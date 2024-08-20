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Кто из непрофессиональных гонщиков Казахстана поедет на "Формулу-1"

гонка в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:38 Фото: Red Bull Kazakhstan
В Алматы 31 августа состоится уникальное развлекательное мероприятие – Red Bull Soapbox Race, где скорость, изобретательность и юмор участников будут основными критериями для победителей. Участники выйдут на старт, чтобы побороться за главный приз – поездку на "Формулу-1" в Абу-Даби, ОАЭ.

В этом году гонка пройдет в новой локации – выставочном центре "Атакент", и трасса будет совершенно новая, добавляя больше интриги и вызовов для команд.

гонщик, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:38

Фото: Red Bull Kazakhstan

До старта остается меньше месяца, и 60 команд из разных городов Казахстана усиленно готовятся к состязанию. Основные требования к гоночным аппаратам: они должны быть без педалей и двигателя, весить не более 80 килограммов и иметь габариты не превышающие четыре метра в длину и два метра в ширину. Обязательными элементами являются руль и тормоза – безопасность участников и зрителей на первом месте.

гонка, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:38

Фото: Red Bull Kazakhstan

Участники на своих самодельных болидах должны будут преодолеть 400-метровую трассу с захватывающими препятствиями и зрелищными спусками.

Судьями в этом году станут известные блогеры и эксперты, такие как Мими Ильницкая (Мария Ильницкая) – арт артист, Думан Капасов – представитель популярного медиа портала zakon.kz, Олжас Нурбай – режиссер, Максим Якименко – техноблогер, Дархан Исааков – автоблогер (low.kz) и Алина Ким – самая известная тик-токер в СНГ (hommm9k).

гонка, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:38

Фото: Red Bull Kazakhstan

Ведущим мероприятия выступит известный стенд-комик Галым Калиакбаров (galymkaliakbarov).

Red Bull Soapbox Race – это международная гонка, где непрофессиональные гонщики соревнуются на болидах, созданных практически на коленке. Первая подобная гонка прошла в 2000 году в Брюсселе. С тех пор по всему миру – от Австралии до Южной Африки, от Хельсинки до Баку, от Ямайки и до Италии – прошло уже более сотни заездов. В Казахстане первая гонка прошла в Алматы в 2017 году. На гонке 2022 года участники вдохновлялись персонажами из таких фильмов как Аватар, Скуби-Ду, Звездные Войны, Бэтман и другие.

гонка, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:38

Фото: Red Bull Kazakhstan

Жители и гости города Алматы могут стать зрителями гонки, которая состоится 31 августа на территории выставочного центра "Атакент". Старт запланирован на 12:00. Вход свободный. Более подробная информация доступна на сайте мероприятия Red Bull Soapbox Race Kazakhstan 2024.

Партнерский материл.

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