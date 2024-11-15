От качества до маркировки: почему важно соответствовать стандартам безопасности

В мире с бесконечным потоком товаров и продуктов, вопрос безопасности потребления остается критически важным для каждого. Особенно актуально это в Казахстане, где значительная доля продуктов поступает от зарубежных производителей.

Обеспечение безопасности продуктов питания для своих граждан – важнейшая обязанность государства, и общественные организации играют здесь не последнюю роль, помогая потребителям ориентироваться в выборе качественных товаров.

Одним из таких проектов стала покупка, методом тайного покупателя, товаров народного потребления и их исследование, проведенные ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") в 2024 году.

В рамках этой инициативы представители организации в октябре 2024 года закупили ряд продуктов в одной из торговых точек Атырау: российский майонезный соус "Золотой оливковый" (25% МДЖ), спред растительно-жировой "Традиционный" (72,5% МДЖ), плавленый сыр "Виола. Сливочный" (50% МДЖ в сухом веществе) и ультрапастеризованный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира (3,2% МДЖ) под казахстанским брендом "Родное".

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Весь ассортимент был направлен на комплексную проверку в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Атырауской области. Экспертиза подтвердила, что все продукты соответствуют микробиологическим стандартам и являются безопасными для потребления.

Но, как это нередко бывает, без замечаний не обошлось – все российские товары не имели маркировки на казахском языке, а молокосодержащий продукт оказался несоответствующим требованиям по органолептическим характеристикам для молока, исследования показали, что при кипячении жидкость свернулась, цвет и запах изменились.

Фото: Жанна Биятан

Многие думают, что маркировка – это просто очередная бумажка на упаковке. Но на самом деле она предоставляет важную информацию о продукте: его составе, сроке годности, условиях хранения. Закон РК "О языках в РК" обязывает производителей/импортеров продукции указывать информацию на казахском и русском языках, чтобы каждый покупатель мог без проблем понять, что он покупает.

"Импортеры должны внимательно относиться к маркировке. Это не только требование закона, но и возможность укрепить доверие к своему товару. У покупателей должен быть доступ к полной информации о продукте, чтобы они могли спокойно его употреблять". Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО по ЗПП"

Как выбрать безопасный продукт

Когда вы находитесь в магазине, будьте внимательны. Не стоит пренебрегать маркировкой, ведь это ваша защита. Обратите внимание на следующие моменты:

Проверяйте маркировку – она должна быть на двух языках и содержать знак ЕАС. Если информации нет или она неполная, задумайтесь, стоит ли брать этот товар.

Смотрите на состав и срок годности – это не просто формальности. Состав должен быть понятен, а срок годности – актуален. Если у вас возникли сомнения, лучше отложите продукт в сторону.

Не покупайте по привычке – следите за тем, что попадает в вашу корзину. Здоровье ваших близких важнее, чем сэкономленные деньги на недорогом, но не проверенном товаре.

Зачем производителям заботиться о безопасности

Предприниматели и импортеры играют ключевую роль в обеспечении безопасности товаров. Они обязаны следить за тем, чтобы каждый продукт соответствовал требованиям, и адаптировать его под казахстанские стандарты. К тому же, обеспечивая корректную маркировку, бизнес не только выполняет требования закона, но и создает доверие потребителей. Необходимо помнить, что экономика завтрашнего дня строится сегодня, и залогом устойчивости является забота о каждом, кто приобретает ваш продукт. Если вы будете следить за маркировкой и соответствием товаров требованиям, это не только повысит доверие к вашему бренду, но и поможет избежать штрафных санкций и проблем с контролирующими органами.

Времена, когда можно было бездумно выбирать продукты, давно прошли. Мы живем в быстро меняющемся мире, где информация и качество имеют значение. Ваша внимательность при покупке может защитить здоровье вас и ваших близких. Не забывайте: качество продукта – это не только его вкус, но и то, насколько хорошо он соответствует всем стандартам безопасности.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, напоминает, что, уделяя внимание соблюдению требований законодательства страны и проводя регулярные проверки сегодня, мы создаем более безопасные условия для потребителей завтрашнего дня, и способствуем развитию цивилизованного рынка в Казахстане.

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