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Законодательство РК

Просроченные мясные продукты продавались в магазинах Семея

В магазинах Семея продавались просроченные продукты, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:45 Фото: pxhere
Эксперты ОО "МОО по ЗПП" обратили внимание на серьезную проблему – продажу продуктов с истекшим сроком годности. На примере проверки товаров народного потребления, реализуемых в Абайской области, они делятся рекомендациями по обеспечению безопасности продуктов питания, сообщает Zakon.kz.

Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", продукция с истекшим сроком годности считается опасной и не должна продаваться. Такие продукты не соответствуют требованиям безопасности, установленным техническими регламентами и гигиеническими нормативами, и могут представлять угрозу для здоровья потребителей.

В июле 2024 года представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрел снеки "Красный бык" массой 45 г и снеки со вкусом тушеной говядины массой 90 г в магазине города Семея Абайской области.

Согласно договору о сотрудничестве, купленные товары были сданы в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) по ВКО для проведения комплексной проверки на соответствие требованиям безопасности и действующему законодательству Казахстана, в частности техническим регламентам Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности упаковки" (протоколы исследования №225/15230 и №226/15231 от 09.07.2024 года).

В магазинах Семея продавались просроченные продукты, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:45

Фото: Жанна Биятан

Лабораторная проверка показала, что на момент отбора проб в обоих случаях был обнаружен пищевой продукт с истекшим сроком годности. Дата изготовления, указанная на упаковке производителем, в первом случае – 09.08.2023 г., срок годности – шесть месяцев, и во втором случае – дата изготовления и срок годности – 03.11.2023 г. Это несоответствие законодательству о безопасности пищевой продукции и представляет серьезную угрозу для потребителей.

В магазинах Семея продавались просроченные продукты, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:45

Фото: Жанна Биятан

Снеки обычно относятся к легким закускам или перекусам, которые не всегда отличаются высокой питательной ценностью и могут содержать много соли, сахара или жиров. Но даже с учетом этого, употребление просроченных снеков может иметь серьезные последствия для здоровья.

Вот как употребление просроченных снеков может повлиять на здоровье

  • Пищевые отравления: снеки, как и другие продукты, могут начать разлагаться после истечения срока годности. Это может привести к росту патогенных микроорганизмов, таких как бактерии или грибы, которые могут вызвать пищевые отравления. Симптомы могут включать тошноту, рвоту, диарею и боли в животе.
  • Образование токсичных веществ: по мере разложения продуктов в них могут образовываться токсичные вещества. Например, жиры и масла в снеках могут прогоркать, что приведет к образованию вредных соединений, таких как акролеин или трансжиры.
  • Аллергические реакции: в процессе разложения могут происходить химические изменения, которые могут вызвать аллергические реакции у людей, чувствительных к определенным ингредиентам.
  • Потеря питательных свойств: просроченные снеки теряют питательные вещества, такие как витамины и минералы, что снижает их питательную ценность. Хотя снеки часто не являются основным источником питательных веществ, потеря этих свойств может ухудшить общее состояние здоровья.
  • Изменение вкусовых качеств: снеки могут изменить вкус, текстуру и запах, что делает их неприятными для потребления и может привести к дискомфорту.

Рекомендации от эксперта-правозащитника ОО "МОО по ЗПП" Алии Алибековой

  • Перед покупкой всегда проверяйте дату изготовления и срок годности. Не покупайте и не употребляйте продукцию с истекшим сроком.
  • Убедитесь, что упаковка цела и не повреждена.
  • В случае обнаружения просроченного продукта сохраняйте чеки и делайте фотографии для последующего обращения в контролирующие органы.
  • Если вы обнаружили просроченную продукцию, сообщите продавцу и/или в контролирующие органы. Для внеплановой проверки торговой точки можно обратиться в территориальное управление санитарно-эпидемиологического контроля (СЭК), предоставив подтверждающие документы и фото- и видеоматериалы.

Закон РК "О защите прав потребителей" запрещает продавцу ограничивать права потребителей на фото/видеосъемку товара и магазина. Если употребление просроченного продукта повлияло на здоровье, необходимо приложить медицинскую справку к обращению", – добавляет Алия Расбековна.

Предприниматели должны

● Регулярно проверять и утилизировать просроченные товары.

● Убедиться в актуальности информации о сроке годности на упаковке.

● Обучать сотрудников правильному обращению с товаром.

● Быстро реагировать на жалобы потребителей и устранять нарушения.

ОО "МОО по ЗПП" напоминает, что защита прав потребителей – это важная часть обеспечения общественного здоровья. Каждый потребитель имеет право на получение безопасных и качественных товаров, а продавцы обязаны соблюдать все нормы и правила, чтобы не допускать на рынок просроченные продукты.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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