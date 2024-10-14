На примере сливочного масла – что скрыто от глаз потребителя

Сливочное масло – это продукт, который ассоциируется с домашним уютом. Но что, если в привычном продукте появляются не заявленные ингредиенты? ОО "МОО по ЗПП" решили проверить, насколько соответствует требованиям маркировка и состав масла, продающегося на рынке Костаная.

В июне 2024 года эксперты ОО "Мангистауского областного общества по защите прав потребителей" купили сладкосливочное масло "Крестьянское" несоленое с массовой долей жира 72,5% (180 г) высшего сорта от белорусского производителя.

Продукт был передан на комплексную экспертизу в аккредитованную лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Костанайской области для проверки его состава и безопасности. Ведь, как социально значимый продовольственный продукт, масло должно отвечать всем требованиям, предъявляемым к пищевой продукции в рамках Таможенного союза (ЕАЭС).

Фото: Жанна Биятан

Отклонение зафиксировано протоколом исследований: превышение нормы по содержанию бегеновой кислоты. Что это значит для обычного покупателя? Бегеновая кислота – один из показателей натуральности молочного жира. В сливочном масле ее содержание должно быть минимальным (до 0,1%), так как она встречается в основном в растительных жирах. Превышение показателя (в данном случае 0,2%) может указывать на возможное добавление в масло других жиров, что снижает его качество. Вместо привычного "крестьянского" масла потребитель получает нечто иное – смесь молочного и растительного жира. А в случае с социально значимым продуктом такое несоответствие становится особенно актуальным, так как многие потребители выбирают его не только по вкусовым качествам, но и из-за доступности.

Протоколом зафиксировано отсутствие маркировки на казахском языке. Многие посчитают этот факт мелочью: основной состав масла всем и так понятен. Но что же это означает для потребителя, говорящего только на государственном языке. Вопрос даже не в том, поймет ли человек, что перед ним масло или маргарин. Проблема глубже – речь идет о праве на доступ к информации. А для кого-то это может оказаться принципиально важным вопросом, ведь неполнота данных на этикетке автоматически исключает часть потребителей, ограничивает их выбор и вводит в заблуждение.

Интересно, что и другое белорусское масло сладкосливочное "Элитное" несоленое с массовой долей жира 84% (180 г) – также не соответствовало требованиям по маркировке: на упаковке отсутствовала информация на государственном языке. Хотя этот продукт не входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, такие отклонения вызывают не меньше вопросов. Масло с высокой жирностью – более насыщенный по вкусу продукт, но отсутствие информации на казахском языке ограничивает доступ этой категории покупателей.

Мы живем в мире, где информация играет ключевую роль, а потребители XXI века заслуживают быть уверенными в том, что их права защищены, а приобретаемые товары соответствуют безопасности. Для кого-то упаковка на двух языках – это знак уважения к государственному языку, для кого-то – возможность правильно понять условия хранения. А для кого-то – это просто способ убедиться, что он выбрал качественный продукт и может угостить семью, не беспокоясь о последствиях.

Фото: Жанна Биятан

Если ваш взгляд скользит по полкам супермаркета в поисках сливочного масла, вот несколько советов от эксперта Биятан Жанны, как избежать подобных ситуаций:

проверка состава через интернет-ресурсы. Онлайн-базы данных помогают проверить производителя по штрих-коду. Но важно помнить: такой метод пока доступен не всем, а в условиях слабого интернета в небольших городах проверка может занять много времени;

использование мобильных приложений. Специальные программы могут распознать отклонения на основе фотографии упаковки. Но и здесь есть ограничения: не все приложения поддерживают языковую адаптацию, и они могут быть недоступны в некоторых регионах;

обратитесь за помощью в территориальные объединения по защите прав потребителей. Их основная цель – не нарушения, а защита потребителя от потенциальных рисков.

"Таким образом, когда вы стоите перед выбором такого привычного продукта, как масло, помните: мелочи имеют значение. И если уж мы выбираем социально значимые товары, они должны быть не только доступными, но и безопасными, важно, чтобы они не подводили тех, кто рассчитывает на качество и честность производителя. В конечном счете, задача защиты прав потребителей – не наказание, а защита здоровья и благополучия. И если хоть один покупатель, прочитав эту статью, задумается о важности внимательного отношения к мелочам на этикетке, мы будем считать, что наша цель достигнута". Правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан