочен более чем на месяц. Помимо этого, на пачке отсутствовала пиктограмма о предназначении упаковки для контакта с пищевой продукцией.

Молочные продукты особенно чувствительны к истечению срока годности. Со временем они теряют не только свои вкусовые качества, но и безопасность. В них могут активно размножаться патогенные микроорганизмы, которые представляют серьезную угрозу здоровью, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

"Покупая молочную продукцию, всегда проверяйте срок годности. Просроченное молоко может привести к пищевому отравлению или более серьезным последствиям для организма", – подчеркивает эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.

Фото: Жанна Биятан

"Каждый раз, когда мы обнаруживаем просроченную продукцию на прилавках, важно понимать, что это не просто несоответствие нормам. Это прямое нарушение прав потребителя на безопасную и качественную продукцию, – отмечает Жанна Урметхановна. – Особенно опасно, когда речь идет о скоропортящихся продуктах, таких как молоко. Мы призываем потребителей быть внимательными и сообщать о подобных фактах".

Эксперт напоминает продавцам, реализующим товары с истекшим сроком годности, что они могут быть оштрафованы на суммы от 30 до 1 600 МРП (от 110 760 до 5 907 200 тенге в 2024 году) в зависимости от масштабов бизнеса.

О чем должна сообщать упаковка?

Отсутствие пиктограммы о назначении упаковки для контакта с пищевой продукцией – серьезное несоответствие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки". Эта информация необходима, чтобы покупатель мог быть уверен в том, что материал упаковки безопасен для хранения и транспортировки молочной продукции и не выделяет токсичных веществ.

Кроме того, производитель обязан указывать дату изготовления и срок годности, данные о содержании пищевых добавок, аллергенов и способе хранения. Наличие всех этих элементов – не просто формальность, а гарантия того, что потребитель получает достоверную информацию и защищен от возможных рисков.

Что делать, если вам продали просроченный товар, и как бороться с просрочкой?

Потребитель имеет право на обмен или возврат товара с истекшим сроком годности. В соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" продавец обязан обеспечить обмен товара либо возврат товара с возвратом денежных средств, если он не соответствует требованиям законодательства. Для обращения необходимо предоставить подтверждающие документы – кассовый или товарный чек.

Если обнаружены нарушения, не стоит оставлять их без внимания: обращение в соответствующие органы поможет защитить права потребителей и предотвратить продажу небезопасных товаров. Своевременное выявление нарушений и информирование компетентных органов позволяет не только защитить свои права, но и предотвратить продажу просроченной и опасной продукции другим потребителям.

Внеплановая проверка торговой точки проводится только при поступлении обращения от физического или юридического лица при наличии подтверждающих документов. Подтверждающим документом является фискальный либо товарный чек. Необходимо приложить к обращению конкретные факты нарушения с указанием адреса объекта, наименования субъекта предпринимательства и так далее, с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов или чеков о покупке продукции.

Продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото- и видеосъемки товара и торговой точки в качестве доказательства нарушений.

ОО "МОО по ЗПП" продолжает работу по контролю качества и безопасности товаров на рынке, обращая особое внимание на товары повседневного спроса и продукты питания, чтобы каждый покупатель чувствовал себя защищенным и осведомленным о правах.