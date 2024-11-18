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Просроченными продуктами торговали в Уральске

Магазины, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 07:55 Фото: pixabay
Продукты питания с истекшим скором годности выявили в магазинах областного центра Западного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Мой город", всего в области было отобрано 32 вида продуктов, включая колбасы, сосиски, молочные продукты, лапшу быстрого приготовления, чипсы, шоколадные конфеты, рыбные консервы и другие товары. Вся продукция направлена в лаборатории для анализа.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО уточнили, что проверка затронула товары, которые ежедневно продаются в магазинах Уральска:

  • полуфабрикаты;
  • колбасы;
  • шоколадные пасты и другие продукты.

К примеру, в одном из магазинов Уральска обнаружили просроченный сервелат мускатный. Проверка показала наличие плесени, что свидетельствует о нарушении условий хранения.

Представители департамента также обращали внимание и на маркировку продукции. Так экспертиза показала, что на упаковках не указывались:

  • вес;
  • информация на государственном языке;
  • рекомендации по использованию для людей с аллергией;
  • сведения о наличии компонентов с ГМО.

Вопрос безопасности потребления продуктов питания остается критически важным для каждого. Особенно актуально это в Казахстане, где значительная доля продуктов поступает от зарубежных производителей.

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