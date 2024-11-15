Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

От качества до маркировки: почему важно соответствовать стандартам безопасности

Яйца, магазин, супермаркет, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:49 Фото: Zakon.kz
В мире с бесконечным потоком товаров и продуктов, вопрос безопасности потребления остается критически важным для каждого. Особенно актуально это в Казахстане, где значительная доля продуктов поступает от зарубежных производителей.

Обеспечение безопасности продуктов питания для своих граждан – важнейшая обязанность государства, и общественные организации играют здесь не последнюю роль, помогая потребителям ориентироваться в выборе качественных товаров.

Одним из таких проектов стала покупка, методом тайного покупателя, товаров народного потребления и их исследование, проведенные ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") в 2024 году.

В рамках этой инициативы представители организации в октябре 2024 года закупили ряд продуктов в одной из торговых точек Атырау: российский майонезный соус "Золотой оливковый" (25% МДЖ), спред растительно-жировой "Традиционный" (72,5% МДЖ), плавленый сыр "Виола. Сливочный" (50% МДЖ в сухом веществе) и ультрапастеризованный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира (3,2% МДЖ) под казахстанским брендом "Родное".

майонез, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:49

Фото: Жанна Биятан

масло, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:49

Фото: Жанна Биятан

сыр, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:49

Фото: Жанна Биятан

Весь ассортимент был направлен на комплексную проверку в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Атырауской области. Экспертиза подтвердила, что все продукты соответствуют микробиологическим стандартам и являются безопасными для потребления.

Но, как это нередко бывает, без замечаний не обошлось – все российские товары не имели маркировки на казахском языке, а молокосодержащий продукт оказался несоответствующим требованиям по органолептическим характеристикам для молока, исследования показали, что при кипячении жидкость свернулась, цвет и запах изменились.

молоко, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:49

Фото: Жанна Биятан

Многие думают, что маркировка – это просто очередная бумажка на упаковке. Но на самом деле она предоставляет важную информацию о продукте: его составе, сроке годности, условиях хранения. Закон РК "О языках в РК" обязывает производителей/импортеров продукции указывать информацию на казахском и русском языках, чтобы каждый покупатель мог без проблем понять, что он покупает.

"Импортеры должны внимательно относиться к маркировке. Это не только требование закона, но и возможность укрепить доверие к своему товару. У покупателей должен быть доступ к полной информации о продукте, чтобы они могли спокойно его употреблять".Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО по ЗПП"

Как выбрать безопасный продукт

Когда вы находитесь в магазине, будьте внимательны. Не стоит пренебрегать маркировкой, ведь это ваша защита. Обратите внимание на следующие моменты:

  • Проверяйте маркировку – она должна быть на двух языках и содержать знак ЕАС. Если информации нет или она неполная, задумайтесь, стоит ли брать этот товар.
  • Смотрите на состав и срок годности – это не просто формальности. Состав должен быть понятен, а срок годности – актуален. Если у вас возникли сомнения, лучше отложите продукт в сторону.
  • Не покупайте по привычке – следите за тем, что попадает в вашу корзину. Здоровье ваших близких важнее, чем сэкономленные деньги на недорогом, но не проверенном товаре.

Зачем производителям заботиться о безопасности

Предприниматели и импортеры играют ключевую роль в обеспечении безопасности товаров. Они обязаны следить за тем, чтобы каждый продукт соответствовал требованиям, и адаптировать его под казахстанские стандарты. К тому же, обеспечивая корректную маркировку, бизнес не только выполняет требования закона, но и создает доверие потребителей. Необходимо помнить, что экономика завтрашнего дня строится сегодня, и залогом устойчивости является забота о каждом, кто приобретает ваш продукт. Если вы будете следить за маркировкой и соответствием товаров требованиям, это не только повысит доверие к вашему бренду, но и поможет избежать штрафных санкций и проблем с контролирующими органами.

Времена, когда можно было бездумно выбирать продукты, давно прошли. Мы живем в быстро меняющемся мире, где информация и качество имеют значение. Ваша внимательность при покупке может защитить здоровье вас и ваших близких. Не забывайте: качество продукта – это не только его вкус, но и то, насколько хорошо он соответствует всем стандартам безопасности.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, напоминает, что, уделяя внимание соблюдению требований законодательства страны и проводя регулярные проверки сегодня, мы создаем более безопасные условия для потребителей завтрашнего дня, и способствуем развитию цивилизованного рынка в Казахстане.

При возникновении вопросов по данному обзору, обращайтесь через Instagram OZPP.KZ, либо по телефону 87054222739.

Читайте также

Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
Защита прав потребителей: итоги исследований продуктов и товаров в Алматы
Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
Качество и честность на полке: итоги осенних закупок
Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
Маркировка товаров: как потребителям защитить свои права
Анастасия Московчук
Атырауская область Казахстан 2024 год Еда Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: