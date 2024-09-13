КГД изучает международный опыт применения искусственного интеллекта при налоговом администрировании
Рассматривается вопрос применения искусственного интеллекта в больших базах данных, как электронные счета-фактуры, таможенные декларации.
"Так, сотрудники КГД приняли участие в международном вебинаре "Искусственный интеллект для целей налогообложения". На данной встрече, организованной Внутриевропейской организацией налоговых администраций (IOTA), приняли участие 260 участников из налоговых служб стран-членов IOTA", – сообщили в пресс-службе КГД.
Основная деятельность IOTA направлена на предоставление странам-членам платформы для обмена опытом и передовой практикой, разработкам, касающимся практических аспектов налогового администрирования.
На вебинаре презентовали доклады налоговых служб Великобритании, Греции, Венгрии. Выступающие поделились опытом применения искусственного интеллекта в налоговом администрировании и проблемами при его внедрении.
"Налоговые администрации мира находятся на начальном этапе изучения вопроса по внедрению искусственного интеллекта в налогообложении. Эксперты считают, что есть перспектива применения искусственного интеллекта с точки зрения замены рутинного мониторинга", – добавили в ведомстве.
IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations) – внутриевропейская организация налоговых администраций, является важной международной организацией в области налогового сотрудничества, членами которой являются налоговые службы 44 стран.
Республика Казахстан является полноценным членом данной организации с 2012 года.