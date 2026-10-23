Новый Шелковый путь: как логистика стала ключевым сектором экономики

Два тысячелетия назад Великий Шелковый путь соединял Китай, Центральную Азию и Европу. Сегодня его географию повторяют железнодорожные, автомобильные и мультимодальные маршруты, сообщает Zakon.kz.

Казахстан связывает производственные центры Китая с рынками Центральной Азии и направлениями на запад. Однако транспортный коридор сам по себе не гарантирует предсказуемую поставку: результат зависит от согласованности перевозки, документов, пограничных и таможенных процедур.

С 2014 года на этом рынке работает алматинская Zhebe Logistics. Компания организует международные перевозки, прежде всего между Китаем и Казахстаном, объединяя этапы поставки под управлением одного оператора. По данным компании, за годы работы к ней обратились более 3 700 клиентов.

"Мы видим себя частью движения, которое снова идет через Казахстан с востока на запад. Наша задача – чтобы в этом огромном потоке груз каждого клиента попадал в цель: вовремя, с правильными документами и без лишних затрат", – сказал генеральный директор Zhebe Logistics Айдос Тансыккожин.

Международная доставка включает не только выбор машины или контейнера. Необходимо согласовать забор груза у поставщика, документы, перевозку по Китаю, терминальные и пограничные операции, таможенное оформление и доставку получателю. На железнодорожных маршрутах важную роль играют переходы Достык и Алтынколь, где перевозка переходит между инфраструктурой двух стран.

Название Zhebe связано с казахским словом "жебе" – "наконечник стрелы", символизирующим движение к цели. Но на практике точность маршрута определяется тем, насколько последовательно организованы перевозка, обработка груза и документы.

По данным компании, с 2014 года Zhebe Logistics организовала перевозки около 12 млн тонн по железной дороге и около 8 млн тонн автотранспортом. В штате – 30 специалистов, партнерская сеть включает 300 компаний, а география перевозок охватывает 25 стран. Компания также сообщает о статусе экспедитора АО "НК "ҚТЖ" и собственном парке из 11 изотермических вагонов.

Фото: Zhebe Logistics

Zhebe Logistics предлагает модель "один оператор на всем маршруте": от забора у поставщика и экспортных процедур до пограничных операций, импортного оформления и доставки получателю. Фактические операции могут выполнять разные участники, однако клиент взаимодействует с одним координатором. Такой подход помогает заранее увязать действия сторон и учитывать возможные дополнительные операции.

Один из примеров работы компании – доставка концентратов для производства напитков из китайского Жичжао в Алматы за 10 дней при температурном режиме от +4 до +11 °C. Для такого груза важны подходящий транспорт, контроль температуры и согласованность перегрузок. Указанный срок относится к конкретной перевозке и не является гарантией для всех грузов из Китая.

География перевозок включает направления через Центральную Азию, Каспий, страны СНГ и Европу. В зависимости от характеристик груза, конечной точки, сроков и доступности инфраструктуры используются отдельные виды транспорта или их сочетание.

"Клиенту не нужно отдельно искать перевозчика в Китае, брокера, терминал и машину по Казахстану. Ему нужен один партнер, который соберет все в одну цепочку и ответит за результат. Так мы работаем с первого дня", – отметил Айдос Тансыккожин.

В дальнейших планах Zhebe Logistics – развитие китайского направления, мультимодальных маршрутов через Каспий и услуг, объединяющих международную перевозку со складированием и распределением внутри Казахстана.

Новый Шелковый путь открывает для Казахстана экономические возможности, но они реализуются тогда, когда транспортные коридоры превращаются в работающие цепочки поставок. Поэтому при выборе логистического партнера важно уточнять состав услуг, порядок оформления, точки передачи груза и действия при изменении маршрута. Именно управление этими деталями делает международную доставку более предсказуемой.

Партнерский материал