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Как одна миссия "помогать людям продавать и покупать" влияет на рынок Казахстана и развивает его

Как одна миссия &quot;помогать людям продавать и покупать&quot; влияет на рынок Казахстана и развивает его, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:15 Фото: Kolesa Group
Как строить IT-продукты с высоким уровнем качества сервиса и здоровой конкуренцией, при этом помогая миллионам людей? Опытом делится Kolesa Group.

Ценность продуктов Kolesa Group – дать возможность покупателям и продавцам эффективно взаимодействовать друг с другом. Путь Kolesa Group начался в 1996 году, за эти годы компания столкнулась с трансформацией из газеты в IT-бизнес, выходом на новый рынок и, став крупным бизнес-игроком, внедряет новые технологии при постоянной конкуренции с другими площадками.

Как сегодня выглядит путь пользователя в наших продуктах?

Представим, что человек хочет продать или купить авто/недвижимость, но не владеет навыками рекламы и продаж. Мы даем все возможности и инструменты – от контента до контакта – чтобы сделать это быстро и самостоятельно.

Раньше нужно было ходить по редакциям газет, заполнять бумажное заявление со всеми данными на размещение объявления и стоять на автобазарах. Сегодня же подать объявление можно за считаные минуты. Мы даем доступ на Kolesa.kz к миллионному трафику людей, которые ищут авто, к уникальной возможности продавать б/у авто в кредит, а также предоставляем прямой контакт с покупателем в сообщениях внутри приложения.

Для человека, который хочет купить квартиру на Krisha.kz, мы пишем аналитические статьи, инструкции, гиды по ипотекам; предоставляем поиск по карте и по разным параметрам, подписку на поиск, чтобы получать уведомления о новых объявлениях, возможность создать избранное, огромную базу объявлений на выбор и, наконец, прямой контакт с продавцом жилья.

Ежегодно миллионы казахстанцев благодаря нашим продуктам заключают сделки с недвижимостью и авто без лишней волокиты. Мы пришли к невероятным результатам спустя многие годы упорной и преданной работы. А все потому, что мы строим бизнес по лучшей модели, принятой IT-компаниями во всем мире – вокруг людей и решения их задач.

1. Создаем удобные продукты через работу с пользователями и данными

Полностью став в 2015 году IT-компанией, мы работали над тем, чтобы наши IT-продукты были удобными, понятными, безопасными и эффективными. В 2013 году вышло мобильное приложение Kolesa.kz, а в 2015-м – Krisha.kz. Тогда казахстанский рынок не верил в историю с приложениями и не торопился в них вкладываться. И в тот момент мы скорее конкурировали с веб-сайтами, форумами и сайтами объявлений, такими как "Центр Тяжести", "Из рук в руки" и OLX.

С 2017 года компания перешла на data-driven-подход – мы начали инвестировать в big data наших продуктов, изучать пользователей и рынок. Зачем? Если потенциальные клиенты уходят к конкурентам, значит, наши продукты не дают ценности в полной мере.

У клиентов всегда есть выбор. Они выбирают нас, потому что благодаря данным мы видим наши слабые места и итеративно работаем над тем, чтобы предоставить лучший функционал, сервис и в кратчайшие сроки устранить все недочеты.

Например, в 2024 году мы внедрили дорогостоящую технологию подмены номеров или "защитные" номера. При подаче объявления пользователь ставит галочку, чтобы его настоящий номер не видели – его данные не смогут украсть, не напишут в другой мессенджер.

1% от ежемесячной выручки с продвижения объявлений мы тратим на эту технологию. Снизили спам мошеннического характера на 52% и уберегли пользователей от сотен мошеннических звонков.
Чтобы выявить мошенников, мы создали колл-центр, который в месяц делает 500 тыс. звонков по объявлениям и проверяет их.

2. Регулярные запуски новых проектов и бизнес-моделей

С 2018 года мы запустили несколько крутых проектов, а какие-то пришлось закрыть. Мы вышли на рынок Узбекистана с Avtoelon.uz, развивали Market.kz, который в 2022 году стал "Kaspi Объявлениями". Внутри самих продуктов ежегодно запускались и развивались отдельные разделы и бизнесы: "Новостройки", "Новые авто", "Маркетплейс запчастей", "Крыша Агенты", "Проверенные авто". Многие из этих разделов были запущены в результате многочисленных исследований и по запросу наших клиентов. Например, просили сделать раздел "Новые авто" с каталогом и отзывами, потому что клиентам было удобно все смотреть в Kolesa.kz. Каждая такая бизнес-модель требует больших инвестиций и отдачи всей команды. Культура хакатонов драйвит команды и подталкивает находить интересные решения. А стартаперский дух компании и в 2024 году помогает за два-три месяца создавать MVP (minimum viable product), запускать и тестировать его.

Как одна миссия "помогать людям продавать и покупать" влияет на рынок Казахстана и развивает его, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:15

Фото: Kolesa Group

3. Больше ценности через платные услуги

Ценность наших продуктов – безопасный и эффективный контакт продавца и покупателя. Как только аудитория перевалила за 2 млн пользователей, нашим продуктам стало сложнее доносить эту ценность. Тогда при поиске машины человеку выдавалось до 1 тыс. объявлений, которые конкурировали друг с другом за внимание. А как помочь людям, которым нужно быстрее продать? Предлагаем продвижение с большим охватом – рекламу.

В бизнес-сегменте классифайдов это распространенная практика. Например, в американском Zillow нет бесплатных услуг, на немецком Mobile.de цена размещения одного объявления начинается от 69 евро в месяц. Если хочешь продать квартиру, можно это сделать в Instagram, однако там дорогое продвижение.

Самое первое платное продвижение появилось еще в газетах – люди выделяли свои объявления. Эта практика перекочевала и в IT-продукты. С платными услугами начали активно работать еще с 2017 года, ведь количество и запросы клиентов растут с каждым годом. Растет и разнообразие мошеннических схем, с которыми мы неустанно боремся, в том числе с помощью платных услуг. Мы делаем так, чтобы мошенничество становилось невыгодным и опасным, ведь нужно оставлять цифровой банковский след. В Kolesa.kz после введения платной подачи количество жалоб на них уменьшилось на 58%, потому что объявления публикуют реальные пользователи. По просьбе клиентов Krisha.kz, у которых мошенники уводили контакты и объявления, запустили проверку документов квартир в аренде, затем ввели и платную подачу. В августе 2024 года 83/100 клиентов, которые продают/сдают в аренду на Krisha.kz, оценивали наш сервис на 5/5 (NPS 72). Постоянный анализ и последующее соответствие требованиям клиентов – бесконечный и дорогой процесс, который мы называем совершенствованием клиентского опыта.

4. Постоянное внедрение новых технологий

Искусственный интеллект (ИИ) мы стали внедрять до того, как это стало мировым трендом. В 2018 году появился наш первый "робот" – модели на базе машинного обучения (ML), которые проверяли объявления: сначала текст, затем и фотографии. Ежегодно поток объявлений растет, и силами 39 сотрудников и одного ИИ мы проверяем 83 тыс. объявлений ежедневно. Модели быстрее и точнее определяют запрещенные слова и фотографии в объявлениях.

В 2022-м мы разработали ML-модель, которая находила дубликаты фотографий, ранее замеченных в мошеннических махинациях. Мы не могли найти аналоги такого сервиса, поэтому вложились в железо и длительную разработку сервиса.

Из последних релизов на базе big data и ML, которые мы сделали по запросам пользователей: в 2024 году в Kolesa.kz мы переделали главный экран и внедрили рекомендательную систему, которая сделала поиск машин еще удобнее.

Разработали функционал "Оценка недвижимости" – это одна из самых популярных среди клиентов возможностей Krisha.kz. Все нововведения создаются командой экспертов в своем деле, которые не только строят крутые продукты, но и успевают заниматься образовательными проектами, выступать на конференциях, писать статьи и помогать IT-рынку Казахстана развиваться.

В сентябре 2024 года компания отметила 28-й день рождения. Все годы, несмотря на различные вызовы и конкуренцию, мы придерживаемся миссии – делаем качественные и любимые казахстанцами IT-продукты, которые ежедневно помогают продавать и покупать в сферах недвижимости и авто.

Как одна миссия "помогать людям продавать и покупать" влияет на рынок Казахстана и развивает его, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:15

Фото: Kolesa Group

Партнерский материал

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