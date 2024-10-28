Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как выбрать безопасный фруктовый чай

Как выбрать безопасный фруктовый чай, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:54 Фото: unsplash
Под занавес уходящего лета приходят осенние погожие деньки, а вместе с ними и череда вечеров за кружечкой ароматного чая. Однако осенний пейзаж бывает по-особенному суров на подобного рода чайные напитки.

Фруктовые чаи бывают разные, но, несомненно, все они оказывают положительный эффект не только на нервную, иммунную и сердечно-сосудистую системы, но и на желудочно-кишечный тракт.

Это и понятно, ведь в нем содежится больше витаминов, а кофеина меньше. В состав таких напитков входит фруктоза, которая помогает организму легче и продуктивнее усваивать нужные микроэлементы. Как советуют эксперты, людям, страдающим инсулинорезистентностью, фруктовый чай поможет снижать уровень сахара в крови.

Как правильно выбрать чайный напиток, советуют эксперт общественной организации "Мангистауской организации по защите прав потребителей" Жанна Биятан и аккредитованный "Национальный центр экспертизы по области Улытау" на основе образца фруктового чая "Осенний пейзаж" производства ИП Валиев (Россия).

"Чайные" вечера: как выбрать безопасный фруктовый чай, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:54

Фото: Жанна Биятан

На пачке упаковки "Осеннего пейзажа" имелась информация на русском языке, однако аналогичных сведений на государственном языке – не было.

По информации наших экспертов, это нарушение весьма серьезное. Согласно Закону РК "О защите прав потребителей РК" (пункт 7 статьи 25), вся информация должна быть указана как на государственном, так и на русском языках. Этого мы, к сожалению, не видим на данной продукции.

Эти и другие нарушения очень типичны для некоторых производителей. Чтобы потребителям уберечь себя и свою семью от злокачественных и несоответствующих регламентам производства продуктам, эксперт советует внимательно обращать внимание на:

  1. Наименование пищевой продукции, состав пищевой продукции;
  2. Количество пищевой продукции;
  3. Дату изготовления пищевой продукции;
  4. Срок годности пищевой продукции;
  5. Условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
  6. Наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя и отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя пищевой продукции;
  7. Рекомендации и (или) ограничения по использованию;
  8. Показатели пищевой ценности продукции;
  9. Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО);
  10. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС.

Информация должна быть нанесена на русском и на государственном языке (статья 25 Технического регламента Таможенного союза).

Справка для читателей:

Фруктовый чай – это смесь сушеных нарезанных фруктов с черным или зеленым чаем. Любые плоды фруктов сперва нарезают и высушивают, а затем смешивают. Этот витаминный коктейль не только полезен, но и доступен многим. В качестве добавки к фруктовым чаям часто используются яблоки, клубнику, цукаты.

Как показывает практика, необходимо исключить употребление классических сортов чая на ночь. Лучшей заменой послужат фруктовые и травяные чаи. Поскольку они содержат в своем составе меньше кофеина и стимулирующих веществ, что значительно улучшает сон и способствует расслаблению.

Не забываем также и про то, что фруктовые чаи помогают улучшить иммунитет, подходят всем и обладают мочегонным свойством. Но, к сожалению, увлекаться ими тоже не стоит, поскольку чрезмерное злоупотребление может вызвать повреждение зубной эмали.

Эксперт Жанна Биятан касательно безопасного употребления фруктового чая советует:

"Во-первых, изучите состав фруктового чая. Во-вторых, не пейте этот напиток натощак. В-третьих, не запивайте лекарства этим напитком. В-четвертых, исключите употребление вчерашнего чая. И напоследок, не пейте слишком горячий чай и приобретайте фруктовые чаи высокого качества".

Данная информация носит рекомендательный характер и не является рекламой. Все сведения о результатах исследований распространяются с согласия общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Отметим, что при возникновении вопросов по данному факту, вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ либо по телефону 8 705 4222739.

Читайте также

Бич-пакет нашего времени: какие угрозы скрывают популярные марки лапши
Бич-пакет нашего времени: какие угрозы скрывают популярные марки лапши
Динара Халдарова
Улытауская область 2024 год Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: