Отсутствие упоминания о ГМО – эксперты о важности полной информации маркировки

В июле 2024 года представители ОО "МОО по ЗПП" провели проверку ливерной колбасы категории В – "Аппетитная", произведенной ООО "МПК Атяшевский" (Республика Мордовия, Россия), которая была приобретена в одном из магазинов Шымкента.

Вопрос о безопасности продуктов питания остается одним из самых важных в сфере защиты прав потребителей. Отсутствие или недостаток информации на упаковке может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно для людей с особыми диетическими потребностями. Важно помнить, что каждый потребитель имеет право на получение полной и достоверной информации о составе и условиях хранения продуктов. Именно такие вопросы были подняты в ходе недавнего исследования, проведенного представителями общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") в Шымкенте.

Ливерная колбаса готовится из субпродуктов – печени, легких, сердца и других внутренних органов животных. Она обладает рядом полезных свойств благодаря своему составу, однако ее польза зависит от качества сырья, метода приготовления и наличия добавок. Ливерная колбаса часто доступнее по цене по сравнению с мясной продукцией, что делает ее привлекательной с точки зрения высокой энергетической ценности и доступности белка и витаминов для широких слоев населения.

По договору о сотрудничестве купленная колбаса была передана на экспертизу в аккредитованную лабораторию филиала Шымкентского городского отделения РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области. Экспертиза проводилась с целью проверки на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и законодательству Республики Казахстан (протоколы исследований № РО-24-02597/2024-2326/182, РО-24-02597№630 и РО-24-02597/2024-2326/183, РО-24-02597№631 от 16 июля 2024 года).

Фото: Жанна Биятан

Результаты экспертизы: на что следует обратить внимание

В результате проверки были выявлены аспекты, которые могут вызвать вопросы у потребителей:

Отсутствие рекомендаций и ограничений по использованию продукта. На упаковке продукции не было информации о возможных ограничениях по употреблению, а это особенно важно для людей с особыми диетическими потребностями, такими как аллергии или медицинские показания к ограничению потребления определенных ингредиентов. Отсутствие сведений о ГМО. Упаковка колбасы не содержала информации о наличии или отсутствии генетически модифицированных организмов (ГМО), что снижает прозрачность относительно состава продукции и может вызывать беспокойство у потребителей, стремящихся избегать ГМО в своей пище.

Почему это важно для потребителей?

Полная и правильная маркировка продуктов – это не просто формальное требование. Это необходимый инструмент для обеспечения безопасности потребителей. Согласно Законам РК "О защите прав потребителей" и "О языках в Республике Казахстан", информация о продукте должна быть доступна на государственном и русском языках, и согласно Техническому регламенту Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", должна содержать в том числе сведения о составе, сроках годности, условиях хранения и возможных ограничениях по употреблению. Недостаток таких данных может затруднить принятие осознанного решения при покупке и даже создать риски для здоровья.

"Корректная информация на упаковке играет ключевую роль в безопасности потребителей. Отсутствие данных о возможных аллергенах – это фактор риска для людей, страдающих хроническими заболеваниями или аллергиями. Полная и точная маркировка – это не просто рекомендация, это обязательство перед потребителями". Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова

"Маркировка продуктов должна быть понятной и доступной для каждого потребителя. Это один из ключевых аспектов, который позволяет избежать потенциальных рисков и обеспечивает безопасность продуктов, которые мы покупаем для себя и своих близких". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Как предотвратить риски?

Для потребителей важно всегда проверять маркировку продуктов перед покупкой. Особенно это касается тех, кто имеет аллергию или соблюдает специальную диету. Если на упаковке нет информации о составе, условиях хранения или других важных параметрах, в том числе рекомендаций по ограничению употребления продукта, лучше воздержаться от покупки данного товара.