Специалист объяснил важность правильной маркировки молочных продуктов

Молочные продукты играют важную роль в рационе человека, предоставляя организму необходимые витамины и минералы. Они способствуют укреплению костей, улучшению пищеварения и общему укреплению здоровья. Однако, как и любой другой продукт, "молочка" требует внимательного подхода к выбору.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") продолжает свою работу по защите прав потребителей, уделяя особое внимание информированности потребителей, качеству и безопасности молочных продуктов на казахстанском рынке.

В начале июля 2024 года в одном из магазинов Восточно-Казахстанской области был проведен закуп методом "тайного покупателя" с целью проверки нескольких образцов молочной продукции. В ходе данной проверки были приобретены следующие товары:

Напиток на основе молока с заменителем молочного жира, ультрапастеризованный с асептическим розливом "МОЛОЧНЫЙ ЛУГ", массовая доля жира 3,2%, объемом 1 л. Спред растительно-сливочный "Крестьянское", массой 900+/-50 г. Сыр плавленый сливочный "Карат", массой 400 г.

Фото: Жанна Биятан

Согласно заключенному ранее договору о сотрудничестве товары были отправлены на комплексную экспертизу в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по ВКО. Экспертиза проводилась на соответствие требованиям технических регламентов, таких как «О безопасности пищевой продукции, "О безопасности молока и молочной продукции, "Пищевая продукция в части ее маркировки" и "О безопасности упаковки".

Фото: Жанна Биятан

Результаты испытаний показали, что все три образца прошли проверку на безопасность: вредных компонентов в них не обнаружено.

Фото: Жанна Биятан

Однако при анализе маркировки выявились некоторые несоответствия. Например, у напитка "МОЛОЧНЫЙ ЛУГ" отсутствует информация на казахском языке. Согласно пункту 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, представленная только на одном языке или на иностранном, считается непредоставленной. Это может вызвать затруднения у потребителей, особенно у тех, кто не владеет русским языком.

Также у всех трех образцов отсутствует информация о наименовании и местонахождении уполномоченной организации, ответственной за принятие претензий от потребителей на территории Таможенного союза. Это важная информация, так как в случае возникновения вопросов или проблем с продукцией потребитель должен иметь возможность обратиться за помощью.

Важно понимать, что маркировка молочных продуктов не только обязательна, но и жизненно важна для защиты прав потребителей. Она должна содержать полную и достоверную информацию о продукте, его составе, сроке годности и условиях хранения. Неправильная или неполная информация может привести к серьезным последствиям, особенно для людей с аллергиями или специальными диетическими потребностями.

"Правильная маркировка – это не только закон, но и забота о потребителях. Она позволяет людям делать осознанный выбор и защищает их здоровье". По ее словам, важно, чтобы производители/импортеры осознавали свою ответственность за качество и безопасность своих товаров". Эксперт-правозащитник Алия Алибекова

Таким образом, работа ОО "МОО по ЗПП" направлена не только на выявление несоответствий, но и на информирование потребителей об их правах. Понимание маркировки, а также знание своих прав – это необходимые инструменты для каждого покупателя, которые помогут избежать неприятностей и обеспечить безопасность своего здоровья.

В завершение Алия Расбековна добавила: "Выбор молочных продуктов требует внимательности и осведомленности. Потребители должны быть активными и задавать вопросы, если информация на упаковке вызывает сомнения. Важно помнить, что здоровье – это бесценный ресурс, и забота о нем начинается с правильного выбора продуктов!"