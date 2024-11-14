Незаметные угрозы: важность маркировки на электротоварах и посуде

В июне 2024 года в Актау представителем ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") методом тайного покупателя был приобретен утюг марки HALEY HY-259 AB, а также универсальная сковорода ZWILLON FRYHAN диаметром 24 см.

Учитывая отсутствие аккредитованных лабораторий в Мангистауской области, оба товара были направлены для комплексной проверки на соответствие требованиям законодательства в астанинский филиал аккредитованного АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

Результаты проверки утюга зафиксированы протоколом №3142Э от 14 августа 2024 года, а данные по сковороде – №2227Т от 27 июня 2024 года. Положительной новостью является то, что оба изделия соответствуют нормам гигиенической безопасности (сковорода) и изоляционной защиты, электромагнитной совместимости технических средств (утюг). Однако, если в случае со сковородой речь идет в основном о материалах и отсутствии вредных веществ, то для утюга не все оказалось так однозначно.

Фото: Жанна Биятан

"Зачем нужна маркировка на утюгах? Разве не понятно, как им пользоваться?"

Такой вопрос вполне закономерен для большинства потребителей. Ведь многие полагают, что бытовые приборы, такие как утюг или чайник, имеют типовое устройство и разобраться в них не составляет труда. На первый взгляд, так и есть. Однако любой новый прибор может нести в себе скрытые риски, особенно если речь идет о качестве сборки, наличии функции автоматического отключения или специфических особенностях конструкции, не предусмотренных в моделях аналогичного типа.

Без четких указаний о безопасности и правильной эксплуатации вы не узнаете, например, что утюг нельзя оставлять включенным на определенном виде ткани или что его использование запрещено при перегреве выше установленной нормы. А что, если производитель рекомендует не использовать его в определенных условиях? Отсутствие этих данных может привести к перегреву, короткому замыканию или выходу прибора из строя.

Какие же проблемы выявлены в маркировке утюга HALEY HY-259 AB?

1. Отсутствие инструкции на казахском и русском языках. Это прямое несоответствие требованиям регламента "О безопасности низковольтного оборудования", а также Закона РК "О защите прав потребителей". В Казахстане вся информация должна быть переведена на оба языка, так как это помогает пользователям правильно понять особенности работы прибора и безопасно его использовать.

2. Нет данных о стране-изготовителе, адресе и наименовании изготовителя/импортера, товарного знака предприятия, не указаны основные параметры изделия: мощность, характеристики/параметры и назначение прибора, о месяце и годе выпуска, отсутствие информации о мерах, которые следует предпринять в случае, если устройство выйдет из строя.

"Правильная эксплуатационная документация – это не просто формальность, а гарантия безопасности. Если производитель не счел нужным указать критически важную информацию, это говорит о низком уровне контроля и качества продукции", – подчеркнула эксперт ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан.

Фото: Жанна Биятан

Почему это так важно?

Когда потребитель покупает товар с неполной или отсутствующей маркировкой, он лишается права на полную информацию о продукте, что может привести к ошибкам при эксплуатации. Например, отсутствие указания на мощность утюга может привести к чрезмерному энергопотреблению или к невозможности гладить ткани определенного типа.

Кроме того, за такие нарушения законодательства в области технического регулирования в Казахстане предусмотрены штрафы для предпринимателей: от 90 МРП (332 280 тенге) до 600 МРП (2 215 200 тенге) в зависимости от категории субъекта предпринимательства.

Что делать потребителям?

Проверяйте все сопроводительные документы при покупке бытовой техники и кухонной утвари. Если что-то отсутствует или информация на упаковке неполная, лучше отказаться от покупки или потребовать разъяснений у продавца. В случае возникновения спорных ситуаций вы всегда можете обратиться в общественные организации по защите прав потребителей, которые помогут разобраться в тонкостях законодательства и подскажут, как отстаивать свои права.

Так что в следующий раз, выбирая утюг или сковороду, помните: важна не только цена и внешний вид, но и информация, которую производитель предоставил на упаковке и в инструкции!

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

При возникновении вопросов по аналогичным фактам вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ, либо по телефону +7 705 422 27 39.