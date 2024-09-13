КГД изучает международный опыт применения искусственного интеллекта при налоговом администрировании

Фото: КГД МФ РК

Комитет государственных доходов МФ РК во исполнение поручения главы государства в части внедрения технологий искусственного интеллекта в налоговом администрировании ведет работу по применению данного направления.

Рассматривается вопрос применения искусственного интеллекта в больших базах данных, как электронные счета-фактуры, таможенные декларации. "Так, сотрудники КГД приняли участие в международном вебинаре "Искусственный интеллект для целей налогообложения". На данной встрече, организованной Внутриевропейской организацией налоговых администраций (IOTA), приняли участие 260 участников из налоговых служб стран-членов IOTA", – сообщили в пресс-службе КГД. Основная деятельность IOTA направлена на предоставление странам-членам платформы для обмена опытом и передовой практикой, разработкам, касающимся практических аспектов налогового администрирования. На вебинаре презентовали доклады налоговых служб Великобритании, Греции, Венгрии. Выступающие поделились опытом применения искусственного интеллекта в налоговом администрировании и проблемами при его внедрении. "Налоговые администрации мира находятся на начальном этапе изучения вопроса по внедрению искусственного интеллекта в налогообложении. Эксперты считают, что есть перспектива применения искусственного интеллекта с точки зрения замены рутинного мониторинга", – добавили в ведомстве. IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations) – внутриевропейская организация налоговых администраций, является важной международной организацией в области налогового сотрудничества, членами которой являются налоговые службы 44 стран. Республика Казахстан является полноценным членом данной организации с 2012 года. Читайте также В Астане обсудят вопросы развития государственных коммуникаций Берланга бросает вызов: конец эры Канело? В Алматы прошла конференция для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии Digital Wave 2024

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