Спорт

Британский автогонщик Ландо Норрис впервые стал чемпионом "Формулы-1"

Формула-1 Автогонки Чемпион , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 12:20 Фото: Instagram/f1
Представитель команды "Макларен" Ландо Норрис завоевал титул победителя "Формулы-1" на Гран-при Абу-Даби-2025. Это был последний этап нынешнего сезона, где англичанину хватило и третьего места для общей победы, сообщает Zakon.kz.

Данное чемпионство стало первым в карьере 26-летнего Ландо Норриса, который проводит свой седьмой сезон в королевском виде автомотоспорта.

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен и его ближайший конкурент Оскар Пиастри претендовали на титул до конца сезона, но фортуна оказалась на стороне Ландо.

"Вообще не думал, что расплачусь, но это случилось. Это был очень долгий путь, хочу поблагодарить родителей, именно они поддерживали меня с самого начала, это поразительные ощущения. Также хочу поздравить Макса и Оскара – моих главных конкурентов в этом сезоне. Бороться с ними обоими было настоящим удовольствием. Для меня это было честью, многому научился у них. Мне все понравилось, был очень длинный сезон, мы сделали это, горжусь всеми ребятами, боролись до самого конца".Ландо Норрис

Здесь также нужно подчеркнуть двойное чемпионство "Макларен", которая выиграла оба титула нынешнего сезона "Формулы-1".

Ранее британская автоконюшня досрочно взяла Кубок конструкторов, тем самым оформив золотой дубль и повторив успех 1998 года.

"Сумел выиграть титул, сделав это так, как сам посчитал правильным, а не пытаясь быть кем-то, кем не являюсь. Был сосредоточен на себе и выжал максимум из своих возможностей. И я верю, что сумел выиграть чемпионат, оставаясь собой – честным, справедливым, открытым гонщиком. Горжусь тем, что сумел сделать счастливыми очень многих людей, в том числе моих инженеров. Эти ребята не очень часто видят свои семьи. Фактически они больше времени следили за моим взрослением, чем за тем, как растут их собственные дети, мне это не нравится. Теперь думаю, они не зря потратили свое время и что это того стоило. Вот что делает меня счастливым". Ландо Норрис

Король "Формулы-1" и пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в этом году сложил свои полномочия, но все же остается в ранге четырехкратного чемпиона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Ошибка в тексте: