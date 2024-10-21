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В Алматы открылась выставка афганских товаров

В Алматы открылась выставка афганских товаров, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 09:07 Фото: Telegram/sauda_inform
Уникальные ковры ручной работы, свежие фрукты и овощи, орехи, шафрановый чай, антиквариат, строительные материалы, драгоценные камни, кондитерские изделия и многие другие традиционные афганские товары представлены в выставочном комплексе "Атакент-Экспо", сообщает Zakon.kz.

Это вторая по счету выставка традиционной афганской продукции в Казахстане, организуемая при поддержке Министерства торговли и интеграции и Центра развития торговой политики. В открытии мероприятия приняли участие зампремьера Серик Жумангарин и министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.

Масштаб организованной в Алматы выставки в два раза превышает проведенную в 2023 году в Астане: на площади в 1024 кв. м выставочного комплекса "Атакент-Экспо" представлены товары более 80 афганских компаний и свыше 150 представителей афганского бизнес-сообщества.

"Казахстан рассматривает Афганистан как важного и неотъемлемого партнера в Южной и Центральной Азии. Несмотря на общемировые кризисы, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами продолжает развиваться. Казахстан не только продвигает свою продукцию на афганский рынок, но и способствует выходу афганских товаров на казахстанский", – отметил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.

На выставке были представлены уникальные коллекции национальных ювелирных украшений, медных кувшинов и антиквариата, а также уникальные изделия ручной работы, созданные из натурального сырья.

Для работы на выставке в Алматы приехали 12 талантливых женщин. Их handmade товары пользуются высоким спросом как в Афганистане, так и за его пределами. Изделия афганских мастериц находят признание в Германии, Франции и Америке, где уже существуют представительства, занимающиеся продвижением их продукции.

Выставка традиционных афганских товаров в Алматы пройдет с 20 по 22 октября 2024 года. 22 октября в Алматы состоится Казахстанско-Афганский бизнес-форум, в рамках которого участники обсудят новые возможности сотрудничества на B2B встречах.

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