Детям Алматы подарили театрализованный праздник "Ура! Каникулы! Театр!"

1 июня в Family Park легендарный Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац совместно с акиматом Ауэзовского района Алматы подарил зрителям яркий театрализованный праздник "Ура! Каникулы! Театр!", посвященный Международному дню защиты детей.

Праздничная программа объединила на одной сцене артистов театра, студентов специального курса Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и учащихся детской театральной студии "Sats ComUnity".

С первых минут площадка наполнилась детским смехом, музыкой, яркими эмоциями и атмосферой настоящего театрального праздника. Герои любимых историй – Незнайка, Пончик, Сиропчик, Гусля, Шпунтик и Винтик – вместе с юными зрителями отправились в увлекательное путешествие в страну знаний, где буквы оживали, задачи превращались в веселые испытания, а учеба становилась захватывающим приключением.

Фото: театр имени Н. Сац

Дети с восторгом участвовали в играх, конкурсах, интерактивных заданиях, танцевали, пели и становились полноправными участниками театрального действия.

В День защиты детей главный детский театр страны вновь напомнил о самом главном – о том, как важно сохранять в мире добро, мечту, сострадание и веру в чудо. И пока звучит детский смех, пока дети смотрят на сцену с восхищением и открытым сердцем – театр живет, вдохновляет и дарит надежду.

"Театр имени Наталии Сац от всей души поздравляет с Международным днем защиты детей наших самых главных зрителей! Именно ради ваших улыбок, смеха, удивленных глаз и счастливых эмоций живет и творит наш театр. Вы – наше главное вдохновение. И пусть ваше детство будет наполнено радостью, мечтами, добрыми сказками, верными друзьями и настоящими чудесами. Пусть рядом всегда будут любовь, забота и люди, которые верят и поддерживают. Қымбатты көрермендеріміз, мерекелеріңіз құтты болсын!" – обратились в театре.