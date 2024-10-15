Молочный напиток из Кореи, продававшийся в Кокшетау, проверили эксперты

Потребители должны знать, что эти молочные продукты не являются полностью натуральным молоком, считают специалисты ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Трендовые товары из Кореи оказались и в Акмолинской области.

Напитки со вкусом молока, либо напитки, содержащие в составе молоко, согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) делятся на разные виды.

К примеру, производитель может их назвать как "Молокосодержащий напиток", "Молочный продукт", "Молочный напиток" и так далее. Потребители должны знать, что эти продукты не являются полностью натуральным молоком.

К примеру, молочный напиток – это молочный или молочный составной продукт, произведенный из молока и (или) составных частей молока, и (или) молочных продуктов, в том числе из концентрированных и (или) сгущенных, и (или) сухих молочных продуктов и воды, с добавлением или без добавления других молочных продуктов или немолочных компонентов не в целях замены составных частей молока, с массовой долей молочного белка не менее 2,6% и с массовой долей сухих обезжиренных веществ молока не менее 7,4% (для молочного продукта).

При проведении закупа в городе Кокшетау эксперты обратили внимание на необычный молочный напиток, изображенный ниже, который реализовывался в одном из центральных рынков.

Фото: Жанна Биятан

Данный напиток был передан для комплексного исследования в испытательную лабораторию.

Показатели качества, в том числе органолептические и физико-химические, в порядке нормы.

Показатели безопасности, в том числе токсичные элементы, микотоксины, антибиотики, пестициды, также были в порядке нормы.

Однако, согласно протоколу испытаний №0727/1 от 24 сентября 2024 года аккредитованной испытательной лаборатории Акмолинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", выявлены нарушения.

Не указана информация на русском и государственном языках:

о наименовании, составе и количестве пищевой продукции. Например, без информации о составе продукции не смогут определить, подходит ли данный продукт для их потребления;

о дате изготовления, сроках годности и об условиях хранения, также о показателях пищевой ценности, что ставит под угрозу безопасность потребителей, так как хранение продукта в неправильных условиях может привести к его порче;

о наименовании и местонахождении изготовителя пищевой продукции. Такие продукты запрещены в реализации на территории Республики Казахстан;

о рекомендациях и ограничениях по использованию продукта и о наличии в составе компонентов, полученных с применением ГМО, что также вызывает опасения у потребителей, особенно тех, кто следит за качеством продуктов питания и предпочитает избегать продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы;

нет знака ЕАС (Единый знак обращения продукции на рынке стран ЕАЕС), что указывает на то, что продукция не прошла обязательные проверки на соответствие стандартам безопасности;

отсутствует информация на государственном языке, предусмотренная п. 1 ч. 4.1 статьи технического регламента, нанесенная в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства;

на упаковке нет символов и пиктограмм, требуемых для маркировки пищевой продукции, а также информации о возможности утилизации использованной упаковки, что также нарушает требования по защите окружающей среды.

Такой продукт должен быть изъят из оборота, отметили эксперты ОО "Мангистауского областного общества по защите прав потребителей".

Сейчас в Казахстан завозят молоко и молочные продукты из разных стран. В магазинах нашей страны стало много разновидностей молока и молокосодержащего продукта. Чтобы выбрать качественный и безопасный продукт, каждому потребителю необходимо знать следующие правила.

"Внимательно осмотреть упаковку. Она должна быть целой и без вмятин. Информация на упаковке должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей. Способ нанесения маркировки должен обеспечить ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения. В соответствии с законодательством в области технического регулирования, за несоответствия в маркировке предусмотрены значительные штрафы, а также вероятность изъятия продукции с рынка". Эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", подготовившее данный материал в рамках проекта по информированию потребителей о качестве и безопасности товаров, напоминает, что защита прав потребителей – наша общая задача. Потребители должны внимательно проверять маркировку товаров и при обнаружении нарушений обращаться в контролирующие органы. Проверяйте маркировку товаров и будьте уверены в их безопасности!