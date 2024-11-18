Просроченными продуктами торговали в Уральске

Продукты питания с истекшим скором годности выявили в магазинах областного центра Западного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Мой город", всего в области было отобрано 32 вида продуктов, включая колбасы, сосиски, молочные продукты, лапшу быстрого приготовления, чипсы, шоколадные конфеты, рыбные консервы и другие товары. Вся продукция направлена в лаборатории для анализа.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО уточнили, что проверка затронула товары, которые ежедневно продаются в магазинах Уральска:

полуфабрикаты;

колбасы;

шоколадные пасты и другие продукты.

К примеру, в одном из магазинов Уральска обнаружили просроченный сервелат мускатный. Проверка показала наличие плесени, что свидетельствует о нарушении условий хранения.

Представители департамента также обращали внимание и на маркировку продукции. Так экспертиза показала, что на упаковках не указывались:

вес;

информация на государственном языке;

рекомендации по использованию для людей с аллергией;

сведения о наличии компонентов с ГМО.

Вопрос безопасности потребления продуктов питания остается критически важным для каждого. Особенно актуально это в Казахстане, где значительная доля продуктов поступает от зарубежных производителей.