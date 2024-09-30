Специалист объяснил важность правильной маркировки молочных продуктов
Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") продолжает свою работу по защите прав потребителей, уделяя особое внимание информированности потребителей, качеству и безопасности молочных продуктов на казахстанском рынке.
В начале июля 2024 года в одном из магазинов Восточно-Казахстанской области был проведен закуп методом "тайного покупателя" с целью проверки нескольких образцов молочной продукции. В ходе данной проверки были приобретены следующие товары:
- Напиток на основе молока с заменителем молочного жира, ультрапастеризованный с асептическим розливом "МОЛОЧНЫЙ ЛУГ", массовая доля жира 3,2%, объемом 1 л.
- Спред растительно-сливочный "Крестьянское", массой 900+/-50 г.
- Сыр плавленый сливочный "Карат", массой 400 г.
Фото: Жанна Биятан
Согласно заключенному ранее договору о сотрудничестве товары были отправлены на комплексную экспертизу в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по ВКО. Экспертиза проводилась на соответствие требованиям технических регламентов, таких как «О безопасности пищевой продукции, "О безопасности молока и молочной продукции, "Пищевая продукция в части ее маркировки" и "О безопасности упаковки".
Фото: Жанна Биятан
Результаты испытаний показали, что все три образца прошли проверку на безопасность: вредных компонентов в них не обнаружено.
Фото: Жанна Биятан
Однако при анализе маркировки выявились некоторые несоответствия. Например, у напитка "МОЛОЧНЫЙ ЛУГ" отсутствует информация на казахском языке. Согласно пункту 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, представленная только на одном языке или на иностранном, считается непредоставленной. Это может вызвать затруднения у потребителей, особенно у тех, кто не владеет русским языком.
Также у всех трех образцов отсутствует информация о наименовании и местонахождении уполномоченной организации, ответственной за принятие претензий от потребителей на территории Таможенного союза. Это важная информация, так как в случае возникновения вопросов или проблем с продукцией потребитель должен иметь возможность обратиться за помощью.
Важно понимать, что маркировка молочных продуктов не только обязательна, но и жизненно важна для защиты прав потребителей. Она должна содержать полную и достоверную информацию о продукте, его составе, сроке годности и условиях хранения. Неправильная или неполная информация может привести к серьезным последствиям, особенно для людей с аллергиями или специальными диетическими потребностями.
"Правильная маркировка – это не только закон, но и забота о потребителях. Она позволяет людям делать осознанный выбор и защищает их здоровье". По ее словам, важно, чтобы производители/импортеры осознавали свою ответственность за качество и безопасность своих товаров".Эксперт-правозащитник Алия Алибекова
Таким образом, работа ОО "МОО по ЗПП" направлена не только на выявление несоответствий, но и на информирование потребителей об их правах. Понимание маркировки, а также знание своих прав – это необходимые инструменты для каждого покупателя, которые помогут избежать неприятностей и обеспечить безопасность своего здоровья.
В завершение Алия Расбековна добавила: "Выбор молочных продуктов требует внимательности и осведомленности. Потребители должны быть активными и задавать вопросы, если информация на упаковке вызывает сомнения. Важно помнить, что здоровье – это бесценный ресурс, и забота о нем начинается с правильного выбора продуктов!"
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
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