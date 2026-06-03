Карачаганак: Запуск обратной закачки сернистого газа на ПРК-1Б

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) сообщает о безопасном запуске обратной закачки газа в рамках проекта ПРК-1Б.

Этот ключевой этап был безопасно достигнут с опережением графика: в ходе работ было отработано свыше 7 миллионов человеко‑часов, из которых 5,5 миллионов человеко-часов – без происшествий с потерей рабочего времени. Это достижение способствует поддержанию устойчивой добычи на одном из крупнейших нефтегазовых месторождений страны.

Этот результат подтверждает неизменную приверженность КПО принципа безопасной, ответственной и эффективной эксплуатации Карачаганакского месторождения. Ожидается, что новый компрессор позволит значительно увеличить совокупные мощности КПО по подготовке газа, а также объемы обратной закачки газа, обеспечивая поддержку пластового давления и продление плато добычи жидких углеводородов.

Проект успешно реализовывался, несмотря на внешние вызовы, включая геополитическую напряженность в мире, логистические ограничения и сбои в организации поставок, в очередной раз доказывая способность КПО выполнять масштабные проекты и устойчивость при работе в сложных условиях.

КПО продолжает уделять приоритетное внимание развитию местного содержания, поддержке местных сообществ и вкладу в устойчивый экономический рост. На сегодняшний день доля местного содержания в проекте ПРК-1Б достигла 39%, уверенно приближаясь к целевому уровню 45%. На этапе строительства проект обеспечил занятость более чем 2 000 местных работников и, как ожидается, продолжит поддерживать создание рабочих мест в период эксплуатации.

Данное достижение способствует выполнению целей Правительства Республики Казахстан в области устойчивого развития энергетического сектора и укрепляет позицию Карачаганакского месторождения как стратегического актива национальной энергетической системы. С момента начала разработки месторождения Карачаганак обеспечил значительный вклад в государственный бюджет за счет налогов и иных обязательных платежей. Успешная реализация проекта ПРК-1Б является важным этапом дальнейшего развития месторождения, обеспечивая долгосрочную стабильность добычи, экономический рост и развитие региона.

"Достижение этапа закачки газа с опережением графика при высоких показателях в области промышленной безопасности отражает самоотдачу, профессионализм и эффективное взаимодействие всех задействованных команд. Этот проект играет ключевую роль в поддержании уровня добычи и создании долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон", - отметил генеральный директор КПО Марко Марсили.