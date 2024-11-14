Молочная продукция на наших прилавках: что важно знать о качестве и безопасности

Молочные продукты играют важную роль в рационе многих казахстанцев. Это источник не только питательных веществ, но и особого удовольствия, связанного с детством и домашним уютом.

Согласно официальной статистике, потребление молока и молочной продукции в Казахстане во втором квартале 2024 года составило 57,9 кг на душу населения, включая молоко, кефир, йогурт, творог, сыр и другие изделия. Такой объем — это не просто еда, а вклад в здоровье, ведь молочные продукты содержат ключевые вещества: кальций, белок, витамины и минералы, поддерживающие наш организм. Однако важно, чтобы продукты были не только питательными, но и безопасными, и вопрос их качества занимает особое место в государственной политике Казахстана.

Фото: Жанны Биятан

Чтобы казахстанцы могли быть уверены в качестве продуктов, на рынке проводится регулярный контроль. В рамках государственного мониторинга качества продуктов с июня по октябрь 2024 года представители ОО "Мангистауское областное общество защиты прав потребителей" провели независимую проверку безопасности различных товаров по всей республике. Проект, поддержанный государством, направлен на защиту потребителей, развитие рынка и честную конкуренцию. Закупки товаров проводились методом тайного покупателя, что позволяет получить объективную картину и избежать заранее подготовленных продуктов. Эксперты закупили и молочную продукцию разной категории в торговых сетях Уральска: ультрапастеризованное молоко "Савушкин" с массовой долей жира 1,5%, молокосодержащий продукт "STOP цена" с МДЖ 3,2% и сгущенное молоко с сахаром "Село Зеленое" с МДЖ 8,5%. Все образцы были переданы в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по ЗКО области для проверки на соответствие строгим стандартам безопасности.

Фото: Жанны Биятан

Проверка показала: у всех продуктов были выявлены недостатки в маркировке.Важно, чтобы потребители могли получить полную информацию, в том числе о наличии компонентов, полученных с использованием ГМО, которой не оказалось на данных образцах. Кроме того, согласно законодательству РК, маркировка на государственном языке обязательна для всех товаров, а у сгущенного молока она отсутствовала (согласно Закону РК "О языках в РК", перевод маркировки товаров зарубежного производства осуществляется за счет импортеров).

Фото: Жанны Биятан

Такие результаты мониторинга говорят не только о безопасности товаров, но и о необходимости дальнейшего улучшения информирования потребителей. Когда потребитель видит продукт, полностью соответствующий требованиям, это помогает ему чувствовать себя уверенно и спокойно.

Одной из задач нашего проекта было напомнить производителям и продавцам, что соблюдение стандартов маркировки, как и соответствие продуктов ГОСТу, — неотъемлемая часть ответственного ведения бизнеса. Благодаря таким проверкам, потребители могут быть уверены, что на полках магазинов доступны безопасные продукты. Государство, общественники и сами производители, каждый со своей стороны, поддерживают работу по улучшению качества товаров. И хотя недостатки в маркировке все еще встречаются, важно, что мы движемся к тому, чтобы каждый потребитель мог без сомнений выбирать нужный продукт.

"Важная мысль, которая объединяет нас всех, — это желание видеть на своем столе безопасные продукты. Государство, общественные организации и бизнес как заботливые партнеры стремятся создать рынок, на котором требования к качеству и безопасности неукоснительно соблюдаются. Это значит, что каждый потребитель может внести свой вклад, выбирая проверенные продукты и поддерживая ответственность производителя перед своими клиентами", — утверждает правозащитник Алия Алибекова.

Молочные продукты, как и вся продукция народного потребления, должны быть безопасными и содержать достоверную информацию. Государственная поддержка таких проектов — это часть общей заботы о каждом казахстанце. Каждый производитель, импортер, покупатель — участник общего дела. И мы вместе стремимся к тому, чтобы каждый товар на полках был не только вкусным, но и качественным.