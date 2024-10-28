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Бич-пакет нашего времени: какие угрозы скрывают популярные марки лапши

Бич-пакет нашего времени: какие угрозы скрывают популярные марки лапши, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:43 Фото: unsplash
Еда быстрого приготовления или лапша, – так в простонародье уничижительно именуют "бич-пакет" или столь полюбившийся многим брекет с приправами. Макаронная красавица в короткие сроки заняла свою нишу на рынках стран СНГ.

Но стоит ли доверять или все же необходимо проверять производителей лапши в Казахстане?

Благодаря низкой стоимости этот спресованный куб из макарон пробрался на прилавки всех магазинов и супермаркетов. В 90-е этот продукт был настолько дешевым, что его могли позволить даже те, кто причислял себя к массе людей с самыми низкими доходами. Отсюда и пошло название "бич-пакет".

Сушенные или обжаренные в масле макаронные изделия были предназначены для замачивания в кипятке. И вуаля, через пару-тройку минут перед вами весьма готовый съестный обед.

В Японии Момофуку Андо из компании Nissin Foods впервые выпустил лапшу быстрого приготовления в 1958 году под торговой маркой Chikin Ramen. В 1971 году компания Nissin уже изобрела первую лапшу в чашке Cup Noodles.

Сегодня это изделие получило широкую популярность и изготавливается во всем мире под разными торговыми марками и соусами.

Об опасностях, которые подстерегают любителей быстрой лапши, расскажет эксперт общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан:

"Особую опасность в ее составе может вызвать смесь приправ и содержание вредных солей натрия. Да и для нас, экспертов, упаковка и маркировка играют немаловажную роль. К примеру, для исследований был взят образец лапши быстрого приготовления без названия. Сама по себе упаковка уже была без указания информации на государственном и русском языках. В своем протоколе "Национальный центр экспертизы по области Улытау" это нарушение сразу отметил. Помимо этого, не были указаны номер партии и дата выработки. Как считаете, такая лапша опасна для здоровья?!"

По словам Жанны, Законом РК "О защите прав потребителей" предусмотрено, что все сведения должны быть нанесены как на русском, так и на государственном языках.

Навешали лапши

И снова в поле зрения объективов общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" попала лапша быстрого приготовления.

Этот полуфабрикат стал изюминкой для тех, кто хочет быстро и недорого утолить голод. Обо всех подробностях расскажет эксперт общественной организации Жанна Биятан:

"Методом "тайного покупателя" была приобретена лапша "Hot Chiken Flavor Ramen", образцы которой мы сдали в Национальный центр экспертизы по области Улытау. Результаты исследований, мягко говоря, огорчили".
Бич-пакет нашего времени: какие угрозы скрывают популярные марки лапши, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:43

Фото: Жанна Биятан

Как отмечает общественный эксперт, все дело в самих макаронных изделиях. А если быть точнее, то в маркировке товара.

"Согласно Закону РК "О защите прав потребителей РК" (пункт 7 статьи 25), вся информация должна быть указана как на государственном, так и на русском языках. Этого мы, к сожалению, не видим на данной продукции. Более того, номер партии не указан".Жанна Биятан

Эти и другие нарушения очень типичны для некоторых производителей макаронных изделий. Чтобы уберечь себя и свою семью от злокачественных и несоответствующих регламентам ЕАЭС продуктам, эксперт советует внимательно обращать внимание на:

  1. Наименование пищевой продукции, состав пищевой продукции;
  2. Количество пищевой продукции;
  3. Дату изготовления пищевой продукции;
  4. Срок годности пищевой продукции;
  5. Условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
  6. Наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя и отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя пищевой продукции;
  7. Рекомендации и (или) ограничения по использованию;
  8. Показатели пищевой ценности продукции;
  9. Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО);
  10. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС.

Информация должна быть нанесена на русском и на государственном языке.

Справка для читателей:

Макаронные изделия – пищевая продукция различной формы из подсушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды. Обычно макароны и лапша изготавливаются промышленным путем. В обиходе макаронные изделия часто сокращенно называют макаронами (простонародное и служит для обозначения отдельного вида макаронных изделий).

В ряде некоторых стран установлены пищевая ценность макаронных изделий. К примеру, в 100 гр. не приготовленных изделий должно содержаться от 10,4 до 11,8 гр. белка (в соевых – 14,3 гр.), от 1,1 до 1,8 гр. жиров (в молочных – 2,9 гр.), от 64,5 до 71,5 гр. углеводов. Энергетическая ценность – от 327 до 344 ккал.

По словам Жанны, Законом РК "О защите прав потребителей" предусмотрено, что все сведения должны быть нанесены как на русском, так и на государственном языках.

Лапшу быстрого приготовления многие ценят, прежде всего, за свой пикантный вкус и легкое приготовление. Как отмечает эксперт, избыток солей натрия, консервантов и других химических веществ ставит это мучное изделие вровень с вредным фастфудом. Каждодневное употребление лапши быстрого приготовления может снизить иммунитет, повысить кровяное давление и порой даже привести к обострению болезней сердца и желудочно-кишечного тракта.

"И напоследок, лапша содержит вредные вкусовые ароматизаторы и консерванты. Для усиления вкусовых ощущений, и с целью увеличения срока годности изделия в лапшу добавляют третичный бутилгидрохинон (TBHQ) и бутилированный гидроксианизол (BHA). При длительном контакте эти вещества губительны для организма".Жанна Биятан

Совет от экспертов: если вы заядлый любитель лапши быстрого приготовления, то используйте в качестве добавления овощи и вареные яйца. От приправ стоит либо отказаться, либо уменьшить порции лапши. Эксперт советует во избежание различных спорных и сомнительных ситуаций с пищевыми продуктами обращать внимание на этикетку товара, а также на данные производителя.

Данная информация носит рекомендательный характер и не является рекламой. Все сведения о результатах исследований распространяются с согласия общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Отметим, что при возникновении вопросов по данному факту, вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ либо по телефону 8 705 422-27-39.

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