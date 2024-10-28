Как выбрать безопасный фруктовый чай

Под занавес уходящего лета приходят осенние погожие деньки, а вместе с ними и череда вечеров за кружечкой ароматного чая. Однако осенний пейзаж бывает по-особенному суров на подобного рода чайные напитки.

Фруктовые чаи бывают разные, но, несомненно, все они оказывают положительный эффект не только на нервную, иммунную и сердечно-сосудистую системы, но и на желудочно-кишечный тракт.

Это и понятно, ведь в нем содежится больше витаминов, а кофеина меньше. В состав таких напитков входит фруктоза, которая помогает организму легче и продуктивнее усваивать нужные микроэлементы. Как советуют эксперты, людям, страдающим инсулинорезистентностью, фруктовый чай поможет снижать уровень сахара в крови.

Как правильно выбрать чайный напиток, советуют эксперт общественной организации "Мангистауской организации по защите прав потребителей" Жанна Биятан и аккредитованный "Национальный центр экспертизы по области Улытау" на основе образца фруктового чая "Осенний пейзаж" производства ИП Валиев (Россия).

Фото: Жанна Биятан

На пачке упаковки "Осеннего пейзажа" имелась информация на русском языке, однако аналогичных сведений на государственном языке – не было.

По информации наших экспертов, это нарушение весьма серьезное. Согласно Закону РК "О защите прав потребителей РК" (пункт 7 статьи 25), вся информация должна быть указана как на государственном, так и на русском языках. Этого мы, к сожалению, не видим на данной продукции.

Эти и другие нарушения очень типичны для некоторых производителей. Чтобы потребителям уберечь себя и свою семью от злокачественных и несоответствующих регламентам производства продуктам, эксперт советует внимательно обращать внимание на:

Наименование пищевой продукции, состав пищевой продукции; Количество пищевой продукции; Дату изготовления пищевой продукции; Срок годности пищевой продукции; Условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; Наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя и отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя пищевой продукции; Рекомендации и (или) ограничения по использованию; Показатели пищевой ценности продукции; Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО); Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС.

Информация должна быть нанесена на русском и на государственном языке (статья 25 Технического регламента Таможенного союза).

Справка для читателей:

Фруктовый чай – это смесь сушеных нарезанных фруктов с черным или зеленым чаем. Любые плоды фруктов сперва нарезают и высушивают, а затем смешивают. Этот витаминный коктейль не только полезен, но и доступен многим. В качестве добавки к фруктовым чаям часто используются яблоки, клубнику, цукаты.

Как показывает практика, необходимо исключить употребление классических сортов чая на ночь. Лучшей заменой послужат фруктовые и травяные чаи. Поскольку они содержат в своем составе меньше кофеина и стимулирующих веществ, что значительно улучшает сон и способствует расслаблению.

Не забываем также и про то, что фруктовые чаи помогают улучшить иммунитет, подходят всем и обладают мочегонным свойством. Но, к сожалению, увлекаться ими тоже не стоит, поскольку чрезмерное злоупотребление может вызвать повреждение зубной эмали.

Эксперт Жанна Биятан касательно безопасного употребления фруктового чая советует:

"Во-первых, изучите состав фруктового чая. Во-вторых, не пейте этот напиток натощак. В-третьих, не запивайте лекарства этим напитком. В-четвертых, исключите употребление вчерашнего чая. И напоследок, не пейте слишком горячий чай и приобретайте фруктовые чаи высокого качества".

Данная информация носит рекомендательный характер и не является рекламой. Все сведения о результатах исследований распространяются с согласия общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Отметим, что при возникновении вопросов по данному факту, вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ либо по телефону 8 705 4222739.