Казахстан становится ключевым поставщиком масложировой продукции в страны Центральной Азии

Не хлебом единым – эта поговорка как нельзя более актуальна для современного агропромышленного комплекса Казахстана.

Если еще недавно Казахстан был больше известен в аграрном мире благодаря высокому качеству пшеницы и муки, то в последние годы в лидеры отечественного АПК уверенно выбивается масложировая промышленность. Казахстан за довольно короткий срок существенно нарастил производство и переработку масличных, увеличив объемы экспорта масложировой продукции и расширив географию поставок. Он оказался в силах не только с лихвой обеспечить внутренние потребности в растительных маслах и высококачественных кормах для животных, но и за короткий срок стать ключевым поставщиком данной продукции в страны Центральной Азии. Но обо всем – по порядку.

Первым делом – сырье

Фото: посевные площади подсолнечника в Казахстане/НАПМК

Казахстанские аграрии уверенно наращивают посевные площади под традиционной масличной культурой — подсолнечником. Если в 2021 году посевы подсолнечника в стране составляли всего 958 тыс. га, то в 2024 г. увеличились до рекордных 1,287 млн га (рост на 34%). Кстати, подсолнечник — единственная масличная культура, посевные площади которой на протяжении последних 4-х лет стабильно растут. Это говорит о высокой заинтересованности фермеров в производстве маслосемян. Конечно, играет свою роль и засухоустойчивость культуры, и более высокая рентабельность (по сравнению с производством зерновых).

Но в первую очередь — имеется стабильный спрос на маслосемена со стороны отечественных маслозаводов. Только вдумайтесь – этот спрос превышает предложение более чем в 3 раза! А значит, сформирована настоящая рыночная среда, ведь в Казахстане активно работают более 50 маслозаводов, которые конкурируют между собой, предлагая отечественным сельхозпроизводителям справедливую цену за сырье.

Специфика перерабатывающих предприятий такова, что они должны работать без остановки, а значит, нужна постоянная загрузка маслосеменами. Чтобы поддержать фермеров, осуществляется взаимовыгодное сотрудничество, производственная кооперация, таким образом, формируется кластер, включающий производство, переработку и дальнейший экспорт. Маслоделы финансово поддерживают сельхозпроизводителей, выделяя средства на проведение полевых работ, покупку семян и СЗР. Так, в 2022 г. переработчики масличных выделили более 37 млрд тенге на финансирование фермеров, в 2023 г. объем финансирования не снизился.

Отметим, что для дальнейшего развития производства масличных культур на 2024–2025 годы отрасль растениеводства остро нуждается в увеличении финансирования. В ноябре прошлого года Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур Казахстана (НАПМК/NOPA) обращалась в Министерство сельского хозяйства с предложением об увеличении суммы субсидирования весенне-полевых и уборочных работ, а также на приобретение семенного материала, СЗР и удобрений минимум в два раза.

Кстати, НАПМК, созданная в 2021 г., играет огромную роль в улучшении коммуникации между сельхозпроизводителями, переработчиками и госструктурами, а также в продвижении поставок на внешние рынки. Предприятия-участники Ассоциации перерабатывают более 90% маслосемян в республике и экспортируют около 90% от общего экспорта масложировой продукции РК. На оценках специалистов НАПМК базируется анализ и прогнозирование развития всей отрасли.

Господдержка и бурное развитие переработки

Немаловажную роль для развития переработки маслосемян внутри страны и наращивания экспорта готовой продукции сыграло введение экспортной пошлины на семена подсолнечника в начале 2023 г. (в размере 20%, но не менее 100 EUR/т). К слову, это нормальная практика во многих странах, производящих масличное сырье. Так, экспортная пошлина на семена подсолнечника в соседней России в три раза больше, чем в Казахстане, и составляет 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну (то есть по текущему курсу около 310 EUR за тонну).

В итоге, благодаря стимулирующим мерам правительства и активной деятельности маслозаводов Казахстан смог нарастить производство подсолнечного масла в сезоне 2023/24 (с 1 сентября 2023 г. по 31 августа 2024 г.) до рекордных 480 тыс. тонн. Это на 15% выше по сравнению с предыдущим сезоном, а в сравнении с 2020/21 МГ произошел рост более чем в 2,5 раза (+151%).

Интересно, что подсолнечное масло – чуть ли не единственный товар из продуктовой корзины казахстанцев, цены на которое не только не растут, но и снижаются. По данным Бюро нацстатистики, стоимость этого продукта в стране за год снизилась примерно на 20%.

По информации НАПМК, отпускные цены от маслозаводов на бутилированное масло для внутреннего рынка за 2023 год в среднем снизились на 30%, а в первом полугодии 2024 года цена в торговых сетях опустилась до 430 тенге за литр.

Увеличение производства подсолнечного масла в Казахстане позволило не только насытить внутренний рынок качественным продуктом по доступной для населения цене, но и снизить импорт фасованного масла. Его объемы в прошлом 2022/23 сезоне сократились на 11% – до 39,7 тыс. тонн, а за 11 месяцев 2023/24 сезона импорт остался на уровне 2022/23.

Укрепление позиций на внешних рынках

Фото: казахстанский экспорт растительных масел и шрота/жмыха/НАПМК

Успехи в развитии масложировой отрасли Казахстана реализованы не только на внутреннем рынке. Казахстанские маслозаводы значительно увеличили объемы экспорта и расширили географию продаж – за счет рынка Китая, Европы, Ближнего Востока и Средней Азии.

Так, за 2023/24 сезон по сравнению с 2022/23 маркетинговым годом экспорт казахстанского подсолнечного масла вырос на 42% или на 130 тысяч тонн, шрота на 49% или более 117 тысяч тонн. За весь 2023/24 сезон общий экспорт растительных масел и высокобелкового корма (шрот и жмых) превысил 1 млн тонн (в денежном выражении — $561 миллионов долларов США).

Отдельно стоит отметить развитие поставок масложировой продукции в страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан). Согласно данным НАПМК, в 2023 году эти государства импортировали около 950 тысяч тонн растительных масел и шрота/жмыхов. При этом доля казахстанской масложировой продукции достигает половины в общем объеме импорта.

В частности, Казахстан потеснил Россию и увеличил свою долю по поставкам растительных масел в Таджикистан до 72%. А ведь еще недавно, в 2017 году ситуация была диаметрально противоположной: доля РК составляла 15%, а РФ – 73%.

За этот же период существенно увеличились поставки казахстанских масел в Узбекистан – если в 2017 году доля РК составляла 13%, а РФ – 84%, то уже в 2022–2023 гг. на долю продукции из Казахстана приходилось 51% импорта.

Если говорить о наиболее популярном масле – подсолнечном – его импорт странами ЦА в 2023 году составил 468 тысяч тонн. В то же время общий экспорт данного продукта из Казахстана за этот период превысил 369 тысяч тонн. Можем сделать вывод, что в среднесрочной перспективе Казахстан полностью обеспечит Центральную Азию в подсолнечном масле – при условии, что будет правильно выстроена внешнеторговая деятельность.

Что касается экспорта шрота/жмыха в страны Центральной Азии – на сегодняшний день Казахстан занимает лидирующую позицию в этом сегменте по всем наименованиям (за исключением соевого шрота) – на его долю приходится более 98% от всех поставок. Таким образом, Казахстан практически всецело покрывает потребность стран ЦА в высокобелковых кормах.

В текущем 2024/25 сезоне, по прогнозам НАПМК, экспорт растительных масел и шрота/жмыха из Казахстана в Центральную Азию составит 580-600 тысяч тонн (рост на уровне 6–10%).

Развитие производства и экспорта шрота/жмыха – это тема, заслуживающая особого внимания. Ведь высокобелковые корма – это база для развития птицеводства, животноводства, высокорентабельного производства и экспорта качественной мясной продукции, комбикормовой промышленности. Годовое потребление высокобелкового корма (шрот и жмых) на казахстанском рынке составляет в среднем 440 тысяч тонн, из них 90% приходится на подсолнечное и соевое.

Причем по подсолнечному шроту/жмыху Казахстан обеспечивает себя на 100% (импорт — нулевой).

По оценкам НАПМК, в ближайшие годы потребность в высокобелковых кормах на внутреннем рынке будет только расти. Ведь Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил построить в стране еще 15 крупных птицефабрик, а также 115 молочно-товарных ферм.

Экспорт шрота/жмыха в сезоне 2022/23 казахстанские производители увеличили на 75%, до 372 тысяч тонн – отметим, что это рекордный показатель за всю историю страны. А за 2023/24 сезон экспорт данной продукции превысил 482 тысячи тонн, таким образом, Казахстан побил собственный рекорд.

Основными направлениями экспорта шрота/жмыха в сезоне 2023/24 стали Узбекистан (39%), страны ЕС (20%), Таджикистан (14%), Иран (13%) и Китай (10%). Причем, по данным Еврокомиссии, по итогам 10 месяцев (с июля 2023 по апрель 2024 год) Казахстан вошел в топ-5 экспортеров подсолнечного шрота в страны ЕС.

Курс на Китай

Фото: Структура казахстанского экспорта растительных масел и шрота/жмыха по странам/НАПМК

Один из наиболее перспективных рынков сбыта казахстанской масложировой промышленности – Китай. Это огромный и платежеспособный рынок, который способен потребить большие объемы нашей продукции. По статистике, Китай ежегодно импортирует более 18 млн тонн растительных масел и шрота/жмыха.

Примечательно, что в данном направлении казахстанские производители могут продавать шрот и жмых по более высоким ценам — китайский рынок предлагает цены на $20-30 долларов за тонну выше, чем страны Центральной Азии. Это дает возможность маслозаводам увеличивать цены на закуп сырья, а также способствует росту валютной выручки и реализации экспортного потенциала отечественных масложировых продуктов.

Еще один важный момент — в текущем сезоне открылся рынок Китая для казахстанских экспортеров шрота/жмыха подсолнечного, соевого, сафлорового и льняного. В мае 2023 года между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР был подписан Протокол по санитарным и фитосанитарным требованиям.

На сегодняшний день благодаря поддержке профильных министерств (МТИ РК и МСХ РК) 24 маслозавода РК включены в реестр ГТУ КНР, что позволяет им экспортировать данную продукцию. Так, за 2023/24 сезон в направлении КНР уже было экспортировано 46 тысяч тонн шрота/жмыха.

По прогнозам Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур, экспорт казахстанской масложировой продукции в КНР в 2026 г. достигнет $300 миллионов долларов США.

Отметим, что в налаживании и усилении экспортных поставок масложировой продукции большую роль играет совместно проводимая работа НАПМК с нацкомпанией АО НК КТЖ. Ведь отлаженная логистика – это ключ к бесперебойным и ритмичным поставкам, а значит, удовлетворенным клиентам и росту выручки. Все логистические процессы удалось отрегулировать, и на сегодняшний день перевозки растительных масел в направлении КНР осуществляются четко по графикам, согласованным Национальной Ассоциацией переработчиков масличных культур с КТЖ.

Что дальше?

Останавливаться на достигнутом казахстанские маслозаводы не собираются.

Переработчики активно вкладывают деньги в модернизацию производственного оборудования, которое позволяет выпускать продукцию более высоких переделов. Это соответствует курсу на развитие глубокой переработки сельхозпродукции и наращивание экспорта переработанной продукции (а не сырья), озвученному Главой государства.

Еще в 2021 году мощности рафинации по стране составляли 286 тысяч тонн в год. Реализуются новые масштабные проекты — два крупных отечественных маслозавода (ТОО "Qazaq Astyq Group" и ТОО "Altyn Shyghys") запускают в 2025 году производство рафинированного фасованного масла мощностью 231 тысяч тонн в год. В строительство новых предприятий вложено уже более 18 млрд тенге. Кроме этого, еще 5 маслозаводов на 2024–2026 годы запускают производство рафинации общей мощностью 138,6 тысяч тонн в год.

По плану в 2026 году отечественные мощности по рафинации масел превысят 600 тысяч тонн в год. Это позволит еще более значительно снизить импорт бутилированного подсолнечного масла и таким образом стабилизировать цены на внутреннем рынке.

В масложировой промышленности Казахстана реализуются и уникальные проекты. Так, в 2025 г планируется впервые внедрить глубокую переработку семян подсолнечника для производства сухого лецитина (объемом 4 тысячи тонн в год).

Экспортная валютная выручка казахстанской масложировой продукции в 2028 году может достигнуть показателя $1 миллиарда долларов США (при условии сохранения действующей экспортной пошлины на вывоз сельхозсырья).

Согласно подсчетам НАПМК, при переходе на производство масложировой продукции высоких переделов валютная выручка вырастет еще минимум на 25%.

В целом развитие глубокой переработки создаст условия, при которых уменьшится себестоимость производимой продукции, расширится ассортимент и география рынков сбыта. Это значительно повысит конкурентоспособность отечественных маслозаводов и будет способствовать повышению закупочных цен на масличное сырье у местных фермеров. Что, в свою очередь, положительно отразится на казахстанском потребителе и продовольственной безопасности страны в целом.

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