На что обратить внимание при выборе продуктов, рассказали эксперты общества потребителей

Эксперты ОО "МОО по ЗПП" напоминают, что выбор продуктов питания – это не только вопрос вкусовых предпочтений, но и здоровья. Особенно важно обращать внимание на маркировку продуктов, так как она служит основным источником информации о составе и безопасности товаров.

Даже такой популярный продукт, как арахисовая паста, может скрывать в себе риски, если информация на упаковке не соответствует установленным стандартам, отмечают специалисты.

В июне 2024 года представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" в рамках социального проекта по информационно-просветительской деятельности приобрел в одном из столичных магазинов продукт под названием "Peanut Butter Super Crunchy", весом 462 г. Целью не было создание проблем для предпринимателей или выявление несоответствий, цель – проверка на соответствие правилам маркировки, установленным на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Фото: Жанна Биятан

Исследование проводилось в рамках ранее достигнутого соглашения о сотрудничестве. Согласно протоколу исследования № РО-24-50911-920/№760 от 26 июня 2024 года, экспертиза, проведенная в аккредитованном исследовательском центре филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Астана, показала, что на упаковке отсутствовала информация на государственном и русском языках, в том числе о наименовании, составе, дате изготовления и условиях хранения продукта и о производителе/импортере продукции. К тому же на маркировке отсутствовал знак ЕАС. Данные несоответствия могут осложнить выбор для покупателей, особенно если они хотят узнать больше о пищевой ценности продукта или его происхождении.

Фото: Жанна Биятан

Советы потребителям как защитить себя?

Внимательно изучайте маркировку. Прежде чем купить продукт, обратите внимание на наличие информации на государственном языке, а также на данные о производителе, сроках годности и составе. Наличие этой информации помогает сделать осознанный выбор и избежать возможных рисков для здоровья.

Проверяйте наличие знака ЕАС. Это гарантия того, что продукт прошел обязательную оценку соответствия требованиям безопасности на территории стран ЕАЭС.

Запрашивайте дополнительную информацию: Если какая-то информация отсутствует или неполна, не стесняйтесь спрашивать у продавца. Он обязан предоставить нужные сведения.

Изучайте отзывы и рейтинги: Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами других потребителей о товаре. Это может помочь избежать некачественной продукции.

Будьте активными: Участвуйте в обсуждениях о качестве продукции и маркировке в социальных сетях или форумах. Ваше мнение может помочь другим потребителям.

Консультируйтесь с экспертами: Обратитесь за советом к экспертам в области защиты прав потребителей. Они помогут вам понять, как действовать в конкретной ситуации.

Обращайтесь за помощью. Если вы заметили отсутствие важной информации на упаковке, вы всегда можете обратиться организации по защите прав потребителей по месту приобретения товара, они помогают не только выявлять такие случаи, но и давать рекомендации о том, как действовать в подобных ситуациях.

Сохраняйте чеки и упаковки: Это поможет вам в будущем, если потребуется вернуть товар или подать жалобу.

Подавайте жалобы: Если товар не соответствует стандартам, вы имеете право подать жалобу в санитарно-эпидемиологическую службу или другие надзорные органы.

"Задача нашей организации – не искать нарушения, а помогать людям ориентироваться в мире потребительских товаров. Мы предоставляем полезную информацию о том, как потребителям защитить свои права, и поддерживаем их в любых вопросах, касающихся безопасности продукции". Эксперт в области защиты прав потребителей Алия Алибекова

Таким образом, забота о своем здоровье и защита прав начинаются с информированности. И если вам встретился товар с недостаточной маркировкой, важно знать, как действовать, чтобы ваш опыт покупок всегда оставался безопасным и приятным!

Материал подготовлен общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Согласно Закону РК, организация имеет право распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, что не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.