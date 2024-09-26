Чем молокосодержащий продукт отличается от молока и почему так важна информация на упаковке

Представитель ОО "МОО по ЗПП" приобрел в одном из магазинов Шымкента молокосодержащий продукт. На упаковке был знак ЕАС, подтверждающий соответствие продукции нормам безопасности на территории ЕАЭС. Но не все так просто, отмечают эксперты.

Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии полутвердого сыра "Топленое молоко Zlatka", массой 2,710 кг, российского производства был приобретен в рамках информационно-просветительской работы.

Фото: Жанна Биятан

По договору о сотрудничестве сотрудники аккредитованной лаборатории Южно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" оценили соответствие данного продукта требованиям безопасности и технических регламентов Таможенного союза. Результаты экспертизы оказались неожиданными. Согласно протоколу исследований № 1/724 от 02 июля 2024 года, на упаковке отсутствовала информация на казахском языке.

Фото: Жанна Биятан

Почему это важно? Казахстанское законодательство, а именно статья 25 Закона РК "О защите прав потребителей", требует обязательного предоставления информации на двух языках: казахском и русском. Соблюдение этого правила – не просто формальность. Отсутствие перевода ограничивает права граждан, которые не могут ознакомиться с важной информацией, связанной с безопасностью продукта.

Что такое молокосодержащие продукты?

Топленое молоко, как известно, может быть полезным и питательным, но не все так однозначно, когда речь идет о молокосодержащих продуктах с заменителем молочного жира. Заменители могут изменять не только вкус и структуру, но и потенциально влиять на здоровье потребителей. Натуральное молоко содержит полезные жиры, белки и другие важные компоненты, которые необходимы организму. Однако когда молочные жиры заменяются растительными или другими компонентами, это может снижать питательную ценность продукта.

Важно подчеркнуть, что речь идет не о самом существовании таких заменителей, а о прозрачности и честности информации. Потребитель имеет право знать, что за ингредиенты входят в состав продукта, и сделать осознанный выбор.

Вопрос не только в том, что информация на упаковке должна быть на двух языках. Неполная маркировка может привести к недопониманию условий хранения или состава продукта. Например, человек с аллергией на компоненты ГМО, не зная о наличии этих веществ в продукте, может столкнуться с серьезными последствиями для своего здоровья. Подобные ситуации особенно актуальны для молокосодержащих продуктов, где замена компонентов может скрывать потенциальные риски.

В то время как ГМО не всегда представляют непосредственную угрозу для здоровья, их использование вызывает множество вопросов и сомнений среди покупателей. Не все потребители готовы включать в свой рацион продукты с генетически измененными компонентами, поэтому информация о них должна быть обязательной частью маркировки

"Мы всегда подчеркиваем важность прозрачности информации для потребителей. Маркировка – это не просто надписи на упаковке, а средство защиты прав людей. Каждый покупатель должен быть уверен в том, что приобретает качественный и безопасный товар. Наши исследования показывают, что отсутствие информации на казахском языке и неполное описание состава могут быть реальной угрозой для потребителей", – говорит специалист ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова.

Прежде всего, потребителям рекомендуется внимательно изучать упаковку перед покупкой. Если на упаковке отсутствует информация на понятном вам языке, либо не указаны ключевые данные, такие как наличие ГМО, это должно настораживать. Лучше отказаться от такого товара или потребовать от продавца предоставить полную информацию.

Предпринимателям и производителям же стоит помнить о своей ответственности перед покупателями. Соблюдение норм законодательства о маркировке – это не просто обязательство, но и способ укрепить доверие своих клиентов. Своевременная проверка упаковки и предоставление полной информации поможет избежать претензий и улучшить репутацию бренда.

Маркировка – это важнейший элемент защиты прав потребителей. Отсутствие информации на казахском языке и умолчание о наличии/отсутствии ингредиентов, таких как ГМО, не просто нарушают закон, но и подвергают риску здоровье людей. Покупая продукты, важно помнить о своих правах и о том, что каждый из нас заслуживает честной и полной информации.