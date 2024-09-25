Маркировка как основа доверия – что показала экспертиза товаров в Семеe

В начале июля 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" методом "тайного покупателя" провел закупку нескольких пищевых продуктов в одном из магазинов города Семей.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" продолжает свою миссию по обеспечению безопасности и прозрачности на потребительском рынке Казахстана.

Цель закупов – определить, насколько товары соответствуют требованиям безопасности, установленным для пищевых продуктов, а также соблюдены ли нормы маркировки, столь важные для потребителей.

Для комплексной экспертизы были отобраны следующие продукты:

Рыбные консервы "Печень трески" массой 115 г от ООО "ДЭМА" (Россия). Грибы массой 200 г. Консервы из морской капусты "Салат из морской капусты" "Дальневосточный" весом 220 г от АО "Южморрыбфлот" (Россия).

Фото: Жанна Биятан

Продукты были переданы на экспертизу в аккредитованную лабораторию филиала "СЕМЕЙ" АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". В ходе исследований, зафиксированных в протоколах № 1095/1, 1096/1 и 1097/1 от 17.07.2024 года, специалисты проверили товары на соответствие требованиям безопасности и техническим регламентам Таможенного союза.

Фото: Жанна Биятан

Результаты экспертизы

Рыбные консервы "Печень трески". Продукт маркирован только на русском языке. Несмотря на наличие знакомого многим знака ЕАС, который подтверждает соответствие товара техническим регламентам на территории стран Таможенного союза, отсутствие информации на казахском языке делает продукт недоступным для части казахстанских потребителей, не владеющих русским. Ведь информация на государственном языке – это не просто дань законодательству, а проявление уважения к правам каждого гражданина страны. Грибы. На упаковке отсутствует практически вся необходимая информация: не указаны наименование, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, а также отсутствуют сведения о пищевой ценности продукта. Информация о производителе и месте нахождения изготовителя также не представлена. Отсутствие знака ЕАС и сведений о документе, подтверждающем соответствие продукта стандартам, вызывает вопросы относительно безопасности и качества товара. Такая упаковка оставляет потребителя в полной неопределенности. Салат из морской капусты. Вся информация на упаковке данного продукта представлена исключительно на русском языке. Это ограничивает право потребителей на получение полной и доступной информации о товаре на государственном языке.

Фото: Жанна Биятан

Все три продукта объединяет общее несоответствие требованиям законодательства РК: отсутствие информации на государственном языке, что, согласно пункту 7 статьи 25 Закона РК "О Защите прав потребителей", приравнивается к ее непредоставлению, а также нарушение норм безопасности, определенных подпунктом 282 пункта 1 статьи 1 Кодекса РК "О Здоровье народа и системе здравоохранения", что может представлять потенциальную угрозу для здоровья потребителей.

Многие потребители могут недооценивать важность маркировки. Однако, когда на упаковке товара отсутствуют необходимые сведения, это создает потенциальные риски для здоровья потребителей. Неполная или недостоверная информация может повлиять на выбор товара и привести к негативным последствиям. В случае с пищевыми продуктами, правильная маркировка обеспечивает не только осведомленность о составе продукта, но и возможность избежать потенциальных рисков, таких как аллергические реакции или употребление продуктов с истекшим сроком годности. Прозрачность в этом вопросе – залог безопасности и доверия к предпринимателям". Эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

ОО "МОО по ЗПП" продолжает подчеркивать важность заботы как о потребителях, так и о предпринимателях. Соблюдение правил маркировки помогает бизнесу избежать штрафов и претензий, а потребителям – сделать безопасный выбор. Правильная и полная информация на упаковке способствует укреплению доверия к продукту и повышает лояльность клиентов.

Маркировка – это не просто текст на этикетке. Это механизм, который помогает предотвратить попадание на рынок потенциально опасных или некачественных товаров. Компании, пренебрегающие требованиями маркировки, ставят под угрозу не только здоровье потребителей, но и свою репутацию. Ведь в условиях прозрачного рынка потребители все чаще отдают предпочтение тем товарам, которые соответствуют всем нормам и требованиям.