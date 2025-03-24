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Советы

Как правильно выбрать растворимый кофе, рассказал эксперт

кофе, напитки, , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 15:37 Фото: pixabay
Сегодня в магазинах представлены сотни торговых марок растворимого кофе, но выбрать среди них хороший продукт – нелегкая задача. Оказывается, есть ряд признаков, которые укажут на качество напитка, сообщает Zakon.kz.

Качественный растворимый кофе не оставляет осадка, даже если размешать его в холодной воде, – крупинки или гуща на дне чашки могут говорить о наличии примесей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости маркетолог Сергей Митрофанов.

Эксперт назвал и другие признаки, по которым можно оценить качество растворимого кофе. Например, при выборе напитка в магазине нужно обращать внимание на состав: стоит насторожиться, если в нем не указан используемый сорт кофе.

"Арабика обладает более мягким, насыщенным вкусом и содержит меньше кофеина, робуста – более резкий, чаще горький кофе с более высоким содержанием кофеина. Из-за низкой стоимости производители иногда выбирают второй вариант", – предупредил эксперт.

Стоит смотреть и на срок хранения – важно отсчитывать его именно с момента производства, а не фасовки. По словам Митрофанова, продукт теряет свои вкусоароматические свойства со временем, а залежавшийся кофе будет иметь плоский, древесный вкус.

"Во время непосредственного приготовления напитка нужно оценивать вкус и аромат: например, запах должен быть насыщенным, но без химических примесей. Вкусоароматическими добавками производители маскируют дефекты качества. А карамельными ароматизаторами скрывают пересушенное зерно и горелый привкус", – отмечает он.

По словам эксперта, производство растворимого кофе – сложный ресурсоемкий процесс, который включает в себя много этапов, каждый из которых влияет на вкус и качество конечного продукта. Он объяснил, что для приготовления растворимого кофе нужно вырастить и собрать зерно, обработать, высушить, правильно упаковать и транспортировать, хранить в подходящих условиях, затем обжарить, размолоть, заварить, сгустить, просушить и после этого расфасовать для покупателя.

"Ошибка или попытка сэкономить на каждом из этапов может привести к существенным изменениям качества и вкуса конечного продукта", – добавил Митрофанов.

Эксперт также рассказал, что рекомендованный срок хранения для кофе – до 18 месяцев. При этом в открытой пачке продукт теряет свойства быстрее.

Ранее химики рассказали удивительные факты о свойствах кофе. Специалисты пояснили, что этот напиток способствует здоровью кишечника и замедляет процессы старения.

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Андрей Дюсупов
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