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Эксперты общества потребителей рассказали, на что обратить внимание при выборе конфет

Эксперты общества потребителей рассказали на что обратить внимание при выборе конфет, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:31 Фото: pxhere
В этот раз объектом являются конфеты Vobro Pralines Panna cotta. В магазине в Кокшетау они стояли среди сладостей отечественных производителей. Знак ЕАС у них отсутствовал, и у эксперта появились сомнения в их качестве.

Конфеты отправились в лабораторию для проведения комплексной экспертизы, а также для выяснения информации о наличии декларации соответствия по требованиям технического регламента.

Эксперты общества потребителей рассказали на что обратить внимание при выборе конфет, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:31

Фото: Жанна Биятан

По словам эксперта – правозащитника потребителей Жанны Биятан, при покупке продукции декларация о соответствии товара продавцом не была предоставлена, в связи с чем продукция передана на проверку в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области.

Согласно п. 3 ст. 27 Закона РК "О защите прав потребителей" – не допускается реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующих сертификатов соответствия или декларации о соответствии.

Далее через доступные информационные ресурсы единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС и казахстанский реестр сертификатов и декларации не была найдена регистрация данного товара, продолжила эксперт Жанна Урметхановна.

Национальный центр экспертизы Акмолинской области при проведении исследований, кроме нарушений, выявленных в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011), других нарушении по показателям безопасности не нашел.

В связи с чем общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" в рамках социального проекта обязано опубликовать результаты проведенной экспертизы в средствах массовой информации.

По результатам лабораторной проверки выявлены следующие несоответствия:

отсутствуют рекомендации и ограничения по использованию пищевой продукции, не указан единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЕС, а также вся информация на маркировке указана исключительно на иностранном языке (протокол исследования образцов пищевой продукции № РО-24-08773/282 от 05.07.2024).

Проведение комплексной экспертизы продукта оказалось затруднительным.

Как пояснили эксперты общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", отсутствие информации на казахском и русском языках значительно усложняет идентификацию товара и не позволяет провести всестороннюю объективную проверку его качества и безопасности.

Нарушения технических регламентов

Согласно п. 2 ст. 4.1 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011), маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства – члена Евразийского экономического союза.

Это требование важно для обеспечения возможности идентификации продукта и его отнесения к объектам технического регулирования. Нарушение данного положения препятствует проведению качественной экспертизы и ставит под угрозу здоровье потребителей, так как невозможно определить соответствие продукции установленным стандартам безопасности.

"Потребитель имеет право знать, что он покупает. Ответственность за то, чтобы на полках магазинов была продукция с полными данными, лежит не только на производителях, но и на продавцах. Продавец не должен выпускать в продажу товар, который не отвечает установленным стандартам, и обязан убедиться в наличии всех необходимых сведений на упаковке".Эксперт в области защиты прав потребителей Жанна Биятан

Таким образом, наличие полной и корректной маркировки помогает избежать вводящих в заблуждение ситуаций и защищает потребителя от риска приобретения продукции, не соответствующей требованиям безопасности. В то же время продавцы и производители должны осознавать свою ответственность за соблюдение стандартов и требований закона, чтобы предотвратить возможные последствия как для покупателей, так и для своего бизнеса.

Памятка для потребителей

  1. Изучайте этикетки: проверяйте наличие информации на казахском и русском языках.
  2. Требуйте чек: обязательно сохраняйте кассовый или товарный чек.
  3. Спрашивайте сертификаты: убедитесь в наличии документа о подтверждении соответствия.
  4. Потребителям доступен информационный ресурс единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции, а также казахстанский реестр.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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