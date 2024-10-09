Как цифровизация приведет к оптимизации государственных финансов в Казахстане

В рамках Central Asia Fintech Summit 2024 обсудили ключевые аспекты цифровизации государственных финансов. Модератором сессии выступила директор Департамента развития платежных систем НПК — Дина Балкина.

В ходе обсуждения эксперты представили технологии, которые помогают улучшить управление государственными средствами и повысить прозрачность финансовых операций. В панельной сессии приняли участие вице-министр финансов РК — Асет Турысов, советник председателя Национального банка Казахстана, руководитель цифровой трансформации- Бинур Жаленов, советник министра финансов РК — Аргин Кипшаков.

Трансформация информационных систем Комитета государственных доходов за 20 лет

Одной из тем сессии стало преобразование информационных систем Комитета государственных доходов за последние 20 лет. Эти системы претерпели значительные изменения, что позволило улучшить скорость и качество обработки данных. Благодаря внедрению цифровых технологий, взаимодействие между бизнесом и государством стало проще и прозрачнее. Это позитивно повлияло на работу предпринимателей и привлекло новых инвесторов в Казахстан.

Проект "Цифровой НДС" и его влияние на бизнес

Проект "Цифровой НДС" упростил налоговые процедуры и сделал их прозрачнее. Теперь компании могут быстрее подавать отчетность и взаимодействовать с госорганами, что уменьшило административные затраты. Это уже дало положительный эффект для бизнеса и способствует улучшению инвестиционного климата в стране. Дальнейшее развитие подобных проектов укрепит позиции Казахстана на мировом рынке.

Цифровизация Министерства финансов: приоритеты и задачи

Цифровизация Министерства финансов стала ещё одной важной темой. Внедрение искусственного интеллекта и аналитики помогает лучше планировать бюджет и управлять расходами. Это не только повышает эффективность управления средствами, но и делает процессы более прозрачными. Такой подход поможет укрепить доверие к государственным органам и создаст стабильную основу для экономического роста.

"Мы должны построить цифровой профиль налогоплательщика и предпринимателя. Это необходимо для того, чтобы, используя данные, мы могли перейти на новую фазу взаимоотношений с гражданами и бизнесом. Это позволит упростить процессы, сделать их прозрачнее и эффективнее, что в конечном итоге укрепит доверие к государственным финансовым институтам", – сказал вице-министр финансов РК Асет Турысов о развитии сектора цифровизации Министерства финансов.

Цифровой тенге и его влияние на финансовую систему



Цифровой тенге, который сейчас находится на стадии тестирования, откроет новые возможности для финансовой системы страны.

"Цифровой тенге — это не просто новый формат валюты, это шаг к более безопасной, быстрой и прозрачной системе финансовых транзакций, который откроет перед Казахстаном новые горизонты как на внутреннем, так и на международном уровне. Мы уверены, что его внедрение укрепит финансовую инфраструктуру страны и повысит доверие как со стороны бизнеса, так и граждан", – отметил Бинур Жаленов.

Улучшение системы госфинансов с точки зрения бизнеса

Участники сессии обсудили важные задачи по улучшению взаимодействия бизнеса с государственными органами. Главной целью является упрощение административных процедур и внедрение цифровых сервисов, что снизит барьеры для предпринимателей. Это обеспечит рост бизнеса и поможет создать новые рабочие места.

Будущее финансовых технологий и их влияние на рынок Казахстана

На сессии также рассмотрели, как технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект, могут повлиять на госфинансы. Эти решения сделают финансовую систему более прозрачной и устойчивой к изменениям. Для рынка Казахстана это означает рост доверия инвесторов, развитие финтех-сектора и повышение конкурентоспособности страны.

Таким образом, цифровизация государственных финансов — это важный шаг для дальнейшего экономического роста Казахстана и укрепления его позиций на мировой арене.

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