Эксперты исследовали привозную халву, продающуюся в Казахстане

В рамках социального проекта эксперт по защите прав потребителей эксперт ОО "МОО по ЗПП" приобрела в Петропавловске халву российского производства.

Продукт Жанна Биятан приобрела методом тайного покупателя на рынке "Дария". Халва "Pismaniye", "Turkish floss halva", объемом 240 граммов, произведена ООО "Амавед", Россия.

Нарушения в маркировке: что обнаружили эксперты?

Купленная продукция сдана для проведения комплексного исследования в испытательного центр аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения (КСЭК МЗ) РК по Северо-Казахстанской области.

Фото: Жанна Биятан

Проведенная комплексная экспертиза выявила следующие нарушения технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" ):

Отсутствие маркировки на государственном языке – согласно пункту 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается не предоставленной. Отсутствие единого знака ЕАС – знак, подтверждающий соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС), служит гарантией того, что продукт прошел необходимые испытания и отвечает стандартам безопасности и качества.

Также, при покупке халвы продавец не предоставил по просьбе потребителя декларацию о соответствии, подтверждающую качество и безопасность продукции. Данный факт свидетельствует о том, что продавец при продаже товара нарушил право потребителя на получение информации.

Фото: Жанна Биятан

Нормы Закона и защита прав потребителей

Законом РК "О защите прав потребителей" регламентированы права потребителей на приобретение безопасного товара, а также на получение информации о товаре, а также о продавце (изготовителе) на казахском и русском языках. Вместе с тем, законодательством РК о языках установлено требование о том, что товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства должны обеспечиваться переводом на государственный и русский языки.

Согласно требований технических регламентов продажа товаров, подлежащих обязательному подтверждению, без наличия сертификатов соответствия или деклараций о соответствии запрещена. Наличие данных документов подтверждает, что продукция изготовлена в соответствии со стандартами качества и безопасна для потребителей и окружающей среды. Если продукция прошла оценку соответствия, то она маркируется единым знаком обращения продукции ЕАС.

Внеплановая проверка назначается уполномоченными государственными органами контроля и надзора по обращения физических или юридических лиц при наличии подтверждающих оснований и доказательств, такими как акты экспертизы, фото/видеоматериалы нарушения, документы, подтверждающие факт покупки товара, и т.п.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" направило обращение в соответствующие органы для проведения внеплановой проверки по факту выявленных нарушений и принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством РК.

Права потребителей: что делать в случае нарушения?

Если вы обнаружили несоответствия в купленном товаре, то на основании Закона РК "О защите прав потребителей" вы имеете право на обмен или возврат продукции. Закон запрещает продавцу ограничивать права потребителей на применение фото- и видеосъемки товара и магазина в качестве доказательства нарушений.

"Если у вас нет кассового чека, то фото и видео материалы, а также свидетельские показания могут служить косвенными доказательствами факта покупки. Потребители должны быть осведомлены о своих правах и активно их защищать". Эксперт-правозащитник Жанна Биятан

Соблюдение требований технических регламентов – это прежде всего забота о безопасности своих граждан, подчеркивает эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова.

"Эти регламенты устанавливают единые стандарты и требования для обеспечения качества и безопасности товаров, защищая здоровье и права потребителей. Как потребитель, я бы порекомендовала всем быть особенно внимательными при покупке продуктов, обращать внимание на маркировку и наличие всех необходимых документов (сертификатов, деклараций). Если вы обнаружите нарушения, такие как, например, отсутствующая или недостоверная информация на упаковке, важно сообщить об этом в соответствующие органы и потребовать возврат или обмен товара. Мы все имеем право на безопасные и качественные продукты, и важно отстаивать это право". Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова