Какие изменения внедрили на пунктах пропуска границы Казахстана и Китая

В пунктах пропуска границы Казахстана и Китая продолжается полномасштабная модернизация. Во время визита в Алматинскую и Жетысускую области министр финансов РК Мади Такиев отметил, что модернизацию проводят с целью развития транзитного потенциала страны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства финансов РК, глава ведомства ознакомился с развитием транспортно-логистической отрасли, посетив таможенные посты "Нур Жолы" и "Калжат".

На пропускных пунктах страны системно внедряют цифровые сервисы. На это обратил внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, поручив завершить в сжатые сроки всю работу по приграничным таможенным постам.

В Минфине отметили, что поток транспорта через таможенные посты на границе страны с Китаем с каждым днем только увеличивается. Через автомобильный пункт пропуска "Нур Жолы" проследовало 266,5 тыс. машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пропускная способность здесь увеличилась в два раза.

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

Через автомобильный пункт пропуска "Калжат" за 8 месяцев 2024 года было пропущено около 30 тыс. автотранспортных средств. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 24%.

В целях развития транзитного потенциала страны и увеличения товарооборота с сопредельными странами, правительством начата полномасштабная модернизация пунктов пропуска на границе с Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

Модернизация проводится на девяти автомобильных пунктах пропуска. Из них пять с КНР ("Алаколь", "Калжат", "Майкапчагай", "Бахты", "Достык-железнодорожный"), четыре с Республикой Узбекистан ("Капланбек", "Казыгурт", "Атамекен", "Тажен"), один с Туркменистаном ("Темир-баба") и главное диспетчерское управление (ГДУ) в Астане, которое объединяет в одном месте контроль за прохождением товаров через пункты пропуска.

"Модернизация включает в себя, по сути, строительство новых пунктов пропуска со сносом старой инфраструктуры, которая не соответствовала современным требованиям. Наряду с модернизацией проводится работа по цифровизации и централизации контроля таможенных постов в Главное диспетчерское управление, которое будет находится в Астане с размещением в нем смежных контролирующих служб, в том числе погранслужба". МФ РК

Отмечается, что изменения позволят улучшить инфраструктуру пунктов пропуска. Будут созданы все условия для комфортного прохождения границы и качественного проведения государственных видов контроля, увеличится пропускная способность в шесть раз и сократится время прохождения границы до 30 минут.

Фото: gov.kz

Помимо этого, в активной стадии разработки находится новая таможенная информационная система "Кеден", которая станет новой цифровой реальностью в таможенной сфере страны и заменит действующие системы "АСТАНА-1", "Единое окно по экспортно-импортным операциям", "ТАИС-2", "ЦОУ".

"Новая система будет представлять собой таможенную экосистему, включающую в себя все этапы таможенных операций и взаимодействия со всеми ее участниками, начиная от ввоза и получения разрешительных документов, заканчивая контролем после выпуска товаров". МФ РК

Мади Такиев также ознакомился с деятельностью международного транспортно-логистического центра ТОО «Nur Zholy Customs Service», где осмотрел новые склады временного хранения для негабаритных транспортных средств.

Объединенными усилиями ТОО «Nur Zholy Customs Service» с таможенными и пограничными службами была увеличена площадь международный транспортно-логистический центр, изменена технологическая схема заезда, введен круглосуточный режим работы, обеспечив увеличение пропускной способности с 200 до 1 500 грузовых автотранспортных средств в сутки.

Завершено строительство склада временного хранения для негабаритных транспортных средств с привлечением инвесторов на расстоянии 5 км от пункта пропуска, ожидаемое открытие улучшит логистические процессы.

Подписано два меморандума с крупнейшими китайскими компаниями, направленных на оптимизацию транзита и улучшение условий для участников внешнеэкономической деятельности, в том числе по обмену таможенными данными с Китайской Народной Республикой.

Создаются рабочие места и предоставляются социальные гарантии, способствуя развитию региона и улучшению жизни в приграничных районах. Было увеличение рабочих мест с 35 до 110.

С привлечением инвесторов на пункте пропуска «Калжат» построена временная объездная дорога для негабаритных транспортных средств, что позволило обработать 328 единиц таких транспортных средств.

12 июля в Астане стало известно, что Казахстан и Китай обсудят возможность ускоренного прохождения товаров на границе.

