Детям Алматы подарили театрализованный праздник "Ура! Каникулы! Театр!"
Праздничная программа объединила на одной сцене артистов театра, студентов специального курса Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и учащихся детской театральной студии "Sats ComUnity".
С первых минут площадка наполнилась детским смехом, музыкой, яркими эмоциями и атмосферой настоящего театрального праздника. Герои любимых историй – Незнайка, Пончик, Сиропчик, Гусля, Шпунтик и Винтик – вместе с юными зрителями отправились в увлекательное путешествие в страну знаний, где буквы оживали, задачи превращались в веселые испытания, а учеба становилась захватывающим приключением.
Дети с восторгом участвовали в играх, конкурсах, интерактивных заданиях, танцевали, пели и становились полноправными участниками театрального действия.
В День защиты детей главный детский театр страны вновь напомнил о самом главном – о том, как важно сохранять в мире добро, мечту, сострадание и веру в чудо. И пока звучит детский смех, пока дети смотрят на сцену с восхищением и открытым сердцем – театр живет, вдохновляет и дарит надежду.
"Театр имени Наталии Сац от всей души поздравляет с Международным днем защиты детей наших самых главных зрителей! Именно ради ваших улыбок, смеха, удивленных глаз и счастливых эмоций живет и творит наш театр. Вы – наше главное вдохновение. И пусть ваше детство будет наполнено радостью, мечтами, добрыми сказками, верными друзьями и настоящими чудесами. Пусть рядом всегда будут любовь, забота и люди, которые верят и поддерживают. Қымбатты көрермендеріміз, мерекелеріңіз құтты болсын!" – обратились в театре.