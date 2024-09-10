Популярные в Казахстане напитки не прошли потребительской проверки

Эксперты ОО "МОО по ЗПП" методом тайного покупателя проверили маркировку популярных в Казахстане напитков и заметили нарушения. Также они объяснили, почему маркировка это не просто формальность, сообщает Zakon.kz.

Маркировка продуктов питания – это тот невидимый защитник, который всегда рядом, когда мы стоим у полок с продуктами. Она помогает нам понять, что за товар перед нами, из чего он состоит и безопасен ли он для употребления. Но что происходит, когда этого "защитника" нет, и вся информация скрыта за красивой, но "пустой" упаковкой? Именно с этим столкнулись эксперты ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП"), проводя проверку товаров народного потребления в Семее.

В июле 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" методом тайного покупателя приобрел два популярных напитка: Mountain Dew и Mirinda. Orange flavor объемом по 250 мл каждый. Казалось бы, что может быть проще и безопаснее, чем эти привычные газировки? Но результаты проверки оказались не столь радужными.

Фото: Жанна Биятан

В рамках социального проекта, направленного на защиту прав потребителей, напитки, согласно заключенному договору о сотрудничестве, были переданы в аккредитованную лабораторию для проведения комплексной экспертизы на безопасность и соответствие действующему законодательству (протоколы исследования №215/15220 и №214/15219 от 09.07.2024 г., №52/15220 и №51/15219 от 11.07.2024).

Результаты исследования показали, что в обоих случаях маркировка напитков имела идентичные недостатки:



отсутствие ключевой информации на казахском и русском языках. Как часто вы замечали, что на упаковке нет данных на понятном вам языке? Может, не задумывались, а зря. На этикетках этих напитков не указано наименование продукта, состав, условия хранения и пищевая ценность. Если вы родитель или человек с диетическими ограничениями, такая нехватка информации может привести к нежелательным последствиям;

нет данных о производителе. Кто выпустил этот напиток и где его произвели? Потребители не получили ответов на эти важные вопросы, ведь на упаковке отсутствует информация о производителе и его местонахождении;

нет знака ЕАС: это стандарт качества, подтверждающий соответствие продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Если его нет, значит, товар может не пройти проверку на безопасность;

нет символа о предназначении упаковки для контакта с пищевыми продуктами. Задумывались ли вы о безопасности упаковки? Отсутствие этого символа может указывать на то, что упаковка не прошла проверку на безопасность для контакта с продуктами питания.

"Мы часто забываем, что маркировка – это не просто формальность, а инструмент защиты. Если мы не знаем, что именно покупаем, мы не можем гарантировать безопасность нашего выбора. Это особенно важно для семей с детьми и людей с особыми потребностями", – подчеркнула эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова.





Фото: Жанна Биятан

Потребители часто полагаются на яркие упаковки и известные бренды, не обращая внимания на важные детали. Но что произойдет, если информация о продукте будет недоступна? Как выбрать безопасный продукт, если нет данных о составе, условиях хранения или пищевой ценности?



Маркировка на казахском и русском языках не просто обязательна по закону, она помогает каждому потребителю – от родителей до людей с аллергией – сделать правильный выбор. Например, аллергики могут случайно приобрести продукт с опасными для них компонентами, если состав указан только на иностранном языке. А люди, придерживающиеся определенных диетических норм, могут ошибиться в выборе из-за отсутствия информации о калорийности и составе.

"Представьте себе: вы спешите домой с работы, заглядываете в магазин за газировкой для семейного ужина. Яркая упаковка Mirinda привлекает ваше внимание, и вы без задней мысли берете ее с полки. Но вот что происходит дальше – дома ваш ребенок, у которого аллергия на красители, выпивает напиток и начинает жаловаться на ухудшение самочувствия. Вы спешите проверить состав, но... его нет на понятном вам языке. И что делать дальше? Эта история может случиться с каждым из нас, и именно поэтому полная и доступная информация на упаковке – это не роскошь, а необходимость!" Памятка для потребителей", – отметила Алия Расбековна.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты рекомендуют

Всегда проверяйте маркировку: убедитесь, что на упаковке указана информация на казахском и русском языках – наименование, состав, условия хранения и пищевая ценность. Ищите знак ЕАС: это подтверждение того, что продукт прошел проверку и соответствует стандартам безопасности. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам: если вы не можете найти необходимую информацию на упаковке, уточните ее у продавца. Ваше право знать, что вы покупаете.

За красивыми упаковками иногда могут скрываться реальные риски для здоровья. Уважение прав потребителей начинается с того, чтобы производители и продавцы предоставляли полную информацию о своей продукции. Только так мы сможем быть уверены в своем выборе и защищать своих близких.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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