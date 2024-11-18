Просроченными продуктами торговали в Уральске
Как передает местное издание "Мой город", всего в области было отобрано 32 вида продуктов, включая колбасы, сосиски, молочные продукты, лапшу быстрого приготовления, чипсы, шоколадные конфеты, рыбные консервы и другие товары. Вся продукция направлена в лаборатории для анализа.
В департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО уточнили, что проверка затронула товары, которые ежедневно продаются в магазинах Уральска:
- полуфабрикаты;
- колбасы;
- шоколадные пасты и другие продукты.
К примеру, в одном из магазинов Уральска обнаружили просроченный сервелат мускатный. Проверка показала наличие плесени, что свидетельствует о нарушении условий хранения.
Представители департамента также обращали внимание и на маркировку продукции. Так экспертиза показала, что на упаковках не указывались:
- вес;
- информация на государственном языке;
- рекомендации по использованию для людей с аллергией;
- сведения о наличии компонентов с ГМО.
Вопрос безопасности потребления продуктов питания остается критически важным для каждого. Особенно актуально это в Казахстане, где значительная доля продуктов поступает от зарубежных производителей.