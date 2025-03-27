Как перевод часов на летнее время влияет на здоровье людей

Каждую весну миллионы людей сталкиваются с переходом на летнее время. Сдвиг всего на час вроде бы мелочь, однако ученые уверены, что это вмешательство в биологические ритмы может нести серьезные последствия для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованиям, после перевода стрелок количество ДТП возрастает на 6%, а риск сердечных приступов – на 24%. Ученые Института им. Макса Планка уверены: сезонные изменения времени вредны, и их нужно отменить.

Внутри каждого человека есть биологические часы, которые регулируют сон, пищеварение, уровень энергии и работу сердца. Главный "хронометр" организма – супрахиазматическое ядро (СХЯ), расположенное в мозге. Оно получает сигналы от глаз и корректирует внутреннее время в зависимости от солнечного света, пишет "Наука".

Но СХЯ – не единственные внутренние часы. У каждого органа есть свои ритмы. Например, сердце эффективнее перекачивает кровь в определенные часы, а печень и поджелудочная железа синхронизируют обмен веществ. Если эти ритмы сбиваются, организм испытывает стресс.

Наши биологические часы ориентированы на солнечный свет, а не на официальное время. Когда из-за перевода часов приходится вставать раньше, тело остается в "старом режиме", что вызывает эффект социального джетлага – состояния, похожего на смену часовых поясов. На адаптацию может уйти от одного до четырех дней.

Исследования подтвердили: если организм регулярно подвергать стрессу смены времени, это ведет к увеличению размеров сердца, воспалениям, скачкам сахара в крови и набору веса.

Кто страдает больше всего?

Особенно тяжело переносят смену времени люди с нарушениями сна, депрессией, болезнью Паркинсона и деменцией. Их организму сложнее подстроиться под новый ритм.

Этот сдвиг особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первые дни после перевода часов фиксируется резкий рост числа инфарктов и инсультов. Это связано с тем, что ранние утренние часы – критический период для работы сердца.

"К нам часто приходят люди, которые хотят легко засыпать и просыпаться полными энергии. Но если вы ложитесь спать в три часа ночи, а затем пытаетесь резко перестроить режим – это не сработает", – объясняет невролог Маттиас Кноп.

Ученые считают, что смена времени – это искусственная проблема, которую можно решить, просто отказавшись от нее.

"Этот сдвиг – стресс для организма, и он совершенно не нужен", – говорит хронобиолог Питерьян Дирикс. По его мнению, лучшим решением было бы закрепить стандартное зимнее время на весь год.

Пока вопрос об отмене перевода стрелок остается открытым, специалисты советуют не перегружать организм в этот период: избегать стимуляторов, соблюдать режим сна и давать себе время на адаптацию.

1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Некоторые домыслы о влиянии этого события на самочувствие казахстанцев прокомментировал проректор по науке КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Ильдар Фахрадиев.