Защитники прав потребителей совершили тайную закупку продуктов в Семее

В июле 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП", методом "тайного покупателя", приобрел несколько продуктов, в одном из магазинов города Семей. В списке оказались сахар, сыр и сливки.

Правозащитники ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" вновь акцентируют внимание на значимости внимательного отношения к маркировке пищевой продукции, ведь она играет ключевую роль в обеспечении качества и безопасности.

Упаковка должна содержать полную и достоверную информацию о составе, сроках годности, условиях хранения и других аспектах, критически важных для защиты здоровья потребителей. Важность этих данных заключается в том, что они позволяют покупателям лучше ориентироваться в выборе продуктов, избегая потенциально опасных или некачественных товаров.

Маркировка пищевых продуктов: насколько важна правильная информация для потребителей?

Цель закупки в Семее, как и обычно, заключалась в проверке правильности их маркировки и соответствия законам РК и техническим регламентам Таможенного союза. Для проведения комплексной экспертизы были выбраны следующие продукты:

Сахар белый кусковой "Теплые традиции", массой 1000 г., от ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" (Россия); "РАФИНАДЫЧ" сахар прессованный, быстрорастворимый, 252 кубика, массой 1000 г., от ООО "ПродснабАлтай" (Россия); Сливки питьевые стерилизованные, 10%, объемом 500 г., от ОАО "Молочный мир" (Республика Беларусь); ТЗ Ламбер, сыр фасованный "Тильзитер", весом 150 г., от ООО "ПиР-ПАК" (Республика Беларусь).

Фото: Жанна Биятан

Хотя кусковой сахар (сахар-рафинад) не входит в перечень социально значимых продовольственных товаров и не подлежит государственному регулированию цен, но все равно используется в повседневной жизни и играет важную роль на столах казахстанцев, что делает его маркировку не менее важной для защиты прав потребителей. Это также усиливает необходимость обеспечения правильной маркировки для всех категорий продукции, чтобы потребители могли точно знать, что они покупают, и избегать рисков, связанных с отсутствием или недостоверностью информации.

Фото: Жанна Биятан

И так, согласно договору о сотрудничестве, продукция была передана на экспертизу в аккредитованную лабораторию филиала "СЕМЕЙ" АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". Специалисты провели проверку на соответствие продукции требованиям безопасности и техническим регламентам Таможенного союза.

Фото: Жанна Биятан

В ходе экспертизы было выявлено следующее:

Сахар "Теплые традиции": отсутствует знак ЕАС, который свидетельствует о соответствии продукции требованиям безопасности в рамках Таможенного союза. Сахар "РАФИНАДЫЧ": отсутствует информация на государственном языке и состав пищевой продукции. Это создает дополнительные трудности для казахоязычных потребителей и нарушает требования Закона РК "О защите прав потребителей". Сливки: информация на упаковке представлена только на русском языке, что также является нарушением требований к маркировке. Употребление такого продукта может представлять риск для людей с непереносимостью или аллергией, если они не могут прочитать состав на доступном для них языке. Сыр: вся информация также указана только на русском языке, отсутствуют сведения о документе, в соответствии с которым была произведена продукция. Отсутствие таких данных делает контроль за качеством продукции затруднительным.

"Продукты, такие как сахар и молочные изделия, потребляются ежедневно миллионами людей, и их качественная маркировка играет ключевую роль в обеспечении безопасности. Недостаток ключевой информации может не только вызвать недовольство потребителей, но и привести к нежелательным последствиям для их здоровья". Эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

Фото: Жанна Биятан

"Маркировка продуктов питания – это не просто обязательная информация, а инструмент для защиты потребителя. Правильная маркировка помогает потребителям принимать информированные решения и снижает риски для их здоровья. Некачественная или недостаточная маркировка, как в случае с продуктами, представленными в исследовании, увеличивает вероятность покупки товара, не отвечающего личным или национальным стандартам потребления". Эксперт ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан

"Вопрос о соответствии продукции техническим регламентам Таможенного союза является важной частью обеспечения безопасности. Даже продукты, не входящие в список социально значимых, должны соответствовать стандартам. Знак ЕАС – это не просто условие для производителя, а гарант того, что товар прошел необходимые проверки и может быть безопасно использован покупателями", – добавляет Алия Алибекова.

Маркировка пищевых продуктов играет ключевую роль в обеспечении безопасности и информированности потребителей. Независимо от того, является ли продукт социально значимым, требования к маркировке остаются важными для защиты прав потребителей. Для производителей соблюдение этих стандартов – это не только обязанность, но и вклад в доверие покупателей к их продукции.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.