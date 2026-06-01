#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Пресс-релизы

Детям Алматы подарили театрализованный праздник "Ура! Каникулы! Театр!"

детский праздник в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 13:23 Фото: театр имени Н. Сац
1 июня в Family Park легендарный Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац совместно с акиматом Ауэзовского района Алматы подарил зрителям яркий театрализованный праздник "Ура! Каникулы! Театр!", посвященный Международному дню защиты детей.

Праздничная программа объединила на одной сцене артистов театра, студентов специального курса Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и учащихся детской театральной студии "Sats ComUnity".

С первых минут площадка наполнилась детским смехом, музыкой, яркими эмоциями и атмосферой настоящего театрального праздника. Герои любимых историй – Незнайка, Пончик, Сиропчик, Гусля, Шпунтик и Винтик – вместе с юными зрителями отправились в увлекательное путешествие в страну знаний, где буквы оживали, задачи превращались в веселые испытания, а учеба становилась захватывающим приключением.

детский праздник в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 13:23

Фото: театр имени Н. Сац

Дети с восторгом участвовали в играх, конкурсах, интерактивных заданиях, танцевали, пели и становились полноправными участниками театрального действия.

В День защиты детей главный детский театр страны вновь напомнил о самом главном – о том, как важно сохранять в мире добро, мечту, сострадание и веру в чудо. И пока звучит детский смех, пока дети смотрят на сцену с восхищением и открытым сердцем – театр живет, вдохновляет и дарит надежду.

детский праздник в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 13:23

Фото: театр имени Н. Сац

"Театр имени Наталии Сац от всей души поздравляет с Международным днем защиты детей наших самых главных зрителей! Именно ради ваших улыбок, смеха, удивленных глаз и счастливых эмоций живет и творит наш театр. Вы – наше главное вдохновение. И пусть ваше детство будет наполнено радостью, мечтами, добрыми сказками, верными друзьями и настоящими чудесами. Пусть рядом всегда будут любовь, забота и люди, которые верят и поддерживают. Қымбатты көрермендеріміз, мерекелеріңіз құтты болсын!" – обратились в театре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Театр имени Сац в Алматы показал благотворительный спектакль
15:52, 01 июня 2023
Театр имени Сац в Алматы показал благотворительный спектакль
спектакль, театр, Алматы
17:09, 20 мая 2025
Легендарный детский театр имени Н. Сац представил спектакль на сцене Дворца школьников
постановка
14:43, 21 марта 2024
Алматинский театр провел масштабную акцию для детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Определились соперники Казахстана по группе на чемпионате мира по хоккею 2027 года
13:56, Сегодня
Определились соперники Казахстана по группе на чемпионате мира по хоккею 2027 года
Прогноз матча РК - Армения
13:51, Сегодня
Российский портал дал прогноз на исход футбольного матча Армения - Казахстан
Владимир Маркелов
13:28, Сегодня
Трёхкратный чемпион Казахстана ХК "Арлан" объявил главного тренера
Абраев остается в &quot;Астане&quot; и не перейдет в &quot;Брюгге&quot;
12:52, Сегодня
Источник не подтвердил интерес к таланту из Казахстана Абраеву со стороны "Брюгге"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: